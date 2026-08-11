તિરંગા યાત્રા: ભરૂચમાં 187 ફૂટ લાંબા તિરંગા સાથે ભવ્ય યાત્રા નીકળી, શામળાજીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા
અરવલ્લીના શામળાજીમાં પણ તિરંગા યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. તિરંગા યાત્રા દરમિયાન દેશભક્તિનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
Published : August 11, 2026 at 2:54 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં સ્વાતંત્ર્ય પર્વ પહેલા વિવિધ જગ્યાએ તિરંગા યાત્રા કાઢવામાં આવી રહી છે. ભરૂચમાં 187 ફૂટ લાંબા તિરંગા સાથે ભવ્ય યાત્રા નીકળી હતી. અરવલ્લીના શામળાજીમાં પણ તિરંગા યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. તિરંગા યાત્રા દરમિયાન દેશભક્તિનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
ભરૂચમાં તિરંગા યાત્રા નીકળી
80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે ભરૂચ શહેરમાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને યુવક સેવા તથા સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ દ્વારા ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડ ખાતેથી નીકળેલી આ યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં નગરજનો, વિદ્યાર્થીઓ, પોલીસ જવાનો, સરકારી કર્મચારીઓ તેમજ વિવિધ સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે જોડાયા હતા. સમગ્ર યાત્રા દરમિયાન શહેરમાં દેશભક્તિનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડથી શરૂ થયેલી તિરંગા યાત્રા શહેરના વિવિધ માર્ગો પરથી પસાર થઈ હતી. યાત્રા પાંચબત્તી અને રેલવે સ્ટેશન થઈ ફરી હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પહોંચી હતી. યાત્રાનું સૌથી મોટું આકર્ષણ 187 ફૂટથી વધુ લાંબો વિશાળ તિરંગો રહ્યો હતો. વિશાળ રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે યાત્રા શહેરના માર્ગો પરથી પસાર થતાં લોકોમાં દેશપ્રેમ અને રાષ્ટ્રભક્તિની લાગણી જોવા મળી હતી.
યાત્રા દરમિયાન દેશભક્તિના ગીતો અને ભારત માતાના જયઘોષથી સમગ્ર વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું. હાથમાં તિરંગો લઈને મોટી સંખ્યામાં નગરજનો યાત્રામાં જોડાયા હતા. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં યાત્રાનું સ્થાનિકો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તિરંગા યાત્રામાં પરંપરાગત બેન્ડ અને સિદ્દી નૃત્ય ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. વિવિધ સાંસ્કૃતિક રજૂઆતો સાથે યાત્રામાં જોડાયેલા લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. શાળા-કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાંત સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ, પોલીસ જવાનો, સરકારી કર્મચારીઓ, રાજકીય આગેવાનો અને કાર્યકરો સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા.
શામળાજીમાં તિરંગા યાત્રાનો પ્રારંભ
અરવલ્લી જિલ્લાના પવિત્ર શામળાજી મંદિર ખાતે તિરંગા યાત્રાનું ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યક્રમમાં દેશના ગૌરવસ્વરૂપ તિરંગાને સન્માન આપવા અને રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવના જગાવવા માટે મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ જોડાયા હતા.
શામળાજીમાં તિરંગા યાત્રાનો ભવ્ય પ્રારંભ, મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા#TirangaYatra #Shamlaji #Arvalli pic.twitter.com/wTNGH7ReNg— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) August 11, 2026
શામળાજી તાલુકામાં અપૂર્વ ઉત્સાહ અને દેશભક્તિનો માહોલ જોવા મળ્યો. મોટી સંખ્યામાં શાળાના બાળકો, NCC અને NSSના વિદ્યાર્થીઓ, પોલીસના જવાનો તેમજ અન્ય સંસ્થાઓના સભ્યોએ તિરંગો હાથમાં લઈને લહેરાવીને દેશ પ્રત્યેની તેમની અપાર ભક્તિ અને વફાદારી વ્યક્ત કરી. લાંબી કતારમાં તિરંગા લહેરાતા જોઈને આખું વાતાવરણ રંગીન અને ભાવુક બની ગયું હતું. આપણો તિરંગો દેશની પહેચાન છે, તેની ગૌરવગાથા આજે શામળાજીની પવિત્ર ભૂમિ પર જીવંત થઈ ઊઠી હતી.
આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી પી.સી. બરંડાએ જણાવ્યું હતું કે તિરંગો આપણા સ્વતંત્રતા સંગ્રામના અનેક બલિદાનોની પવિત્ર યાદગીરી છે. તેમણે કહ્યું કે દરેક નાગરિકે તિરંગાનું સન્માન કરવું જોઈએ અને રાષ્ટ્રીય એકતા તથા સમરસતાની ભાવનાને મજબૂત બનાવવી જોઈએ.
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