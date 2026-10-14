અમદાવાદમાં વેપારીઓને પ્રોફેશનલ ટેક્સ ભરવામાંથી ધક્કા ખાવાની ઝંઝટ દૂર થશે, હવે ઓનલાઈન મળશે સર્ટિફિકેટ
AMC દ્વારા પ્રોફેશનલ ટેક્સની કામગીરીમાં સરળતા લાવવાનો નિર્ણય, વોર્ડ ઇન્સ્પેક્ટરોને સોંપાઈ બિલ પહોંચાડવાની જવાબદારી
Published : October 14, 2026 at 8:22 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા વેપારીઓને પ્રોફેશનલ ટેક્સ ભરવાની પ્રક્રિયામાં પડતી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે. હવે વેપારીઓ પ્રોફેશનલ ટેક્સ ઓનલાઈન ભરી શકશે અને તેનું સર્ટિફિકેટ પણ ઓનલાઈન મેળવી શકશે. આ સુવિધાથી વેપારીઓને ટેક્સ ભરવા માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કચેરીઓમાં વારંવાર ધક્કા ખાવામાંથી મુક્તિ મળશે.
આ અંગે AMCની રેવન્યુ કમિટીના ચેરમેન મુકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પ્રોફેશનલ ટેક્સ નિયમિત રીતે વસૂલવામાં આવે છે. આમાં કોઈ નવી વ્યવસ્થા શરૂ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ અગાઉ પ્રોફેશનલ ટેક્સનાં બિલ વેપારીઓ સુધી ઘણાં મોડાં પહોંચતાં હતાં. તેના કારણે વેપારીઓને સમયસર ટેક્સ ભરવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી.
પ્રોફેશનલ ટેક્સ ભરવા માટે વેપારીઓને અગાઉ વિવિધ પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થવું પડતું હતું. ટેક્સ ભરવા અને ત્યારબાદ તેનું સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે કચેરીઓમાં જવું પડતું હોવાથી વેપારીઓનો સમય પણ બગડતો હતો. હવે આ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવાના હેતુથી ઓનલાઈન પેમેન્ટ અને ઓનલાઈન સર્ટિફિકેટની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
રેવન્યુ કમિટીના ચેરમેન મુકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે વેપારીઓને પ્રોફેશનલ ટેક્સ ભરવા માટે ધક્કા ખાવા ન પડે અને તેઓ સરળતાથી ટેક્સ ભરી શકે તે દિશામાં કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ઓનલાઈન વ્યવસ્થાથી વેપારીઓ ઘરે બેઠા અથવા પોતાની દુકાનેથી જ ટેક્સ ભરી શકશે અને જરૂરી સર્ટિફિકેટ પણ ઓનલાઈન મેળવી શકશે.
વેપારીઓ માટે પ્રક્રિયા બનશે સરળ
AMCની આ પહેલથી ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ વેપારીઓને રાહત મળવાની અપેક્ષા છે. સમયસર બિલ પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા અને ઓનલાઈન ટેક્સ પેમેન્ટની સુવિધાથી ટેક્સ ભરવાની પ્રક્રિયા વધુ સરળ બનશે. સાથે જ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે કચેરીના વારંવાર ધક્કા ખાવાની જરૂરિયાત પણ ઘટશે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે ઓનલાઈન સુવિધાનો અમલ કેટલો અસરકારક રીતે થાય છે અને વેપારીઓને તેનો લાભ કેટલી સરળતાથી મળી શકે છે. જો આ વ્યવસ્થા યોગ્ય રીતે અમલમાં આવશે તો અમદાવાદના વેપારીઓ માટે પ્રોફેશનલ ટેક્સ ભરવાની પ્રક્રિયા વધુ સરળ અને સુવિધાજનક બની શકશે.
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