ગુજરાત માટે આજે ઐતિહાસિક દિવસ, UCC બિલ વિધાનસભા ગૃહમાં રજૂ થશે
હર્ષ સંઘવીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે UCC કોઈ એક ધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને લાવવામાં આવતું નથી, પરંતુ સમગ્ર સમાજમાં સમાનતા, ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા માટેનું કાનૂની માધ્યમ છે.
Published : March 24, 2026 at 1:10 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (UCC) મુદ્દે મહત્વપૂર્ણ રાજકીય અને સામાજિક ચર્ચા વચ્ચે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે આજનો દિવસ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરોમાં નોંધાશે.
હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા ગુજરાતની તમામ બહેનો, દીકરીઓ અને માતાઓ માટે એક સમાન કાયદાકીય વ્યવસ્થા ઉભી કરવાની દિશામાં UCC બિલ ગૃહમાં રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે, જે મહિલા સશક્તિકરણ તરફનું ઐતિહાસિક પગલું સાબિત થશે.તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે દેશને 1947માં આઝાદી મળી હોવા છતાં, અલગ-અલગ સમાજ, પરંપરા અને ધર્મ આધારિત વ્યક્તિગત કાયદાઓને કારણે સમાનતા સ્થાપિત થઈ શકી નહોતી. આ સ્થિતિમાં સૌથી વધુ નુકસાન મહિલાઓને સહન કરવું પડ્યું છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ઉમેર્યું કે UCC અમલમાં આવ્યા બાદ લગ્ન, દિવાની (સિવિલ) અને પરિવાર સંબંધિત બાબતોમાં તમામ માટે એક સમાન નિયમ લાગુ પડશે, જેનાથી મહિલાઓને ન્યાય અને સુરક્ષા વધુ મજબૂત રીતે મળશે.
હર્ષ સંઘવીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે UCC કોઈ એક ધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને લાવવામાં આવતું નથી, પરંતુ સમગ્ર સમાજમાં સમાનતા અને ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા માટેનું કાનૂની માધ્યમ છે.
તેમણે જણાવ્યું કે ગુજરાત દેશનું બીજું રાજ્ય બનશે જે UCC બિલ લાવી રહ્યું છે, જે રાજ્ય માટે ગૌરવની વાત છે અને અન્ય રાજ્યો માટે માર્ગદર્શક બની શકે છે.સાથે જ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે રાજ્યના તમામ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પોતાના મતવિસ્તારની બહેનો, માતાઓ અને દીકરીઓના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને આ બિલને સમર્થન આપશે અને આ ઐતિહાસિક નિર્ણયને સફળ બનાવશે.
આ પણ વાંચો: