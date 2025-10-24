'ગુજરાતનું ગોવા' હાઉસફૂલ, દિવાળીના મીની વેકેશનને લઈ દીવમાં પ્રવાસીઓનો ધસારો
દીવમાં દિવાળી વેકેશન દરમિયાન બહોળી સંખ્યામાં પર્યટકો ઉમટી પડ્યા છે, નાગવા બીચથી લઈને દીવના લગભગ સ્થળોએ સહેલાણીઓનો ભારે ધસારો જોવા મળ્યો હતો.
દીવ: દિવાળીનું મીની વેકેશન હોવાથી દિવાળીથી લઈ લાભ પાંચમ સુધી લોકો રજાની સાથે મજાના મૂડમાં હોય છે, તહેવારોની રજા હોવાથી મોટાભાગના લોકો ધાર્મિક સ્થળોની સાથે પ્રવાસન સ્થળો પર જવાનું વધારે પસંદ કરે છે.
ત્યારે ગુજરાતના ગોવા ગણાતા દીવમાં પણ મોટી સંખ્યામાં સહેલાણીઓ ઉમટી પડ્યા હતાં. નાગવા બીચથી લઈને દીવના લગભગ સ્થળોએ સહેલાણીઓનો ભારે ધસારો જોવા મળ્યો હતો.
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવમાં પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે, ત્યારે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવ મીની ગોવા તરીકે પણ જાણીતું છે, આ પ્રવાસન સ્થળ દીવમાં ઘોઘલા બીચ, દીવ કિલ્લો, ચર્ચ, મ્યુઝિયમ, ચક્રતીર્થ બીચ, ખુકરી મેમોરિયલ, નાગવા બીચ સહિતના સુંદર અને ઐતિહાસિક સ્થળો આવેલા છે, જ્યાં પ્રવાસીઓનો ધસારો જોવા મળ્યો.
દિવાળી વેકેશનને લઈ દીવના નાગવા અને ઘોઘલા બીચ ખાતે પ્રવાસીઓની બહોળી સંખ્યા જોવા મળી હતી, અને દીવના આ બંને બીચની મુલાકાતે મોટી સંખ્યામાં સહેલાણીઓ આવી રહ્યા છે.
નાગવા બીચ પાસે દોઢ કિમી સુધી વાહનોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી, અહીં આવતા પર્યટકો વોટર સ્પીડ બોટ, જેસ્કી, પેરા ગ્લાઇડીગ,બનાના રાઇડ્સ, ડિસ્કો રાઈડ્સ, બમ્પ રાઇડ્સનો આનંદ માણે છે.
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવને અડીને આવેલા ગુજરાત રાજ્યમાં દારૂબંધી છે, જ્યારે દીવમાં શરાબ સેવન અને વેચાણની છૂટ છે, ત્યારે શરાબના શોખીનો પણ મોટી સંખ્યામાં દીવ પહોંચે છે.
દીવમાં સમગ્ર દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓ દિવાળીનું મીની વેકેશનની મજા માણવા આવતા હોય છે, અહી દીવમાં નવા વર્ષના આગમન સાથે લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી તેમજ લોકો લાભ પાંચમ સુધી ફરવાની મજા માણતા હોય છે, હાલ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવમાં પ્રશાસન દ્વારા વિકાસના કામની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.