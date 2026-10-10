આજે શનિ અમાસ અને ગજછાયા યોગનો ત્રિવેણી સંગમ, આજે કરેલું શ્રાદ્ધ પિતૃઓના મોક્ષ માટે સર્વોત્તમ
શ્રાદ્ધ પક્ષનો આજે અંતિમ દિવસ અને તેમાં પણ ગજછાયા યોગ આવ્યો છે. જેને ખૂબ મહત્ત્વનો માનવામાં આવે છે.
Published : October 10, 2026 at 8:53 AM IST
જૂનાગઢઃ આજે શનિ અમાસની સાથે જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનો માનવામાં આવતા ગજછાયા યોગનો સંયોગ થયો છે, શ્રાદ્ધ પક્ષનો આજે અંતિમ દિવસ અને તેમાં પણ ગજછાયા યોગ આવ્યો છે. જેને ખૂબ મહત્ત્વનો માનવામાં આવે છે. આ સમયમાં શ્રાદ્ધ કે પિંડદાન કરવાથી પિતૃઓ ખૂબ જ પ્રસન્ન થતા હોય છે. તેમજ આધ્યાત્મિક અને જ્યોતિષ દૃષ્ટિએ પણ ગજછાયા યોગનું ખૂબ મહત્ત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જેના કારણે પવિત્ર દામોદર કુંડ ખાતે પણ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ ગજછાયા યોગમાં પિતૃ તર્પણ કર્યું હતું.
આજે શનિ અમાસ અને ગજછાયા યોગ
પિતૃ પક્ષના દિવસોમાં શ્રાદ્ધ અને તર્પણ ને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવ્યું છે. તેમાં પણ કોઈ વિશેષ તિથિ હોય ત્યારે પિતૃ તર્પણ કરવાથી ખૂબ સારું આધ્યાત્મિક અને માનસિક ફળ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. ત્યારે આ વર્ષે શ્રાદ્ધ પક્ષનો અંતિમ દિવસ શનિવાર અને ગજછાયા યોગનો ત્રિવેણી સંગમ સર્જાયો છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અને જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં થયેલા ઉલ્લેખ અનુસાર હિન્દુ ધર્મમાં આવતા પિતૃ પક્ષ એટલે કે શ્રાદ્ધ દરમિયાન કોઈ પણ વર્ષે આવતા ગજછાયા યોગમાં શ્રાદ્ધ અને પિંડદાન કરવાથી પિતૃઓ અત્યંત પ્રસન્ન થતા હોય છે. જેની ધાર્મિક અને જ્યોતિષ દૃષ્ટિએ પણ પરંપરા અને માન્યતાઓ જોડાયેલી છે.
જ્યોતિષ અને ધાર્મિક મહત્ત્વ
ગજછાયા યોગનું ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક મહત્ત્વ પણ માનવામાં આવે છે. વિશિષ્ટ પ્રકારે ગ્રહોના ગોચરથી ગજછાયા યોગ બનતો હોય છે. જ્યારે સૂર્ય હસ્ત નક્ષત્રમાં હોય અને ચંદ્ર મઘા નક્ષત્રમાં હોય, આવા ગ્રહોના સંયોગને દુર્લભ માનવામાં આવે છે. જેને સનાતન ધર્મ અને જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગજછાયા યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગજછાયા યોગ મોટે ભાગે ભાદ્ર પક્ષની ત્રિયોદશી અથવા તો સર્વ પિતૃ અમાસના દિવસે વિશેષ જોવા મળે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ગજછાયા યોગમાં કરવામાં આવતું પિતૃ કાર્ય શ્રાદ્ધ કે પિંડદાન ક્યારેય નિષ્ફળ જતું નથી. જેને કારણે હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ પોતાના આત્મજનના કલ્યાણ માટે અને તેનો મોક્ષ થાય તે માટે ગજછાયા યોગમાં શ્રાદ્ધ તર્પણ કે પીડદાન કરતા હોય છે.
ગજછાયા યોગ અને શ્રાદ્ધનું મહત્ત્વ
આજે શનિ અમાસ અને ગજછાયા યોગનો ત્રિવેણી સંગમ સર્જાયો છે. ધર્મ અને જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્ત્વનું માનવામાં આવતા અમાસ શનિવાર અને ગજછાયા યોગના ત્રિવેણી સંગમમાં પિતૃદોષમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે કોઈ પણ શ્રદ્ધાળુ આ સમયે શ્રાદ્ધ કરે તો તેને ગજછાયા યોગમાં અન્ન અને જળ ગ્રહણ કરાવવાથી તેમની આત્મા સંપૂર્ણ પણે તૃપ્ત થાય છે અને કોઈ પણ જીવને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી પણ મુક્તિ મળે છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર ગજછાયા યોગમાં કરાવવામાં આવેલું શ્રાદ્ધ તર્પણ કે પિંડદાન, કોઈ પણ વ્યક્તિના આત્માને એક સાથે સળંગ 10થી 12 વર્ષ સુધી તૃપ્તિ મળતી હોય છે. સાથે સાથે આજના દિવસે શ્રાદ્ધ કરવાથી કોઈ પણ પિતૃઓના આશીર્વાદ પરિવાર પર રહે છે. અને તે પરિવારોની માનસિક શારીરિક અને આર્થિક સમૃદ્ધિ માટે પણ ખૂબ જ મહત્ત્વનું માનવામાં આવે છે.
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