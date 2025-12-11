ETV Bharat / state

જુનાગઢ જિલ્લામાં રેલવે સેવા શરૂ થયાને આજે 139 વર્ષ પૂર્ણ, 11મી ડિસેમ્બર 1888માં શરુ થઈ હતી પ્રથમ ટ્રેન

મુંબઈના ગવર્નર લોર્ડ રેના હસ્તે 11મી ડિસેમ્બર 1886 ના રોજ કરવામાં આવી.

જુનાગઢ રાજ્યમાં રેલવે સેવા શરૂ થયાને આજે 139 વર્ષ પૂર્ણ
જુનાગઢ રાજ્યમાં રેલવે સેવા શરૂ થયાને આજે 139 વર્ષ પૂર્ણ (ETV Bharat Gujarat)
Published : December 11, 2025 at 4:37 PM IST

જુનાગઢ : 11 મી ડિસેમ્બર 1886 આ દિવસ જુનાગઢ માટે રેલવે સેવાને લઈને સૌથી મહત્વનો માનવામાં આવે છે. જુનાગઢ જિલ્લામાં રેલવે લાઇન લગાવવાને લઈને પ્રથમ વિચાર નવાબ મહોબત ખાન બીજાના રાજ્યકારભાર દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ રેલવે લાઈન નાખવાની પાયાવિધી મુંબઈના ગવર્નર લોર્ડ રેના હસ્તે 11મી ડિસેમ્બર 1886ના રોજ કરવામાં આવી. આ દિવસે 139 વર્ષ પૂર્વે જુનાગઢના લોકોને રેલવે સેવાથી જોડવાનું કામ શરૂ થયું હતું.

11મી ડિસેમ્બર 1886નો દિવસ જુનાગઢમાં રેલવે માટે સોનાનો સુરજ

11મી ડિસેમ્બર 1886ના દિવસને જુનાગઢ જિલ્લાના લોકોને રેલ્વેની સુવિધા મળવા જઈ રહી છે, તેને લઈને ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. જુનાગઢમાં રેલ્વે લાઈન નાખવામાં આવે તે પ્રકારનો પ્રથમ વિચાર જુનાગઢના બીજા નવાબ મહાબતખાન ના સમયમાં શરૂ થયો 1867માં રેલ્વે લાઈન નાખવાને લઈને પ્રારંભિક વિચાર રજુ થયો, ત્યારબાદ 11મી ડિસેમ્બર 1886ના દિવસે જુનાગઢમાં રેલવે લાઇન નાખવાની પાયાવિધિ મુંબઈના ગવર્નર લોર્ડ રેના હસ્તે સંપન્ન કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ 19મી જાન્યુઆરી 1888ના દિવસે જુનાગઢ સ્ટેશન પર પહેલી રેલ્વે ગાડી આવશે, તેને લઈને વિશાળ સમિયાણામાં જુનાગઢનો દરબાર પણ ભરવામાં આવ્યો હતો.

પ્રથમ જૂનાગઢથી વડાલ સુધી ચાલી ટ્રેન
પ્રથમ જૂનાગઢથી વડાલ સુધી ચાલી ટ્રેન (ETV Bharat Gujarat)

પ્રથમ જુનાગઢથી વડાલ સુધી ચાલી ટ્રેન

પ્રથમ ટ્રેન જુનાગઢ આવવા માટે રવાના થઈ હતી તેને વૃક્ષના પાન અને જે તે સમયે અસ્તિત્વમાં રાખવામાં આવેલા વાવટાઓથી સુશોભિત કરવામાં આવી હતી. જુનાગઢ રેલવે સ્ટેશન પર શણગારેલી ટ્રેન આવતા અહીંથી તમામ લોકોએ કે જેમાં જુનાગઢના નવાબ બહાદુરખાન ત્રીજા કેપ્ટન કેનેડી જુનાગઢના સજ્જનો દ્વારા જુનાગઢથી વડાલ સુધીની રેલગાડી યાત્રા કરવામાં આવી, ત્યારબાદ પરત જૂનાગઢ સ્ટેશનને રેલગાડી ફરતા જે તે સમયના જુનાગઢના લશ્કર ઘોડે સવાર અને બેન્ડ દ્વારા સલામી આપીને જૂનાગઢ રેલવે સ્ટેશન પર રાજ્યની પ્રથમ રેલવેને આવકારવામાં આવી હતી.

પ્રથમ જૂનાગઢથી વડાલ સુધી ચાલી ટ્રેન
પ્રથમ જૂનાગઢથી વડાલ સુધી ચાલી ટ્રેન (ETV Bharat Gujarat)
11મી ડિસેમ્બર 1888માં શરુ થઈ હતી પ્રથમ ટ્રેન
11મી ડિસેમ્બર 1888માં શરુ થઈ હતી પ્રથમ ટ્રેન (ETV Bharat Gujarat)

આ સમયે જુનાગઢના નવાબ અને જુનાગઢ રાજ્ય તરફથી રેલવેના મજૂરો અને ગરીબોને ઇનામ પણ વહેંચવામાં આવ્યા હતા. 1885 થી 11 ડીસેમ્બર 1886ના દરમિયાન જેતલસરથી વેરાવળ સુધીના રેલ્વે ટ્રેક બનાવવા પાછળ જુનાગઢ રાજ્યને 38,18,789,11 આના અને 04 પાઈનો ખર્ચ થયો હતો. (આના અને પાઈ જે તે સમયનુ ચલણ હતું)

જુનાગઢ રેલ્વે સ્ટેશન
જુનાગઢ રેલ્વે સ્ટેશન (ETV Bharat Gujarat)
જુનાગઢ રેલ્વે સ્ટેશન
જુનાગઢ રેલ્વે સ્ટેશન (ETV Bharat Gujarat)

1888 બાદ ચાલેલી ટ્રેનની વિગતો

જુનાગઢ રાજ્યના નવાબી શાસન દરમિયાન અને 1888 પછી ચાલેલી ટ્રેનની વિગતો પર નજર કરીએ તો જેતલસર, જુનાગઢ, જૂનાગઢ, વેરાવળ, શાપુર, માણાવદર, માણાવદર, બાંટવા, જુનાગઢ, બીલખા, ડુંગરપુર, પથ્થરનીખાણ, બિલખા, વિસાવદર, બાટવા, સરાડીયા, વેરાવળ, તાલાલા, તાલાલા જાંબુર, જાંબુર, પ્રાચી રોડ, વિસાવદર, ધારી પ્રાચી રોડ, જામવાળા, જામવાડા દેલવાડા, વેરાવળ, સવની તાલાલા, સાસણગીર, સાસણગીર વિસાવદર આ પ્રકારે 17 અલગ અલગ ટ્રેન નવાબી શાસન દરમિયાન જુનાગઢ રાજ્યમાં ચાલતી હતી. આ ટ્રેનોમાં ત્રીજા વર્ગની મુસાફરી કરવા માટે અલગ અલગ ટિકિટના દરો પણ રાખવામાં આવ્યા હતા. આજે જુનાગઢ રાજ્યને રેલવે મળી તેના 139 વર્ષ પૂરા થયા છે.

સંપાદકની પસંદ

