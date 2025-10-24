ETV Bharat / state

'ગુજરાતનું ગોવા' હાઉસફૂલ, દિવાળીના મીની વેકેશનને લઈ દીવમાં પ્રવાસીઓનો ધસારો

દીવમાં દિવાળી વેકેશન દરમિયાન બહોળી સંખ્યામાં પર્યટકો ઉમટી પડ્યા છે, નાગવા બીચથી લઈને દીવના લગભગ સ્થળોએ સહેલાણીઓનો ભારે ધસારો જોવા મળ્યો હતો.

મીની વેકેશનને લઈ દીવમાં પ્રવાસીઓનો ધસારો
મીની વેકેશનને લઈ દીવમાં પ્રવાસીઓનો ધસારો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 8:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દીવ: દિવાળીનું મીની વેકેશન હોવાથી દિવાળીથી લઈ લાભ પાંચમ સુધી લોકો રજાની સાથે મજાના મૂડમાં હોય છે, તહેવારોની રજા હોવાથી મોટાભાગના લોકો ધાર્મિક સ્થળોની સાથે પ્રવાસન સ્થળો પર જવાનું વધારે પસંદ કરે છે.

ત્યારે ગુજરાતના ગોવા ગણાતા દીવમાં પણ મોટી સંખ્યામાં સહેલાણીઓ ઉમટી પડ્યા હતાં. નાગવા બીચથી લઈને દીવના લગભગ સ્થળોએ સહેલાણીઓનો ભારે ધસારો જોવા મળ્યો હતો.

દિવાળીના મીની વેકેશનને લઈ દીવમાં પ્રવાસીઓનો ધસારો (Etv Bharat Gujarat)

કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવમાં પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે, ત્યારે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવ મીની ગોવા તરીકે પણ જાણીતું છે, આ પ્રવાસન સ્થળ દીવમાં ઘોઘલા બીચ, દીવ કિલ્લો, ચર્ચ, મ્યુઝિયમ, ચક્રતીર્થ બીચ, ખુકરી મેમોરિયલ, નાગવા બીચ સહિતના સુંદર અને ઐતિહાસિક સ્થળો આવેલા છે, જ્યાં પ્રવાસીઓનો ધસારો જોવા મળ્યો.

નાગવા બીચ પર સહેલાણીઓનો ધસારો
નાગવા બીચ પર સહેલાણીઓનો ધસારો (Etv Bharat Gujarat)

દિવાળી વેકેશનને લઈ દીવના નાગવા અને ઘોઘલા બીચ ખાતે પ્રવાસીઓની બહોળી સંખ્યા જોવા મળી હતી, અને દીવના આ બંને બીચની મુલાકાતે મોટી સંખ્યામાં સહેલાણીઓ આવી રહ્યા છે.

દીવનો કિલ્લો
દીવનો કિલ્લો (Etv Bharat Gujarat)

નાગવા બીચ પાસે દોઢ કિમી સુધી વાહનોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી, અહીં આવતા પર્યટકો વોટર સ્પીડ બોટ, જેસ્કી, પેરા ગ્લાઇડીગ,બનાના રાઇડ્સ, ડિસ્કો રાઈડ્સ, બમ્પ રાઇડ્સનો આનંદ માણે છે.

પાણી કોઠા, દીવ
પાણી કોઠા, દીવ (Etv Bharat Gujarat)

કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવને અડીને આવેલા ગુજરાત રાજ્યમાં દારૂબંધી છે, જ્યારે દીવમાં શરાબ સેવન અને વેચાણની છૂટ છે, ત્યારે શરાબના શોખીનો પણ મોટી સંખ્યામાં દીવ પહોંચે છે.

વોટર સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીની મજા માણતા પર્યટકો
વોટર સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીની મજા માણતા પર્યટકો (Etv Bharat Gujarat)

દીવમાં સમગ્ર દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓ દિવાળીનું મીની વેકેશનની મજા માણવા આવતા હોય છે, અહી દીવમાં નવા વર્ષના આગમન સાથે લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી તેમજ લોકો લાભ પાંચમ સુધી ફરવાની મજા માણતા હોય છે, હાલ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવમાં પ્રશાસન દ્વારા વિકાસના કામની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

  1. યાત્રાધામ વીરપુરમાં દર્શનાર્થીઓ ઉમટ્યા, જલારામ બાપાના દર્શન-સદાવ્રતના પ્રસાદનો લાભ લીધો
  2. ચોટીલામાં માઈભક્તોની ઉમટી ભીડ, ચામુંડા માતાના દર્શન કરવા દૂરદૂરથી આવ્યા ભાવિકો

TAGGED:

TOURIST CROWD REACHED AT DIU
PLACES TO VISIT IN DIU
BEST PLACES TO VISIT IN DIU
DIWALI MINI VACATION IN DIU
DIU

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.