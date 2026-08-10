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નર્મદાના સાગબારામાં ખેડૂતોના ધરણાનો આજે ત્રીજો દિવસ, સાંસદ વસાવા અને મુખ્યમંત્રી વચ્ચે મુલાકાત બાદ પણ કોઈ ઉકેલ નહીં

નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા તાલુકામાં જંગલ જમીન પર ખેડાણના હકને લઈને શરૂ થયેલું આદિવાસી ખેડૂતોનું આંદોલન આજે ત્રીજા દિવસે પણ યથાવત્ છે.

નર્મદાના સાગબારામાં ખેડૂતોના ધરણાનો આજે ત્રીજો દિવસ
નર્મદાના સાગબારામાં ખેડૂતોના ધરણાનો આજે ત્રીજો દિવસ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 1:36 PM IST

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નર્મદા: નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા તાલુકામાં જંગલ જમીન પર ખેડાણના હકને લઈને શરૂ થયેલું આદિવાસી ખેડૂતોનું આંદોલન આજે ત્રીજા દિવસે પણ યથાવત્ છે. પોતાના હક માટે આદિવાસીઓ આખી રાત ધરણા પર બેઠા રહ્યા. ખાસ વાત એ છે કે, સ્થાનિક લોકો પોતાના ઢોર-ઢાંખર સાથે ધરણામાં જોડાયા છે. માણસોની સાથે હવે પશુઓ પણ ધરણા સ્થળે જોવા મળી રહ્યા છે.

સાગબારા તાલુકાના 12 ગામના ખેડૂતો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જંગલની જમીન પર ખેતી કરતા હોવાનો દાવો કરી રહ્યા છે. આ જમીન પર પોતાના હકની માંગ સાથે ખેડૂતો દ્વારા ધરણા શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.

નર્મદાના સાગબારામાં ખેડૂતોના ધરણાનો આજે ત્રીજો દિવસ (Etv Bharat Gujarat)

આજે ધરણાનો ત્રીજો દિવસ છે અને રાત્રી દરમિયાન પણ આદિવાસીઓએ ધરણા ચાલુ રાખ્યા હતા. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, પોતાના પશુઓને લઈને તેઓ આંદોલન સ્થળે બેઠા છે. જોકે, ધરણાના ત્રીજા દિવસે પશુઓ માટે પીવાના પાણીની પણ મુશ્કેલી સર્જાઈ હોવાનું જણાવ્યું હતું.

જંગલ જમીન પર ખેડાણના હકને લઈને શરૂ થયેલું આદિવાસી ખેડૂતોનું આંદોલન
જંગલ જમીન પર ખેડાણના હકને લઈને શરૂ થયેલું આદિવાસી ખેડૂતોનું આંદોલન (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, તેઓ છેલ્લા આશરે 25 વર્ષથી આ જમીન પર ખેડાણ કરી રહ્યા છે. આ જમીનના હકને લઈને યોગ્ય નિર્ણય આવે અને આદિવાસી ખેડૂતોને ન્યાય મળે તેવી તેમની માંગ છે. ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી ધરણા ચાલુ રાખવાની ચીમકી પણ ખેડૂતો દ્વારા આપવામાં આવી છે.

સાંસદ મનસુખ વસાવા પણ આદિવાસી ખેડૂતોના સમર્થનમાં ઉતર્યા
સાંસદ મનસુખ વસાવા પણ આદિવાસી ખેડૂતોના સમર્થનમાં ઉતર્યા (Etv Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર મામલે ગઈકાલે રાત્રે નર્મદાના સાંસદ મનસુખ વસાવા ગાંધીનગર પહોંચ્યા હતા. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સાથે મુલાકાત કરી હતી. દરમિયાન સાગબારા તાલુકાના 12 ગામના લોકો છેલ્લા 25 વર્ષથી જે જમીન પર ખેડાણ કરી રહ્યા છે તે સમગ્ર મામલે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

મળતી માહિતી મુજબ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે આ મામલે વન મંત્રી અને ફોરેસ્ટ વિભાગ સાથે ચર્ચા કરીને યોગ્ય નિર્ણય કરવાની ખાતરી આપી છે. બીજી તરફ સાગબારાના ખેડૂતો માટે ઉમરપાડા વન સમિતિ અને પંચાયતના દાખલા પણ મહત્વના હોવાનું સામે આવ્યું છે.

આદિવાસી ખેડૂતોનું આંદોલન આજે ત્રીજા દિવસે પણ યથાવત્
આદિવાસી ખેડૂતોનું આંદોલન આજે ત્રીજા દિવસે પણ યથાવત્ (Etv Bharat Gujarat)

સાંસદ અને મુખ્યમંત્રી વચ્ચે મુલાકાત થયા બાદ પણ ખેડૂતોના પ્રશ્નનો હજુ સુધી કોઈ અંતિમ ઉકેલ આવ્યો નથી. જેના કારણે ખેડૂતોનું આંદોલન ત્રીજા દિવસે પણ યથાવત્ છે. હવે સરકાર આદિવાસી ખેડૂતોની માંગ અંગે શું નિર્ણય કરે છે તેના પર સૌની નજર છે. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ સુરત જિલ્લા કલેક્ટરને પત્ર લખી ધરણા પર બેસવાની જાણ કરી હતી. સાંસદની સ્પષ્ટ માંગ છે કે આદિવાસી ખેડૂતોને ન્યાય આપવામાં આવે, અને વર્ષોથી જે જમીન પર તેઓ ખેતી કરતા આવ્યા છે, તે મુદ્દે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે.

આદિવાસી ખેડૂતોના ધરણા સ્થળે વનવિભાગના અધિકારીઓ
આદિવાસી ખેડૂતોના ધરણા સ્થળે વનવિભાગના અધિકારીઓ (Etv Bharat Gujarat)

સાંસદ મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું કે, રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પ્રવીણભાઈ માળી સાથે પણ આ મુદ્દે તેમની વાત થઈ છે. સાંસદે કહ્યું કે માત્ર વન વિભાગના અધિકારીઓના અભિપ્રાયના આધારે નિર્ણય ન લેવો જોઈએ. ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓની વાત પણ સાંભળવી જોઈએ. તેમણે અધિકારીઓને સેટેલાઈટ નકશાના આધારે બેઠા બેઠા નિર્ણય ન લેવા અને એક વખત સ્થળ પર આવીને સમગ્ર પરિસ્થિતિ જોવા અપીલ કરી છે.

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આદિવાસી ખેડૂતોનું આંદોલન
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