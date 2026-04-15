આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે, ફોર્મ પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં આજે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ, 26 એપ્રિલે મતદાન.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 8:21 AM IST

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં આજે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ છે. આજે ચૂંટણી લડનારા ઉમેદવારોનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે. કેટલીક બેઠકો બિનહરીફ થતા 10 હજાર કરતા ઓછી બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાશે. કોર્પોરેશનથી લઇને તાલુકા અને જીલ્લા પંચાયત તેમજ નગર પાલિકામાં દરેક બેઠક વોર્ડ દીઠ કેટલા ઉમેદવારો ચૂંટણી લડશે તેનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.

  • મતદાનની તારીખ- 26 એપ્રિલ, 2026
  • પરિણામ- 28 એપ્રિલ, 2026

3 વાગ્યે ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે

15 એપ્રિલે બપોરે 3 વાગ્યા સુધી દાવેદારી પરત ખેંચવાનો અંતિમ સમય છે. તે બાદ 26 એપ્રિલે ક્યાં કેટલા ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણીમાં ટક્કર થશે તે સ્પષ્ટ થશે. રાજ્યમાં મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતમાં મળીને 10 હજાર જેટલા ફોર્મ રદ થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

અનેક જગ્યાએ ફોર્મ રદ થયા

ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં જ અનેક જિલ્લાઓમાં ફોર્મ રદ થવા અને નિયમોને લઈને ઉઠેલા વિવાદો રાજકીય ચર્ચાનો કેન્દ્ર બન્યા છે. ખાસ કરીને જામનગર, કચ્છ, પંચમહાલ અને વાવ-થરાદ જિલ્લામાં ચૂંટણી પહેલાં જ રાજકીય તણાવ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી રહ્યો છે.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા રિસોર્ટ પોલિટિક્સ

ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા રિસોર્ટ પોલિટિક્સ પણ શરૂ થયું છે. હોર્સ ટ્રેડિંગના ડર વચ્ચે કોંગ્રેસે નવસારી અને નડિયાદમાં પોતાના 125થી વધુ ઉમેદવારોને અજ્ઞાત અને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી દીધા છે. સત્તા પક્ષ દ્વારા કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ફોર્મ પરત ખેંચવા દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હોવાનો પણ કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો છે.

