સિંહણને બેભાન કરવા મારેલા ટ્રાન્સ્ક્યુલાઇઝર ઇન્જેક્શનથી ઘાયલ થયેલા ટ્રેકરનું મોત, વન વિભાગમાં શોક
પાંચ વર્ષના બાળક પર હુમલો કરનાર સિંહણને પાંજરે પુરવા જતા વન વિભાગના કર્મચારી પાસેથી છુટેલુ ટ્રાન્સક્યુલાઇઝર ઇન્જેક્શન ટ્રેકરને લાગ્યું હતું
Published : January 5, 2026 at 1:29 PM IST
જૂનાગઢ: પાંચ વર્ષના બાળકને મોતને ઘાટ ઉતારનાર સિંહણને પાંજરે પુરવા માટે મારવામાં આવેલુ ટ્રાન્સક્યુલાઇઝર ઇન્જેક્શન વન વિભાગના ટ્રેકરને લાગતા સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે. વિભાગમાં ઘેરા શોકની લાગણી ફેલાઇ ગઇ છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે વિસાવદરના નાની મોણપરી ગામમાં પાંચ વર્ષના બાળકને મોતને ઘાટ ઉતારનાર સિંહણને પાંજરે પુરવા માટે વન વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા રેસક્યૂ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
ટ્રાન્સક્યુલાઈઝરથી ઘાયલ થયેલા ટ્રેકરનું મોત
વિસાવદર તાલુકાના નાની મોણપરી ગામમાં એક સિંહણે પાંચ વર્ષના ખેત મજૂર બાળક પર અચાનક હુમલો કરી દેતા તેમાં બાળકનું મોત થયું હતું. બાળકને મોતને ઘાટ ઉતારનાર સિંહણને પાંજરે પુરવા માટે વન વિભાગ દ્વારા ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું જેમાં મોડી સાંજે સિંહણને પકડવા માટે વન વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા ટ્રાન્સક્યુલાઇઝર ઇન્જેક્શનનો ઉપયોગ કરીને સિંહણને પકડવાનું અભિયાન શરૂ હતું. આ દરમિયાન સિંહણને મારવામાં માટે તૈયાર કરેલું ઇન્જેક્શન વન વિભાગના કર્મચારીની બંદૂકમાંથી મિસ ફાયર થતા તે આસપાસમાં રહેલા ટ્રેકર અશરફ ચૌહાણને અકસ્માતે લાગી જતા તેને ગંભીર હાલતમાં પહેલા વિસાવદર અને ત્યારબાદ જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેની હાલત ગંભીર જણાતા તેને વેન્ટિલેટર ઉપર રાખવામાં આવ્યો હતો. રાત ભર ચાલેલી તબીબી સારવાર અંતે કારગર ન નિવડતા ટ્રેકર અશરફ ચૌહાણનું આજે સવારે જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મોત થયું છે.
"સિંહણને પાંજરે પુરવા માટે જે ઓપરેશન શરૂ કરાયું હતું તેમાં અકસ્માતે મીસ ફાયર થતાં ટ્રાન્સક્યુલાઇઝર ઇન્જેક્શન ટ્રેકર અશરફ ચૌહાણને લાગતા તેમની હાલત બગડી હતી જે બાદ તેમને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આજે સવારે તેમનું મોત થતા વન વિભાગમાં ઘેરા શોકની લાગણી પ્રસરી ગઇ છે. અકસ્માતે સિંહણને મારવા માટે તૈયાર કરેલું ટ્રાન્સક્યુલાઇઝર ઇન્જેક્શન અશરફ ચૌહાણને કઇ રીતે લાગ્યું તેને લઇને વન વિભાગ તપાસ કરશે." ડૉ.પ્રશાંત તોમર, નાયબ વન સંરક્ષક, ગીર પશ્ચિમ
અગાઉ પણ ટ્રેકર ના થયા છે મોત
આ પહેલા પણ દેવળીયા સફારી પાર્કમાં વર્ષ 2017માં આ રીતે જ બે ટ્રેકરના મોત થયા હતા. ઉશ્કેરાઇ ગયેલા બે સિંહને પાંજરે પુરવા માટે વન વિભાગ દ્વારા કવાયત શરૂ કરવામાં આવી હતી જેમાં ખૂબ જ ઉશ્કેરાઇ ગયેલા સિંહોએ વન વિભાગના બે ટ્રેકર પર હુમલો કરતા તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. સિંહના હુમલામાં ઘાયલ થયેલા બન્ને ટ્રેકરને જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા જ્યાં સારવાર દરમિયાન બન્ને ટ્રેકરના મોત થયા હતા.
