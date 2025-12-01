ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરમાં ગેરકાયદેસર રીતે રેતીનું વહન કરતા કુલ 8 ડમ્પરો ઝડપાયા, 7 વિરુદ્ધ નોંધાયો ગુનો

આ તમામ ડમ્પરો રોયલ્ટી પાસ વિના તેમજ સાથે સાથે ઓવરલોડ અને ગેરકાયદેસર સાદી રેતી ભરેલા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં ગેરકાયદેસર રીતે રેતીનું વહન કરતા કુલ 8 ડમ્પરો ઝડપાયા
સુરેન્દ્રનગરમાં ગેરકાયદેસર રીતે રેતીનું વહન કરતા કુલ 8 ડમ્પરો ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 1, 2025 at 3:48 PM IST

1 Min Read
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં તારીખ 01/12/2025ના રોજ રાત્રે અંદાજે 2 થી 3 વાગ્યાના અરસામાં ચોટીલા નાયબ કલેક્ટર એચ.ટી. મકવાણા તથા તેમની ટીમ દ્વારા ચોટીલા–જસદણ નેશનલ હાઈવે ઉપર લાખણકા ગામ નજીક આવેલ અલખધણી હોટલની બાજુમાંથી તદન ગેરકાયદેસર રીતે રેતીનું વહન કરતા કુલ 8 ડમ્પરો ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ ડમ્પરો રોયલ્ટી પાસ વિના તેમજ સાથે સાથે ઓવરલોડ અને ગેરકાયદેસર સાદી રેતી ભરેલા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

ગેરકાયદેસર ખનન કરતા રેતીના 8 ડમ્પરો ઝડપાયા

ઝડપાયેલા ડમ્પરોમાં NL 06 A 6503, GJ 03 BY 8384, GJ 03 BY 5841, AS 02 DC 6389, GJ 17 UU 9676, NL 07 AA 4173, DD 02 G 9585 તેમજ GJ 03 BY 3385 નંબરના વાહનો સામેલ છે. આ વાહનો વિવિધ તાલુકા અને વિસ્તારોના હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જેમાં સાયલા, થાનગઢ અને ગોંડલ જેવા વિસ્તારોના વાહન માલિકો સંકળાયેલા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

હરેશ મકવાણા, નાયબ કલેકટર ચોટીલા (ETV Bharat Gujarat)

ઝડપાયેલા આરોપીઓ

વાહન માલિકોમાં મહેશભાઈ મંગળુભાઈ ખવડ, જયરાજભાઈ રંગપરા, ભરતભાઈ ચાપરાજભાઈ બોરીચા, રાજુભાઈ નાગરભાઈ કટોસરના, જયદેવભાઈ, સુરેશભાઈ મંગળુભાઈ ખવડ, રાજુભાઈ મનસુખભાઈ ખેરવાડીયા તથા શિવ એન્ટરપ્રાઈઝ ગોંડલનો સમાવેશ થાય છે.

પોલીસની કડક કાર્યવાહી

આ ઝડપાયેલા તમામ 8 ડમ્પરો અને તેમાં ભરેલી ગેરકાયદેસર રેતી મળી કુલ રૂ. 3 કરોડ 22 લાખ જેટલો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી મામલતદાર કચેરી, ચોટીલા ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં સંબંધિત વાહન માલિકો સામે The Gujarat Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rules, 2017 મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પ્રશાસન દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીથી ગેરકાયદેસર ખનન અને રેતી વહનની પ્રવૃત્તિઓ પર કડક સંદેશો મળ્યો છે. હવે જોવાનું રહેશે કે આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી કેટલી ઝડપી અને કડક બની રહે છે.

સંપાદકની પસંદ

