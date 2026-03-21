બનાસકાંઠામાં કમોસમી વરસાદે ભૂમિપુત્રોની હાલત કરી કફોડી, કાપણી કરેલા ઘઉં અને તમાકુનો પાક પલળી જતાં આર્થિક ફટકો
કમોસમી વરસાદના કારણે બનાસકાંઠા જિલ્લાના કાંકરેજ, દિયોદર, વડગામ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે નુકસાન, ખેતરોમાં પડેલો પાક બે દિવસમાં માર્કેટમાં જવાનો હતો.
Published : March 21, 2026 at 11:46 AM IST
બનાસકાંઠા: જિલ્લામાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની આર્થિક કમર તોડી નાખી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી બાદ છતાં 19 અને 20 માર્ચના રોજ પવન સાથે પડેલા ભારે વરસાદે ઘઉં અને તમાકુના પાકને વ્યાપક નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. 4 મહિનાની મહેનત પછી જ્યારે ખેડૂતો પોતાના પાકની કાપણી કરીને બજારમાં વેચવાની તૈયારીમાં હતા, ત્યારે જ આ અચાનક આવી પડેલી કુદરતી આફતે તેમની બધી આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા અગાઉથી જ 19 અને 20 માર્ચના રોજ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી. તે બાદ જિલ્લાનું વાતાવરણ અચાનક બદલાયું અને 2 દિવસ સુધી વાવાઝોડા સાથે મેઘરાજા ગર્જ્યા. પરિણામે, ખેતરોમાં કાપણી કરીને રાખેલો પાક સંપૂર્ણપણે પલળી ગયો છે. ખેડૂતો માટે આ મોઢે આવેલો નિવાળો છીનવાઈ જવા સમાન બન્યું છે.
જિલ્લાના કયા વિસ્તારોમાં થયું નુકસાન?
જિલ્લાના કાંકરેજ, દિયોદર, વડગામ, પાલનપુર, ડીસા, ધાનેરા અને અમીરગઢ પંથકમાં ઘઉં અને તમાકુના પાકને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે. આ તમામ વિસ્તારોમાં ખેડૂતોએ સારી આવકની આશાએ મોટા પ્રમાણમાં ખેતી કરી હતી. પરંતુ કમોસમી વરસાદે તેમની બધી ગણતરીઓ ખોટી પાડી દીધી છે. ખાસ કરીને ડીસા તાલુકાના નાગફણા ગામમાં તો ખેડૂતોની હાલત ખૂબ જ દયનીય બની ગઈ છે.
નાગફણા ગામની સ્થિતિ ચિંતાજનક
ડીસાના નાગફણા ગામમાં અંદાજે 70 થી 80 ટકા જેટલા ખેડૂતો તમાકુની ખેતી કરે છે, જ્યારે કેટલાક ખેડૂતોએ ઘઉંની ખેતી કરી હતી. આ ગામમાં ખેડૂતોએ મોંઘા ભાવના બિયારણ અને ખાતરનો ઉપયોગ કરીને પાક તૈયાર કર્યો હતો. કાપણી કરીને ખેતરોમાં જ મૂકાયેલો આ પાક માત્ર બે જ દિવસમાં માર્કેટયાર્ડમાં વેચવાનો હતો, પરંતુ અચાનક પડેલા વરસાદે સમગ્ર પાકને પલાળી નાખ્યો છે. હવે આ પાક સડી જવાની ભીતિ ઉભી થઈ છે, જેના કારણે ખેડૂતોને એક રૂપિયાની પણ ઉપજ મળશે નહીં તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
વારાફરતી નુકસાનથી ખેડૂતો પર આર્થિક સંકટ
નાગફણા ગામના ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે આ પહેલાં પણ તેમને બટાકાના પાકમાં ભાવ ન મળતા ભારે નુકસાન સહન કરવું પડ્યું હતું. ત્યારબાદ અનિયમિત વરસાદના કારણે મગફળીના પાકમાં પણ મોટું નુકસાન થયું હતું. હવે ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદે ઘઉં અને તમાકુના પાકને બરબાદ કરી દીધો છે. આ વારંવાર થતા નુકસાનને કારણે ખેડૂતો ગંભીર આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. ખેતીના વધતા ખર્ચ અને પાકના નુકસાને તેમની કમર તોડી નાખી છે.
સરકાર સમક્ષ તાત્કાલિક વળતરની માંગ
હવે આ તમામ નુકસાનગ્રસ્ત ખેડૂતોનું કહેવું છે કે તાત્કાલિક ધોરણે સર્વે હાથ ધરીને તેમના નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે. જે ખેડૂતોનો પાક વરસાદમાં બરબાદ થયો છે, તેમને યોગ્ય અને સમયસર વળતર આપવામાં આવે. ખેડૂતોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો સરકાર તરફથી યોગ્ય મદદ નહીં મળે, તો આવનારા સમયમાં તેમના માટે ખેતી ચાલુ રાખવી પણ મુશ્કેલ બની જશે.
કુદરત સામે લાચાર ખેડૂત
એક તરફ ખેડૂતે મોંઘા દરે બિયારણ, ખાતર અને દવાઓનો ઉપયોગ કરીને 4 મહિના સુધી પાકની જાળવણી કરી, તો બીજી તરફ માત્ર થોડાક કલાકોના કમોસમી વરસાદે તેમની આખી મહેનતને ધૂળમાં મેળવી દીધી છે. ખેતરોમાં કાપણી કરીને રાખેલો પાક હવે પલળીને સડવા લાગ્યો છે. જગતનો તાત કુદરત સામે ફરી એકવાર લાચાર બની ગયો છે અને હવે તેમની નજર સરકારી મદદ તરફ છે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે સરકાર ખેડૂતોની આ પીડાને સમજીને કોઈ નિર્ણય લે છે કે કેમ.
