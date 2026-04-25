આજે મતદાન મહાપર્વ: વડાપ્રધાન, ગૃહમંત્રી, મુખ્યમંત્રી સહિત આ દિગ્ગજો કરશે વોટ
અમદાવાદ સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન યોજાશે
Published : April 25, 2026 at 5:48 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને હવે મતદાનનો દિવસ નજીક આવતા રાજકીય તેમજ સામાજિક માહોલ ગરમાયો છે. શહેરમાં લોકશાહીના આ મહાપર્વને સફળ બનાવવા માટે ચૂંટણીતંત્ર દ્વારા વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. આજે 26 એપ્રિલના રોજ અમદાવાદના વિવિધ મતવિસ્તારોમાં દિગ્ગજ રાજનેતાઓ પોતાનો મત આપવા માટે આવશે.
રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સવારે 10 વાગ્યે શીલજ સ્થિત પ્રાથમિક શાળામાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. મુખ્યમંત્રીના મતદાનને ધ્યાનમાં રાખીને આ વિસ્તારમાં ખાસ સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા ઠક્કરબાપાનગર વિસ્તારમાં આવેલી સરદાર પટેલ સ્કૂલ ખાતે સવારે 8 વાગ્યે મતદાન કરશે. સાથે જ શહેર ભાજપ પ્રમુખ પ્રેરક શાહ ઉસ્માનપુરા ખાતેની એરોમા સ્કૂલમાં મતદાન કરીને કાર્યકરો અને મતદારોને પ્રેરિત કરશે.
આનંદીબેન પટેલ અને અમિત શાહ પણ કરશે મતદાન
ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદી બેન પટેલ પોતાના ગૃહ રાજ્ય ગુજરાતમાં આવી ઘાટલોડિયા સ્થિત પ્રાથમિક શાળામાં મતદાન કરશે. તેમની હાજરીને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ કડક રાખવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ અમદાવાદમાં મનપા ચૂંટણી માટે સવારે અંદાજે 11 વાગ્યે નારણપુરા વિસ્તારમાં મતદાન કરશે. તેઓ અંકુર ચાર રસ્તા નજીક આવેલી સબ ઝોનલ ઓફિસમાં પોતાનો મત નોંધાવશે, જેને લઈને પોલીસ અને પ્રશાસન દ્વારા વિશેષ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.
રાણીપની નિશાંત સ્કૂલમાં મત આપવા આવશે વડાપ્રધાન
દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ રાણીપ સ્થિત નિશાંત સ્કૂલમાં મતદાન કરશે, જ્યાં અગાઉથી જ સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત અંગે સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. જોકે, વડાપ્રધાનના મત આપવા આવવા અંગે હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ શકી નથી.
બીજી તરફ ઉદ્યોગ જગતમાંથી જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી મુમતપુરા ખાતે આવેલી પ્રાથમિક શાળામાં મતદાન કરશે, જે લોકશાહી પ્રત્યે ઉદ્યોગજગતની સક્રિય ભાગીદારી દર્શાવે છે.
ચૂંટણી દરમિયાન તમામ મતદાન મથકો પર કડક સુરક્ષા, CCTV મોનિટરિંગ અને પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. સાથે જ મતદારોને સરળતાથી મતદાન કરી શકે તે માટે જરૂરી સુવિધાઓ, માર્ગદર્શન અને હેલ્પડેસ્કની વ્યવસ્થા પણ ઉભી કરવામાં આવી છે.
શહેર ભાજપના મીડિયા ઇન્ચાર્જ ડૉ નિલય શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં લોકશાહીનો આ મહાપર્વ શાંતિપૂર્ણ અને પારદર્શક રીતે યોજાય તે માટે તમામ કાર્યકરો અને તંત્ર સાથે સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. લોકશાહીના પર્વ સમાન ચૂંટણીમાં મુખ્યમંત્રી, તેમજ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માના નેતાઓ મતદાન કરશે જેમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ પણ મતદાન કરવા આવનાર છે. મતદારોને અપીલ કરીએ છીએ કે તેઓ મોટી સંખ્યામાં બહાર આવી પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે અને લોકશાહી મજબૂત બનાવે.આ રીતે અમદાવાદ શહેરમાં રાજકીય નેતાઓ, મહાનુભાવો અને સામાન્ય નાગરિકો સૌ સાથે મળી લોકશાહીના આ પર્વની ઉજવણી કરશે, જે ચૂંટણીને શાંતિપૂર્ણ અને પારદર્શક બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
આ પણ વાંચો: