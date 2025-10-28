દિવાળી વેકેશનમાં મોઢેરા સૂર્ય મંદિરે પર્યટકોનો ધસારો: ઐતિહાસિક સ્થાપત્ય માણવા ઉમટ્યા પ્રવાસીઓ
દિવાળીના તહેવારોની સાથે લાંબા વેકેશનની શરૂઆત થતાં જ ગુજરાતભરમાંથી તેમજ દેશ-વિદેશમાંથી પ્રવાસીઓ મોઢેરાની મુલાકાતે આવવા લાગ્યા છે.
Published : October 28, 2025 at 3:52 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાતનું ઐતિહાસિક અને સ્થાપત્ય કલાનો ઉત્તમ નમૂનો ગણાતું મોઢેરા સૂર્ય મંદિર આ વર્ષે દિવાળી વેકેશન દરમિયાન પ્રવાસીઓના ભારે ધસારાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. ભારતમાં સૂર્ય દેવને સમર્પિત માત્ર બે જ મુખ્ય મંદિરો આવેલા છે: ઓડિશાનું કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર અને ગુજરાતનું મોઢેરા સૂર્ય મંદિર. આ બંને પૈકી મોઢેરાનું મંદિર સોલંકી કાળની ભવ્યતા અને કારીગરીને કારણે હંમેશાથી મોખરે રહ્યું છે.
દિવાળીના તહેવારોની સાથે લાંબા વેકેશનની શરૂઆત થતાં જ ગુજરાતભરમાંથી તેમજ દેશ-વિદેશમાંથી પ્રવાસીઓ મોઢેરાની મુલાકાતે આવવા લાગ્યા છે. સૂર્ય મંદિરનું પરિસર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં માનવ મહેરામણ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાત રાજ્ય પ્રવાસન નિગમ (TCGL) માટે આ વેકેશન એક મોટો બૂસ્ટ સાબિત થયું છે.
સોલંકી કાળનો શિલ્પ વૈભવ
મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર તેની અદ્ભુત સ્થાપત્યકલા માટે જાણીતું છે. ઈ.સ. ૧૦૨૬-૨૭માં સોલંકી વંશના રાજા ભીમદેવ પહેલાના શાસનકાળ દરમિયાન આ મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. મંદિરમાં બે મુખ્ય ભાગો છે: 'ગુઢ મંડપ' (મુખ્ય ગર્ભગૃહ) અને 'સભામંડપ' (નૃત્ય માટેનો હોલ). આ ઉપરાંત, મંદિરની સામે આવેલો વિશાળ 'સૂર્યકુંડ' (રામકુંડ) અનેક નાના દેવસ્થાનોથી ઘેરાયેલો છે, જે તેની સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાવી દે છે.
પ્રવાસીઓ ખાસ કરીને મંદિરની દીવાલો પર કંડારેલી દેવી-દેવતાઓની મૂર્તિઓ, પૌરાણિક કથાઓના દ્રશ્યો અને ઝીણવટભરી કોતરણી જોઈને મંત્રમુગ્ધ થઈ રહ્યા છે. મોઢેરા મંદિરની રચના એવી છે કે સૂર્યનું પહેલું કિરણ સીધું ગર્ભગૃહમાં રહેલી સૂર્ય દેવની પ્રતિમા પર પડતું હતું, જોકે હાલમાં પ્રતિમા અસ્તિત્વમાં નથી. પરંતુ આ ખગોળીય ગોઠવણ આજે પણ લોકોને આકર્ષિત કરે છે.
પરિવાર સાથેનો પર્યટનનો ઉત્તમ અનુભવ
દિવાળી વેકેશનમાં મોટી સંખ્યામાં પરિવારો મોઢેરા સૂર્ય મંદિરની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. અમદાવાદથી આવેલા પ્રવાસી મહેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, "અમે બાળકોને આપણા ગુજરાતનો ગૌરવશાળી ઈતિહાસ બતાવવા અહીં આવ્યા છીએ. મંદિરની શાંતિ અને તેની કારીગરી ખરેખર અવિશ્વસનીય છે. વેકેશન ગાળવા માટે આ ઉત્તમ સ્થળ છે."
અહીં આવેલા અનેક પર્યટકો સૂર્યકુંડની સીડીઓ પર બેસીને ફોટોગ્રાફીનો આનંદ લેતા જોવા મળ્યા હતા. વહીવટી તંત્ર દ્વારા પર્યટકોની સુવિધા માટે પૂરતા બેઠક વ્યવસ્થા, સ્વચ્છતા અને સુરક્ષાના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.
કોણાર્કના મંદિરની જેમ મોઢેરાનું મંદિર ભલે પૂજાનું કેન્દ્ર ન રહ્યું હોય, પરંતુ તે ભારતીય શિલ્પકલાના શ્રેષ્ઠતમ ઉદાહરણોમાંનું એક છે. આ વેકેશનમાં પ્રવાસીઓનો ધસારો સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે, ગુજરાતના ઐતિહાસિક વારસાને માણવામાં લોકોને હજુ પણ ઊંડો રસ છે. આ ધસારો આગામી દિવસોમાં પણ યથાવત્ રહેવાની સંભાવના છે, જે સ્થાનિક અર્થતંત્રને પણ વેગ આપશે. મોઢેરા સૂર્ય મંદિર ખરા અર્થમાં ગુજરાતના પર્યટન નકશા પર એક તેજસ્વી સૂર્ય બનીને ચમકી રહ્યું છે.
મોઢેરા સૂર્ય મંદિર ખાતે પ્રવાસીઓની વધતી સંખ્યા ગુજરાતના પ્રવાસન ક્ષેત્ર માટે શુભ સંકેત છે. સોલંકી કાળની આ અમૂલ્ય વિરાસતનું જતન અને સંવર્ધન એ સમયની માંગ છે, જેથી આવનારી પેઢીઓ પણ આ ભવ્ય ઈતિહાસને જાણી શકે.
