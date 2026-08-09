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અરવલ્લી: ભિલોડાના ટ્રાઇબલ હાટ બજારમાં આદિવાસીઓની પરંપરાગત થાળીનો પ્રારંભ

ભિલોડાના ટ્રાઇબલ હાટ બજારમાં આદિવાસી મહિલાઓએ કોળી ભાજી, લાપસી અને મકાઈના રોટલા સાથે પરંપરાગત થાળી શરૂ કરી છે.

ટ્રાઇબલ હાટ બજારમાં આદિવાસીઓની પરંપરાગત થાળીનો પ્રારંભ
ટ્રાઇબલ હાટ બજારમાં આદિવાસીઓની પરંપરાગત થાળીનો પ્રારંભ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 10:46 PM IST

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અરવલ્લી: ભિલોડાના ટ્રાઇબલ હાટ બજારમાં આદિવાસીઓની પરંપરાગત થાળીનો પ્રારંભ થયો છે. આ બજારમાં આદિવાસી મહિલાઓ પોતાના હાથથી બનાવેલી અવનવી વસ્તુઓ વેચીને પોતાનું અને પરિવારનું આર્થિક સમર્થન કરી રહી છે. તેમણે કોળીની ભાજી, લાપસી, મકાઈના દેશી રોટલા અને દાળ-ભાત જેવી વાનગીઓથી આદિવાસી પરંપરાગત થાળી બનાવવાની શરૂઆત કરી છે.

આ પહેલથી સ્થાનિક આદિવાસી સમુદાયની સંસ્કૃતિ અને સ્વાદને પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે. હાટ બજારમાં આવતા લોકો હવે ફક્ત હસ્તકલાની વસ્તુઓ જ નહીં, પરંતુ આ પરંપરાગત થાળીનો પણ આનંદ માણી શકે છે. મહિલાઓના આ પ્રયાસથી તેમની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બની રહી છે અને પરિવારના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવી રહ્યું છે.

આદિવાસીઓની પરંપરાગત થાળીનો પ્રારંભ (Etv Bharat Gujarat)

ભિલોડાના આ હાટ બજારમાં આદિવાસી મહિલાઓની મહેનત અને કૌશલ્યને કારણે પરંપરાગત ખોરાક અને હસ્તકલા બંનેનું સંરક્ષણ થઈ રહ્યું છે. આ પ્રકારની પહેલથી આદિવાસી સમુદાયને બજારમાં મજબૂત સ્થાન મળી રહ્યું છે અને તેમની સાંસ્કૃતિક ઓળખ વધુ મજબૂત બની રહી છે. સ્થાનિક પ્રશાસન અને જનતાના સહકારથી આ પ્રયાસ વધુ વિસ્તૃત થઈ શકે તેમ છે.

સંગીતાબેન પારઘી (સખી મંડળની સભ્ય)એ જણાવ્યું કે ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિ નિમિત્તે ભિલોડાના ટ્રાયબલ હાટ બજારમાં આદિવાસી પરંપરાગત વાનગીઓની કેન્ટીનનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. માંકરોડાના વતની સંગીતાબેન સંજયભાઈ પારઘી અને સખી મંડળની બહેનો દ્વારા કેન્ટીનનું સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેન્ટીનમાં મકાઈના રોટલા, દેશી ભાજી સહિતની વિવિધ પરંપરાગત અને સાત્વિક વાનગીઓ ઘર જેવું શુદ્ધ અને તાજું ભોજન પીરસવામાં આવશે. મહિલાઓ દ્વારા શરૂ કરાયેલી આ પહેલ મહિલા આત્મનિર્ભરતા અને આદિવાસી સંસ્કૃતિના જતનનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની છે.

અરવલ્લી: ભિલોડાના ટ્રાઇબલ હાટ બજારમાં આદિવાસીઓની પરંપરાગત થાળીનો પ્રારંભ (Etv Bharat Gujarat)

અગસ્તીનાબેન કલાસવા (સખી મંડળ સભ્ય)એ કહ્યું કે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ અને ભગવાન બિરસા મુંડાજીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે ભિલોડાના માંકરોડા સ્થિત ટ્રાયબલ હાટ બજાર ખાતે નવી કેન્ટીનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. કેન્ટીનનો શુભારંભ કલાસવા અગસ્તીનાબેન અશ્વિનભાઈ અને સખી મંડળની બહેનો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. કેન્ટીનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આદિવાસી મહિલાઓને આજીવિકાની નવી તકો પૂરી પાડી તેમને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો છે. અહીં જંગલ પેદાશો તેમજ ઓર્ગેનિક ધાન્ય અને અનાજમાંથી ચુલા પર તૈયાર કરેલું શુદ્ધ, સાત્વિક અને પૌષ્ટિક દેશી ભોજન મુલાકાતીઓને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. કલાસવા અગસ્તીનાબેન અશ્વિનભાઈ દ્વારા સ્થાનિક નાગરિકો અને મુલાકાતીઓને ટ્રાયબલ હાટ બજારની કેન્ટીનની મુલાકાત લઈ પરંપરાગત અને પૌષ્ટિક ભોજનનો લાભ લેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

કલાવતીબેન માલવિયા (સખી મંડળ સભ્ય)એ જણાવ્યું કે ઝુમસર ગામના રહેવાસી માલવિયા કલાવતીબેન સહિત સખી મંડળની બહેનો દ્વારા શરૂ કરાયેલી આ કેન્ટીનમાં ચુલા પર તૈયાર કરેલું ઘરેલું અને પૌષ્ટિક ભોજન પીરસવામાં આવશે. જેમાં દેશી રોટલા, દાળ-ભાત, શીરો તેમજ પરંપરાગત દેશી ભાજી ‘કોળી’નો સમાવેશ થાય છે. આ કેન્ટીનથી આદિવાસી મહિલાઓને રોજગારી અને આજીવિકાનું સાધન મળી આત્મનિર્ભર બનવામાં મદદ મળશે, જ્યારે મુલાકાતીઓને પરંપરાગત આદિવાસી વાનગીઓનો સ્વાદ માણવાની તક મળશે.

મંજુલાબેન ભગોરા (સખી મંડળના સભ્ય)એ કહ્યું કે મહિલાઓને રોજગારી મળી રહે અને તેઓ પરિવારના આર્થિક સંચાલનમાં સહભાગી બની શકે તે હેતુથી કેન્ટીન શરૂ કરવામાં આવી છે. અહીં મકાઈના રોટલા સહિત વિવિધ દેશી અને પરંપરાગત વાનગીઓ પીરસવામાં આવશે. સ્થાનિક ગ્રામજનો અને મુલાકાતીઓને ટ્રાયબલ હાટ બજારની આ દેશી કેન્ટીનની મુલાકાત લઈ સખી મંડળની બહેનોને પ્રોત્સાહન આપવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

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