જૂનાગઢના તોરણીયા ગામના યુવાનનું અપહરણ કરી ઢોર માર માર્યો, પોલીસે 5 આરોપીની કરી ધરપકડ
5 માર્ચે રાત્રે તોરણીયા ગામના સંજય ધંધુકિયાનું મિલન મકવાણા અને 4 અન્યે અપહરણ કરી વિસાવદર નજીક મુઢમાર મારીને તોરણીયા ગામમાં ફેંકી દીધો
Published : March 8, 2026 at 12:54 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ તાલુકાના તોરણીયા ગામમાં રહેતા યુવાન સંજય ધંધુકિયા સાથે એક ખૂબ જ ગંભીર ઘટના બની છે. 5 માર્ચે ગુરુવારના રોજ રાત્રે વિસાવદર તાલુકાના રાજપરા ગામના રહેવાસી મિલન મકવાણા અને તેના 4 સાથીઓએ સંજયનું અપહરણ કર્યું હતું. આરોપીઓએ તેને માર માર્યો, મોબાઇલ અને અન્ય વસ્તુઓ લૂંટી લીધી અને પછી તેને ફરીથી તોરણીયા ગામમાં ફેંકી દીધો હતો.
આખી ઘટનાનું કારણ ખૂબ જ નાનું હતું. મિલન મકવાણાના લગ્ન તોરણીયા ગામની એક યુવતી સાથે થવાના હતા. તેને શંકા થઈ કે સંજય ધંધુકિયા તેની મંગેતર સાથે વાતો કરે છે. આ શંકાને કારણે મિલન અને તેના મિત્રોએ આ ખતરનાક યોજના ઘડી. તેઓએ રાત્રે સંજયને અપહરણ કરી લીધો. પછી વિસાવદર નજીક વીરપુર ગામની સીમમાં તેને ખૂબ મુઢમાર મારીને ત્યારબાદ, ઇકો કારમાં બેસાડીને ફરી તોરણીયા ગામની સીમમાં લઈ આવ્યા અને રાત્રિના અંધારામાં તેને ફેંકીને આરોપીઓ ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા.
સંજયને ઘણી નાની-મોટી ઇજાઓ થઈ છે. સંજયને માર મારતા તેના પરિવારજનો દ્વારા પોલીસમાં ફરિયાદ કરતા વિસાવદર અને જુનાગઢ પોલીસે આ ગંભીર ગુનાની તપાસ શરૂ કરી છે. તેઓએ CCTV કેમેરાની ફૂટેજ જોઈ અને માહિતગારોની મદદથી આરોપીઓની શોધખોળ કરી છે. છેવટે પોલીસે મુખ્ય આરોપી મિલન મકવાણા સહિત પાંચેય આરોપીઓને અપહરણમાં વપરાયેલી ઇકો કાર સાથે પકડી પાડ્યા છે.
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી પુરાવા એકઠા કર્યા અને તેમને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા છે. આ કેસમાં અપહરણ, લૂંટ અને મારપીટ જેવા ગંભીર ગુના નોંધાયા છે. પોલીસ હવે આગળની તપાસ કરી રહી છે કે આમાં બીજા કોઈ સામેલ છે કે નહીં.
