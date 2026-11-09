આજે જૂનાગઢનો 79 મો મુક્તિ દિવસ, જાણો દેશ આઝાદ થયા બાદ પણ જુનાગઢની મુક્તિમાં કેમ થયો વિલંબ ?
15મી ઓગસ્ટ 1947થી લઈને 9મી નવેમ્બર 1947 સુધીના આ સમયગાળા દરમિયાન શામળદાસ ગાંધીની આગેવાનીમાં જૂનાગઢની મુક્તિ માટે આરઝી હકુમતની રચના કરવામાં આવી હતી.
Published : November 9, 2026 at 9:18 AM IST
જુનાગઢઃ આજથી બરોબર 79 વર્ષ પૂર્વે જુનાગઢ સ્વતંત્ર ભારતનો હિસ્સો બન્યુ હતું. માત્ર 182 દિવસના દિવાન તરીકેના શાહનવાજ ભુટ્ટોના કાર્યકાળ દરમિયાન જૂનાગઢનો ઇતિહાસ બદલી દેવામાં આવ્યો હતો. જેને આરઝી હકુમતના લડવૈયાઓ શામળદાસ ગાંધીની આગેવાનીમાં ફરી એક વખત જૂનાગઢનો જૂનો ઇતિહાસ કંડારીને 09મી નવેમ્બર 1947ના દિવસે ફરીથી જુનાગઢ સ્વતંત્ર ભારતનો હિસ્સો બન્યું, ત્યારે પણ દિવાળીના તહેવારો હતા અને જોગાનુજોગ આ વર્ષે પણ 79 વર્ષ બાદ 09મી નવેમ્બરની ઉજવણીનો દિવસ દિવાળીના તહેવારોમાં આવ્યો છે.
જૂનાગઢનો 79 મો મુક્તિ દિવસ
15 મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે જ્યારે સમગ્ર ભારત અંગ્રેજોની ગુલામી માંથી મુક્ત થયું હતું પરંતુ જૂનાગઢમાં નવાબી શાસનને કારણે જે તે સમયે જુનાગઢના દિવાન શાહનવાઝ ભુટ્ટો દ્વારા જુનાગઢને પાકિસ્તાનનો હિસ્સો બનાવવાનો નિર્ણય કરાયો, ત્યારબાદ સમગ્ર ભારત તો આઝાદ થયું પરંતુ જુનાગઢ મુક્તિની લડાઈમાં સપડાઈ ગયું. 15મી ઓગસ્ટ 1947થી લઈને 9મી નવેમ્બર 1947 સુધીના આ સમયગાળા દરમિયાન શામળદાસ ગાંધીની આગેવાનીમાં જૂનાગઢની મુક્તિ માટે આરઝી હકુમતની રચના કરવામાં આવી હતી, અને 86 દિવસની લડાઈ બાદ અંતે જુનાગઢના મુક્તિ સંગ્રામને સફળતા મળી અને ઐતિહાસિક ઉપરકોટના કિલ્લામાં શામળદાસ ગાંધીએ સ્વતંત્ર ભારતનો ધ્વજ ફરકાવીને ભારતની આઝાદી પછી 86 દિવસ બાદ જૂનાગઢને આઝાદ જાહેર કર્યું અને ત્યારથી 09મી નવેમ્બર 1947ના દિવસે જુનાગઢ તેનો મુક્તિ દિવસ ઉજવી રહ્યું છે.
જૂનાગઢ ના દિવાન શાહ નવાજ ભુટ્ટો અસલી વિલન
આઝાદી બાદ જૂનાગઢનું જોડાણ ભારત સાથે નહીં પરંતુ પાકિસ્તાન સાથે કરવાની મેલી મુરાદના અસલી વિલન તરીકે શાહનવાઝ ભુટ્ટો ને જોવામાં આવે છે જે તે સમયના જૂનાગઢના અંતિમ નવાબ મહોબત ખાન અને તેના પુત્ર દિલાવર ખાન ભુટ્ટો ની રાજકીય ચાલને સમજી ન શક્યા જેને કારણે જૂનાગઢનું જોડાણ પાકિસ્તાન સાથે થયું પરંતુ તે લાંબુ ટકી શક્યું નહીં 30 મેં 1947 ના દિવસે ભૂટ્ટો ને જૂનાગઢના ઇન્ચાર્જ દિવાન બનાવવામાં આવ્યા 182 દિવસના તેના આ કાર્યકાળ દરમિયાન 8મી નવેમ્બર 1947 ના દિવસે ભૂટ્ટો જુનાગઢ છોડીને પલાયન થઈ ગયા ત્યાર બાદ 09મી નવેમ્બર 1947ના દિવસે જુનાગઢ ને મુક્તિ મળી 84 દિવસની વધુ ગુલામી ના સમય માંથી જૂનાગઢ વાસીઓએ આઝાદી ની પહેલી કિરણ જોઈ.
જૂનાગઢના મુક્તિ સંગ્રામનો ઇતિહાસ અને દિવાળીના તહેવારો
15 મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે જુનાગઢનું પાકિસ્તાન સાથે જોડાણ થયાની જાહેરાત બાદ જૂનાગઢની મુક્તિની લડાઈ શરૂ થઈ, તે દિવસે પણ દિવાળીના તહેવારોની વણજાર હતી, પરંતુ જૂનાગઢનું જોડાણ પાકિસ્તાન સાથે થતા પ્રકાશનું પર્વ દિવાળી 1947 માં જુનાગઢ વાસીઓ માટે અંધકારનો દિવસ બનીને આવ્યો હતો, 86 દિવસની લડાઈ બાદ 09 મી નવેમ્બર 1947 ના દિવસે દિવાળી ના તહેવારો એટલે કે વાઘ બારસ નો તહેવાર હતો જુનાગઢ આઝાદ થયા બાદ ઐતિહાસિક બહાઉદ્દીન કોલેજ માં સરદાર પટેલ 13મી નવેમ્બર 1947 ના દિવસે આવ્યા હતા 1947 ની 13 મી નવેમ્બરના દિવસે નૂતન વર્ષ હતું વર્ષો પછી દિવાળીના દિવસોમાં જુનાગઢ મુક્તિ સંગ્રામ અને જુનાગઢ મુક્તિ દિવસની એક સાથે ઉજવણી થઈ રહી છે, જે જૂનાગઢના ઇતિહાસમાં 1947 પછી કદાચ પહેલી વખત આ પ્રકારની ઉજવણી સાથે જુનાગઢ વાસીઓ પોતાનો મુક્તિ દિવસ મનાવી રહ્યા છે.
જૂનાગઢમાં સૂર્ય મોડો ઉગે છે, તેવી રમુજ પણ આઝાદી સાથે જોડાયેલી
જુનાગઢ સાથે કેટલીક રમૂજો પણ જોડાયેલી છે. આજે પણ એવું કહેવાય છે કે, જૂનાગઢમાં સૂર્ય મોડો ઉગે છે તેની પાછળનું એક કારણ એ પણ છે કે, ઉગમણી દિશા તરફ હિમાલય કરતા પણ પૌરાણિક ગિરનાર પર્વત આવેલો હોવાને કારણે સૂર્ય ઊગ્યા બાદ તુરંત તેના દર્શન થતા નથી બિલકુલ તેવી જ રીતે જ્યારે સમગ્ર દેશમાં આઝાદીનો સૂર્યોદય થયો હતો, પરંતુ જુનાગઢ આ સૂર્યોદયને જોવા માટે 86 દિવસની વધુ રાહ જોવી પડી હતી.
આ પણ વાંચો