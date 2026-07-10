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તિરુપતિની છોકરીએ માત્ર 45 દિવસમાં ગૂગલ કોડિંગની અઘરી ટ્રેનિંગ પાસ કરી બધાને ચોંકાવી દીધા!

પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીની તૈયારીના મર્યાદિત સમયમાં ગૂગલના ગ્લોબલ ઓપન-સોર્સ કોડિંગ પ્રોગ્રામમાં સ્થાન મેળવ્યું અને પેઇડ ઇન્ટર્નશિપ મેળવી

પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીની તૈયારીના મર્યાદિત સમયમાં ગૂગલના ગ્લોબલ ઓપન-સોર્સ કોડિંગ પ્રોગ્રામમાં સ્થાન મેળવ્યું અને પેઇડ ઇન્ટર્નશિપ મેળવી
પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીની તૈયારીના મર્યાદિત સમયમાં ગૂગલના ગ્લોબલ ઓપન-સોર્સ કોડિંગ પ્રોગ્રામમાં સ્થાન મેળવ્યું અને પેઇડ ઇન્ટર્નશિપ મેળવી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 9:37 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 10:07 PM IST

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તિરુપતિ: શૈક્ષણિક ગુણ હજુ પણ મહત્વ ધરાવે છે, પરંતુ ટેકનોલોજી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં સફળતા હવે વધતી જતી રીતે વ્યવહારુ કૌશલ્યો, વાસ્તવિક સમસ્યાઓના ઉકેલ અને વૈશ્વિક ડેવલપર સમુદાયો સાથેના સહકાર પર નિર્ભર છે. તિરુપતિની 19 વર્ષીય ગુટ્ટા સોનિકા ચૌધરી માટે આ ગુણોએ Google Summer of Code (GSoC)માં કરેલો મહત્ત્વાકાંક્ષી પ્રયાસ એવી સિદ્ધિમાં ફેરવ્યો, જેણે તેના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય તકોના દ્વાર ખોલ્યા છે.

સરકારી શાળાના શિક્ષકો ગોપિકા અને નેતાજીની પુત્રી સોનિકાની પસંદગી ગૂગલના પ્રતિષ્ઠિત વાર્ષિક ઓપન-સોર્સ કોડિંગ કાર્યક્રમ માટે વિશ્વભરના હજારો અરજદારો વચ્ચે થઈ છે. આ સિદ્ધિને કારણે તેને Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI)માં પેઈડ ઇન્ટર્નશિપ પણ મળી છે, જ્યાં તે બેકએન્ડ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરશે.

પોતાની સફર વિશે વાત કરતાં સોનિકાએ જણાવ્યું કે, તેને નાની ઉંમરથી જ કમ્પ્યુટર અને AIમાં રસ હતો. આ રસને કારણે તેમણે એક તરફ ઑનલાઇન BSc (કમ્પ્યુટર સાયન્સ)નો અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને સાથે જ હૈદરાબાદ સ્થિત NxtWave of Innovation in Advanced Technologies (NIAT)માં ડેટા સાયન્સ અને મશીન લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં પ્રવેશ મેળવી ઉદ્યોગનો વ્યવહારુ અનુભવ મેળવ્યો.

GSoC વિશે સમજાવતા તેણે જણાવ્યું કે, આ કાર્યક્રમ ઓપન-સોર્સ સોફ્ટવેરમાં યોગદાન આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. GitHub જેવી પ્લેટફોર્મ્સ પર સંસ્થાઓ પોતાનો કોડબેઝ જાહેર રીતે ઉપલબ્ધ કરાવે છે, જેથી ડેવલપર્સ તેમાં રહેલી ખામીઓ દૂર કરી શકે અને નવા ફીચર્સ ઉમેરીને તેને વધુ સક્ષમ બનાવી શકે.

સોનિકાના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે કાર્યક્રમમાં લગભગ 200 સંસ્થાઓએ ભાગ લીધો હતો અને દરેક સંસ્થાએ અનેક પ્રોજેક્ટ્સ ઓફર કર્યા હતા. અરજદારોને વધુમાં વધુ ત્રણ પ્રોજેક્ટ પસંદ કરી તેમના અમલીકરણની વ્યૂહરચના, સમયરેખા અને ટેક્નિકલ કૌશલ્યો દર્શાવતી વિગતવાર પ્રસ્તાવના (Proposal) રજૂ કરવાની હતી.

સોનિકાએ જણાવ્યું, "ઘણા ઉમેદવારો 7થી 8 મહિના સુધી તૈયારી કરે છે, પરંતુ મને 30 માર્ચે પ્રસ્તાવ રજૂ કરતા પહેલાં તૈયારી માટે માત્ર દોઢ મહિનો જ મળ્યો હતો."

સોનિકાને ઇન્ટરમીડિયેટ સુધી કોડિંગ વિશે કોઈ જાણકારી નહોતી. ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રમાં વધતી માંગ અને કારકિર્દીની તકોને ધ્યાનમાં રાખીને તેણે આ ક્ષેત્ર પસંદ કર્યું. તેણે જણાવ્યું, "શૈક્ષણિક અભ્યાસ ઉપરાંત વિશિષ્ટ કૌશલ્યો વિકસાવવાની ઇચ્છાથી મેં મારી ડિગ્રી ચાલુ રાખવાની સાથે NIATમાં પણ પ્રવેશ લીધો."

શરૂઆતમાં બંને અભ્યાસક્રમો એકસાથે સંભાળી શકીશ કે નહીં તે અંગે તેને શંકા હતી, પરંતુ ધીમે ધીમે તેણે વ્યસ્ત સમયપત્રક સાથે પોતાને અનુકૂળ બનાવી લીધી. GSoCની તૈયારી દરમિયાન તેવીકએન્ડમાં ડિગ્રીની પરીક્ષાઓ આપતી, જ્યારે સપ્તાહના અન્ય દિવસોમાં ક્લાસ અને ઇન્ટર્નશિપ પૂર્ણ કર્યા પછી કોડિંગની પ્રેક્ટિસ કરતી.

તેણે જણાવ્યું કે આ વર્ષના કાર્યક્રમ માટે 130 દેશોમાંથી 15,000થી વધુ ઉમેદવારોએ અરજી કરી હતી, જેમાંથી અંતે માત્ર અંદાજે 1,100 ઉમેદવારોની પસંદગી થઈ હતી. પોતાની પસંદગીના ભાગરૂપે સોનિકાને CDLIમાં ઇન્ટર્નશિપ મળી છે, જ્યાં દરેક પ્રોજેક્ટ માટે તેને 1,500 અમેરિકન ડોલરનું વેતન આપવામાં આવે છે.

હાલમાં સોનિકા એકસાથે બે શૈક્ષણિક અભ્યાસક્રમો અને બે ઇન્ટર્નશિપ સંભાળી રહ્યા છે. તેણે જણાવ્યું કે તેનું લાંબા ગાળાનું સ્વપ્ન પોતાની કંપની સ્થાપવાનું છે. તેણે વિદ્યાર્થીઓને પણ અપીલ કરી કે તેઓ AIથી ડરવાને બદલે તેને શીખવા અને પોતાની ક્ષમતાઓ વિકસાવવાના સાધન તરીકે અપનાવે. તેના જણાવ્યા મુજબ, સતત શીખવાની વૃત્તિ જ નવી તકોના દરવાજા ખોલે છે.

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Last Updated : July 10, 2026 at 10:07 PM IST

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