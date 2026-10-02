સુવિધાઓના અભાવ વચ્ચે ધંધો કરી રહેલા વેપારીઓને દંડ ફટકારવા નીકળ્યા કમિશનર, ત્રસ્ત વેપારીઓએ ઘેર્યા
વેપારીઓનો આક્ષેપ છે કે, કચરાના વ્યવસ્થાપન માટે કોઈ સુવિધા પૂરી પાડ્યા વિના જ દંડ ફટકારી રહી છે
Published : October 2, 2026 at 4:26 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગાંધી જયંતિથી દિવાળી સુધી રાત્રી સફાઈ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે ત્યારે ગત મોડી રાત્રે ચેકિંગમાં નીકળેલા મહાનગરપાલિકાના કમિશનર જે. કે. જાદવનો વેપારીઓ દ્વારા ઘેરાવ કરવામાં આવતા ભારે હોબાળો મચ્યો હતો. મહાનગરપાલિકાના કમિશનર જે કે જાદવ ગત મોડી રાત્રે શહેરમાં રાત્રી સફાઈની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા અને ચેકિંગ કરવા માટે નીકળ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે શહેરના મુખ્ય બજાર વિસ્તારોમાં દુકાનોની બહાર કચરો ફેંકનારા વેપારીઓને 500 રૂપિયાથી લઈને 1000 રૂપિયા સુધીનો દંડ ફટકારવાનું શરૂ કર્યું હતું. મહેતા માર્કેટ અને પોપટપરા વિસ્તારમાં અનેક વેપારીઓને દંડ ફટકારવામાં આવતા વેપારીઓમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો અને એકઠા થયેલા વેપારીઓએ કમિશનરનો ઘેરાવ કર્યો હતો.
વેપારીઓનું કહેવું છે કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજદિન સુધી અમને કચરો નાખવા માટે ડસ્ટબીન આપવામાં આવ્યા નથી. દુકાન દીઠ ડસ્ટબીન આપવાની વાત તો દૂર પરંતુ બજારમાં જાહેરમાં પણ પૂરતા પ્રમાણમાં ડસ્ટબીન મૂકવામાં આવ્યા નથી. આવી સ્થિતિમાં અમે કચરો ક્યાં નાખવો તે એક મોટો પ્રશ્ન છે.વધુમાં વેપારીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે મહાનગરપાલિકાની ડોર ટુ ડોર કચરા કલેક્શનની ગાડીઓ છેલ્લા 10 દિવસથી નિયમિત આવતી નથી. અનેક વખત ફરિયાદ કરવા છતાં પણ તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. સુવિધા આપવામાં મહાનગરપાલિકા સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ છે અને તેની સામે દંડ ફટકારવાની કાર્યવાહી કરીને વેપારીઓને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે.
પહેલા ડસ્ટબિન આપવા જોઈએ અને ત્યારબાદ દંડ ઉઘરાવો જોઈએ - ગૌરવ કંસારા વેપારી
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા કચરો ફેંકતા વેપારીઓને દંડ આપવામાં આવી રહ્યા છે પરંતુ તેની સામે કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા આપવામાં આવતી નથી અત્યાર સુધીમાં મહાનગરપાલિકા બન્યા પછી 10 ડસ્ટ પીન પણ આપવામાં આવ્યા નથી અને ડોર ટુ ડોર કચરાની ગાડી 10 દિવસે મહેતા માર્કેટ અને પોપટ પરા વિસ્તારમાં આવી છે જેને લઈને વેપારી ગૌરવ કંસારા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે કમિશનરને રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને કમિશનર દ્વારા જે દંડ ફટકારવામાં આવતો હતો જેને લઇને વિરોધ પણ નોંધાવી અને તેનો ઘેરાવ કરવામાં આવ્યો છે પહેલા સુવિધા આપો અને ત્યારબાદ દંડ ઉઘરાઓ તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી છે.
સ્વચ્છ રાખવું એ તમામ નાગરિકોને જવાબદારી છે - કમિશનર જે કે જાદવ
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કમિશનર જે કે જાદવ સાથે ટેલિફોનિક રીતે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સુરેન્દ્રનગર શહેર સ્વચ્છ બને તે દિશામાં કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે અને શહેર સ્વચ્છ બને તેની જવાબદારી શહેરીજનોની પણ છે. સેનિટેશન વિભાગની ટીમ કામ કરી રહી છે શહેરમાં સ્વચ્છતા જળવાઈ તે માટે વેપારીઓને દંડ પણ આપવામાં આવ્યા છે અને આવી રહ્યા છે. ગંદકી કરે તેવા તત્વો વિરોધમાં પગલાં પણ ભરવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે શહેર સ્વચ્છ બને તે માટે મહાનગરપાલિકા ઉપરાંત શહેરીજનોની પણ પૂરતી જવાબદારી છે.
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