આજે લાભ પાંચમ, વેપારીઓએ નવી ખાતાવહી સાથે શરૂ કરી વિક્રમ સંવતના નવા વેપાર વર્ષની શરૂઆત
Published : October 26, 2025 at 2:08 PM IST
જૂનાગઢ: આજે લાભ પાંચમ, એટલે કે વિક્રમ સંવતના શરૂ થયેલા નવા વર્ષનો આજે વેપારનો પ્રથમ દિવસ છે. દિવાળીના પાંચ દિવસ તહેવારો દરમિયાન તમામ રોજગાર ધંધા બંધ રાખવામાં આવે છે, જે આજથી નવી ખાતાવહી લખીને પરંપરાગત રીતે શરૂ કરવામાં આવે છે.
નાના-મોટા વેપાર ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા તમામ લોકો માટે દિવાળીના દિવસોમાં આવતું લાભ પંચમીનું પર્વ ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. આજના દિવસે વજન કાંટાની પૂજા કરીને નવી ખાતાવહી સાથે વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે નવો વેપાર શરૂ કરતા હોય છે.
આજે લાભ પંચમી, વેપાર-ધંધા ફરી ધમધમતા
આજે લાભ પાંચ છે, દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન નાના-મોટા વેપાર ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા વર્ગ માટે લાભ પાંચમનો તહેવાર ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. દિવાળીના પાંચ દિવસો દરમિયાન મોટા ભાગના વેપાર, ઉદ્યોગ અને બજારો બંધ હોય છે, જેની આજે વિધિવત શરૂઆત થાય છે, લાભ પાંચમના દિવસે નાના-મોટા તમામ વેપારીઓ તેમના વ્યવસાયિક સંકુલમાં વજન કાંટા ની પૂજા કરીને નવી ખાતાવહી માં વિક્રમ સંવંતના નવા વર્ષના વેપારની આજથી શુભ શરૂઆત કરતા હોય છે.
વિક્રમ સંવંત સાથે જોડાયેલી પ્રથા
આજે આધુનિક યુગમાં હિન્દુ પંચાંગ મુજબ તહેવારની ઉજવણી અને નવા વેપાર શરૂ કરવાને લઈને ધીમે ધીમે પરંપરાઓ ઓછી થતી જોવા મળે છે, પરંતુ આજે પણ ઘણી બધી બજારોમાં વેપારીઓ પરંપરિક અને વિક્રમ સંવંત સાથે જોડાયેલી પ્રથા અનુસાર વેપાર શરૂ કરવાની પ્રણાલી અકબંધ રાખીને આજથી નવા વર્ષના વેપારની શરૂઆત કરે છે.
આજના દિવસે મિતિ સાથે ખાતાવહીની શરૂઆત
વિક્રમ સંવંતના નવા વર્ષની પ્રાચીન પરંપરા અનુસાર દિવાળીના દિવસે વેપારીઓ દ્વારા આધુનિક યુગમાં પણ નવા વર્ષના વેપાર માટે ચોપડાની ખરીદી કરતા હોય છે, ત્યાર બાદ ખરીદેલા તમામ ખાતાવહી સાથેના નવા ચોપડા મહાલક્ષ્મી મંદિરે પૂજન માટે રાખતા હોય છે.
દિવાળીના દિવસે ખાતાવહી સાથે પૂજન કરવામાં આવેલા નવા ચોપડા એકમ અથવા તો લાભ પાંચમના દિવસે મિતિ પધરાવીને તેમાં નવા વર્ષના વેપારની ખાતાવહી લખીને નવો વેપાર શરૂ કરવાની એક પરંપરા અનાદિ કાળથી ચાલતી આવે છે, જે આજે આધુનિક યુગમાં કોમ્પ્યુટરની સાથે નાણાકીય વર્ષ માર્ચ મહિનામાં પૂરું થાય છે, તેમ છતાં હજુ પણ વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષના પ્રથમ વેપારનો દિવસ મોટા ભાગના વેપારીઓ લાભ પાંચમને ગણે છે. જેથી આજથી વેપાર માટે શરુ થતા વર્ષની શુભ શરૂઆત પણ કરતા હોય છે.