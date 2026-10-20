આપાગીગાના ઓટલે વર્ષો જૂની પ્રથા યથાવત: દશેરાના દિવસે 1 હજારથી વધુ સંતોએ પ્રસાદ આરોગ્યો
અમદાવાદ રાજકોટ હાઈવે પર આવેલી આ જગ્યાએ શ્રદ્ધાળુઓ માટે 24 કલાક અન્નક્ષેત્ર ચાલુ રહે છે
Published : October 20, 2026 at 10:31 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના ચોટીલા રાજકોટ નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલી આપાગીગાના ઓટલા તરીકે ઓળખાતી જગ્યાની પરંપરા સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ જગ્યા ઉપર 24 કલાક અન્નક્ષેત્ર ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે અને ભૂખ્યાને ભોજન આપવામાં આવી રહ્યું છે અને અવિરત સેવા આ વર્ષોથી સંતો મહંતોના આશીર્વાદથી ચલાવવામાં આવી રહી છે. સંત શ્રી આપા બાપુ સૌરાષ્ટ્રના મહાન સંત તરીકે તેમનું નામ છે જેમને જૂનાગઢમાં સતાધાર ધામની પણ સ્થાપના કરેલી છે અને ચોટીલા નજીક આપાગીગાના ઓટલાની સ્થાપના પણ કરવામાં આવી છે ત્યારે તેમનું એક સૂત્ર હતું પવિત્ર સ્મૃતિ ગાયોની સેવા અને ટુકડો ત્યાં હરિ ઢુંકડો ત્યારે આજે પણ આ પરંપરા યથાવત છે અને ચોટીલા નજીક આવેલા આપાગીગાના ઓટલાનું સંચાલન નરેન્દ્ર બાપુ દ્વારા હાલ કરવામાં આવી રહ્યું છે. રાજકોટ અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે ઉપરથી પસાર થતા તમામ ભક્તો સંતો મહંતો અહીં ઊભા રહે છે અને બાપુના ઓટલાની મુલાકાત લે છે સેવકો અને ભક્તો માટે ભોજન પ્રસાદ અને સેવાની પ્રવૃત્તિ 24 કલાક અહીં ચાલી રહી છે
આ જગ્યાની વર્ષો જૂની પરંપરા આજે પણ યથાવત છે. વર્ષોથી દર વર્ષે નવરાત્રી પૂર્ણ થાય એટલે દશેરાના દિવસે સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાત ભરના સંતો મહંતો અને આજુબાજુની પાંચાલ પ્રદેશની દીકરીઓને આપાગીગાના ઓટલાની જગ્યામાં બોલાવી અને આમંત્રણ આપવામાં આવતું હોય અને તેમને પ્રસાદી અને લાહાણી કરવામાં આવતી હોય છે તે વખતથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ યથાવત છે. 2004 થી આપાગીગાના ઓટલાનું સમગ્ર સંચાલન નરેન્દ્ર બાપુ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે આજે પણ આપાગીગાના ઓટલાની પાવન પવિત્ર જગ્યા ઉપર સૌરાષ્ટ્ર અને પાંચાલ પ્રદેશની 10,000 થી વધુ બહેન દીકરીઓ એકત્રિત થઈ છે ત્યારે તેમને પ્રસાદ અને તેમની માટે ખાસ ગરબે રમવાનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેમના માટે લ્હાણી પણ કરવામાં આવી છે.
સૌરાષ્ટ્ર અને રાજકોટ ગુજરાત ભરમાંથી 1,000 થી વધુ સંતો પણ આ સ્થળ ઉપર આજે દશેરાના દિવસે ચાલી આવતી પરંપરાને લઇ અને એકત્રિત થયા હતા તેમને ભોજન અને ભજનનો અનોખો સંગમ કરાવવામાં આવ્યો હતો. અલગ અલગ મંદિરોના મહંત સંતો સાધુ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા જેમાં મોટાભાગના પાંચળ પ્રદેશના નાના-મોટા મંદિરોના સંતો મહંતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ યથાવત છે અને આગામી સમયમાં પણ યથાવત રહેશે ત્યારે ભગવાન રામદેવપીર અને બહુચરાજી માતા અને ગેબીનાથ ને 56 ભોગનો અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવ્યો છે અને સંતો મહંતોને પણ 56 ભોગના પ્રસાદ અને ભોજન આપવામાં આવ્યો છે આ અનોખો મહિમા આજે પણ યથાવત છે અને સૌરાષ્ટ્રની પરંપરા સંતો મહંતો અને મહેમાનોને જમાડવાની રહેલી છે અને આ પરંપરા ને પણ આજે આપાગીગાના ઓટલા દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવી છે.
શ્રદ્ધાળુઓ માટે 24 કલાક રસોડું ખુલ્લું
આપાગીગા ઓટલાાના સંત નરેન્દ્ર બાપુએ જણાવ્યું કે, અહીં આવતા તમામ ભક્તો માટે 24 કલાક રસોડું ખુલ્લુ આ ઉપરાંત દશેરાના દિવસે સંતોને પ્રસાદ અને ભજન ભોજનનો આજે પણ મહિમા રહેલો છે.
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