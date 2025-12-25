ETV Bharat / state

કાઠિયાવાડની કાચની મોતી કળાની ચમક વધી, આધુનિક યુગમાં નવા રંગરૂપમાં બની રહી છે લોકોની પસંદ

કાઠિયાવાડ અને કાચના મોતીથી બનાવવામાં આવેલ સુશોભનના વિવિધ નમૂનાઓ એક સમયે કાઠિયાવાડી પરંપરા તરીકે ઓળખાતી હતી.

કાઠિયાવાડની મોતી કળાની ચમક પાછી ફરી
કાઠિયાવાડની મોતી કળાની ચમક પાછી ફરી (ETV Bharat Gujarat)
December 25, 2025

જુનાગઢ: કાચના મોતીથી બનાવવામાં આવેલ સુશોભનની વિવિધ ચીજ વસ્તુઓ આજથી 40-50 વર્ષ પૂર્વે ખૂબ મહત્વની અને કાઠિયાવાડની પોતીકી પરંપરાગત કળામાં સ્થાન પામી હતી. ધીમે ધીમે કાઠિયાવાડની આ કળા ઓછી થવા લાગી હતી. ત્યારે ફરી એકવાર સૌરાષ્ટ્રની પરંપરા અને કલા જીવંત રૂપે આધુનિક યુગમાં એક વખત મળવાની શરૂઆત થઈ છે. આધુનિક સમયમાં થતા લગ્ન અને શુભ પ્રસંગોમાં કાચના મોતીથી બનાવવામાં આવેલા વિવિધ સુશોભનના નમુનાઓ ધીમે ધીમે લોકોમાં પ્રચલિત બની રહ્યા છે. જેને કારણે કાચના મોતીની આ કળા ફરી એક વખત ચમક દમકની દુનિયા તરફ આગળ વધી રહી છે.

કાઠિયાવાડની કાચના મોતીની પરંપરા
કાચના મોતીથી બનાવવામાં આવેલ સુશોભનના વિવિધ નમૂનાઓ એક સમયે કાઠિયાવાડી પરંપરા તરીકે ઓળખાતી હતી. ધીમે ધીમે અને કાળક્રમે આધુનિક યુગમાં કાચના મોતીની કળા ઓછી થવા લાગી. પરંતુ એક સમયે કાચના મોતીની આ કળા કાઠિયાવાડ અને ખાસ કરીને અમરેલી પંથકના ગામોમાં સવિશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળતી હતી. અમરેલીથી શરૂ થયેલી આ કળા કાઠિયાવાડના બીજા અનેક ગામો અને શહેરો તરફ પણ પહોંચી. એક સમયે કાઠિયાવાડના પ્રત્યેક ઘરમાં કાચના મોતીથી બનેલા શ્રીફળ, ઈંઢોણી અને કળશ અચૂક પણે જોવા મળતા હતા. જે આ કળા સૌરાષ્ટ્રની પરંપરા શા માટે કહેવામાં આવે છે, તેનું દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડી રહ્યા હતા. પરંતુ આધુનિક યુગમાં કાળક્રમે આ પરંપરા અને કલા બને ધીમે ધીમે ઓછા થતા ગયા પરંતુ આજે આધુનિક યુગમાં ફરી એક વખત કાઠીયાવાડી કાચના મોતીની કળા આધુનિક રૂપ રંગ સાથે ફરી એક વખત લોકોની પસંદ બની રહી છે.

લગ્ન અને શુભ પ્રસંગોમાં આજે ફરીથી મળ્યું છે સ્થાન

લગ્ન અને શુભ પ્રસંગોમાં આજે ફરીથી કાઠિયાવાડી કાચના મોતીની કળા આધુનિક રંગરૂપ અને નમુના સાથે ફરી એક વખત લોકોની પસંદ બની રહ્યા છે. જે રીતે વર્ષો પૂર્વે કાચના મોતીના નમુના બનાવવામાં આવતા હતા. તેમાં હવે આધુનિક બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે. આજે લગ્ન પ્રસંગમાં અને વાના રસમમાં કાચના મોતીથી બનેલી છત્રી, બાજોઠ, કાચના ઘરેણા, કાચના મોતીથી બનેલું મહિલાઓ માટેનું પર્સ, બળદગાડું, પૂજા થાળી સહીત અનેક નાના-મોટા નમુનાઓ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. કાચના મોતીથી બનેલા નમૂનાઓ ખૂબ જ સમય માંગી લે તે પ્રકારે બનતા હોય છે. જેથી વર્તમાન સમયમાં છત્રી, બળદ ગાડું અને બાજોઠ જેવા મોટા નમુનાઓની કિંમત આઠથી દસ હજાર રૂપિયા હોય છે. પરંતુ તે બનાવવા પાછળ સરેરાશ એક થી બે મહિના જેટલો સમય લાગે છે. જેથી તેની કિંમત ગ્રાહકોને મોંઘી લાગે છે તેમ છતાં આજે તેના ખરીદદારો પણ મળી રહ્યા છે.

