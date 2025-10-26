ETV Bharat / state

આજે લાભ પાંચમ, વેપારીઓએ નવી ખાતાવહી સાથે શરૂ કરી વિક્રમ સંવતના નવા વેપાર વર્ષની શરૂઆત

દિવાળીના પાંચ દિવસ તહેવારો દરમિયાન તમામ રોજગાર ધંધા બંધ રાખવામાં આવે છે, જે આજથી નવી ખાતાવહી લખીને પરંપરાગત રીતે શરૂ કરવામાં આવે છે.

આજે લાભ પાંચમ
આજે લાભ પાંચમ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 26, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: આજે લાભ પાંચમ, એટલે કે વિક્રમ સંવતના શરૂ થયેલા નવા વર્ષનો આજે વેપારનો પ્રથમ દિવસ છે. દિવાળીના પાંચ દિવસ તહેવારો દરમિયાન તમામ રોજગાર ધંધા બંધ રાખવામાં આવે છે, જે આજથી નવી ખાતાવહી લખીને પરંપરાગત રીતે શરૂ કરવામાં આવે છે.

નાના-મોટા વેપાર ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા તમામ લોકો માટે દિવાળીના દિવસોમાં આવતું લાભ પંચમીનું પર્વ ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. આજના દિવસે વજન કાંટાની પૂજા કરીને નવી ખાતાવહી સાથે વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે નવો વેપાર શરૂ કરતા હોય છે.

વેપારીઓએ નવી ખાતાવહી સાથે શરૂ કરી વિક્રમ સંવતના નવા વેપાર વર્ષની શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)

આજે લાભ પંચમી, વેપાર-ધંધા ફરી ધમધમતા

આજે લાભ પાંચ છે, દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન નાના-મોટા વેપાર ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા વર્ગ માટે લાભ પાંચમનો તહેવાર ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. દિવાળીના પાંચ દિવસો દરમિયાન મોટા ભાગના વેપાર, ઉદ્યોગ અને બજારો બંધ હોય છે, જેની આજે વિધિવત શરૂઆત થાય છે, લાભ પાંચમના દિવસે નાના-મોટા તમામ વેપારીઓ તેમના વ્યવસાયિક સંકુલમાં વજન કાંટા ની પૂજા કરીને નવી ખાતાવહી માં વિક્રમ સંવંતના નવા વર્ષના વેપારની આજથી શુભ શરૂઆત કરતા હોય છે.

વજન કાંટાની પૂજા કરીને વેપારીઓએ વિધિવત રીતે કરી વેપાર ધંધાની શરૂઆત
વજન કાંટાની પૂજા કરીને વેપારીઓએ વિધિવત રીતે કરી વેપાર ધંધાની શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)

વિક્રમ સંવંત સાથે જોડાયેલી પ્રથા

આજે આધુનિક યુગમાં હિન્દુ પંચાંગ મુજબ તહેવારની ઉજવણી અને નવા વેપાર શરૂ કરવાને લઈને ધીમે ધીમે પરંપરાઓ ઓછી થતી જોવા મળે છે, પરંતુ આજે પણ ઘણી બધી બજારોમાં વેપારીઓ પરંપરિક અને વિક્રમ સંવંત સાથે જોડાયેલી પ્રથા અનુસાર વેપાર શરૂ કરવાની પ્રણાલી અકબંધ રાખીને આજથી નવા વર્ષના વેપારની શરૂઆત કરે છે.

નવી ખાતાવહી લખીને પરંપરાગત રીતે વેપારની શરૂઆત કરતા વેપારીઓ
નવી ખાતાવહી લખીને પરંપરાગત રીતે વેપારની શરૂઆત કરતા વેપારીઓ (Etv Bharat Gujarat)

આજના દિવસે મિતિ સાથે ખાતાવહીની શરૂઆત

વિક્રમ સંવંતના નવા વર્ષની પ્રાચીન પરંપરા અનુસાર દિવાળીના દિવસે વેપારીઓ દ્વારા આધુનિક યુગમાં પણ નવા વર્ષના વેપાર માટે ચોપડાની ખરીદી કરતા હોય છે, ત્યાર બાદ ખરીદેલા તમામ ખાતાવહી સાથેના નવા ચોપડા મહાલક્ષ્મી મંદિરે પૂજન માટે રાખતા હોય છે.

આજે લાભ પાંચમ
આજે લાભ પાંચમ (Etv Bharat Gujarat)

દિવાળીના દિવસે ખાતાવહી સાથે પૂજન કરવામાં આવેલા નવા ચોપડા એકમ અથવા તો લાભ પાંચમના દિવસે મિતિ પધરાવીને તેમાં નવા વર્ષના વેપારની ખાતાવહી લખીને નવો વેપાર શરૂ કરવાની એક પરંપરા અનાદિ કાળથી ચાલતી આવે છે, જે આજે આધુનિક યુગમાં કોમ્પ્યુટરની સાથે નાણાકીય વર્ષ માર્ચ મહિનામાં પૂરું થાય છે, તેમ છતાં હજુ પણ વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષના પ્રથમ વેપારનો દિવસ મોટા ભાગના વેપારીઓ લાભ પાંચમને ગણે છે. જેથી આજથી વેપાર માટે શરુ થતા વર્ષની શુભ શરૂઆત પણ કરતા હોય છે.

  1. આજે લાભ પાંચમ, લક્ષ્મી-શિવ અને ગણપતિની પૂજા સાથે નવા વર્ષના વેપારની થશે શરૂઆત
  2. 26 ઓક્ટોબર 2025નું પંચાંગ: આજે લાભ પાંચમ પર બની રહ્યો છે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, પૂરી થશે મનોકામના

TAGGED:

LABH PANCHAMI 2025
LABH PANCHAMI PUJA MUHURAT
LABH PANCHAMI SIGNIFICANCE
VIKRAM SAMVAT 2082
LABH PANCHAM 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.