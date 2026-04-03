જુનાગઢ: જુનાગઢથી ચાલતી મીટર ગેજ ટ્રેનોના સમયમાં ફેરફાર, ભાવનગર મંડળે જાહેર કર્યુ નવું ટાઈમ ટેબલ
ભાવનગર રેલવે મંડળે તાત્કાલિક અસરથી નવું ટાઈમ ટેબલ અમલમાં મૂક્યું છે.
Published : April 3, 2026 at 3:19 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢથી અમરેલી, ચલાલા, વેરાવળ અને દેલવાડા સુધી ચાલતી આઠ મીટર ગેજ ટ્રેનોના સમયપત્રકમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ભાવનગર રેલવે મંડળે તાત્કાલિક અસરથી નવું ટાઈમ ટેબલ અમલમાં મૂક્યું છે.
બદલાયેલા સમયપત્રકની વિગતો:
જુનાગઢથી વેરાવળ/દેલવાડા તરફ:
- ટ્રેન નં. 52946 જુનાગઢ - વેરાવળ: સવારે 06:15 વાગ્યે જુનાગઢથી ઉપડીને સવારે 10:20 વાગ્યે વેરાવળ પહોંચશે.
- ટ્રેન નં. 52952 જુનાગઢ - દેલવાડા: સવારે 08:00 વાગ્યે જુનાગઢથી ઉપડીને બપોરે 02:40 વાગ્યે દેલવાડા પહોંચશે.
- ટ્રેન નં. 09595 જુનાગઢ - ચલાલા સ્પેશિયલ: સવારે 11:30 વાગ્યે જુનાગઢથી ઉપડીને બપોરે 02:50 વાગ્યે ચલાલા પહોંચશે.
વેરાવળ/દેલવાડા/ચલાલાથી જુનાગઢ તરફ:
- ટ્રેન નં. 52955 વેરાવળ - જુનાગઢ: સવારે 06:25 વાગ્યે વેરાવળથી ઉપડીને સવારે 10:20 વાગ્યે જુનાગઢ પહોંચશે.
- ટ્રેન નં. 52949 વેરાવળ - દેલવાડા: બપોરે 02:00 વાગ્યે વેરાવળથી ઉપડીને સાંજે 05:40 વાગ્યે દેલવાડા પહોંચશે.
- ટ્રેન નં. 52951 દેલવાડા - જુનાગઢ: સવારે 11:00 વાગ્યે દેલવાડાથી ઉપડીને સાંજે 05:25 વાગ્યે જુનાગઢ પહોંચશે.
- ટ્રેન નં. 09596 ચલાલા - જુનાગઢ સ્પેશિયલ: બપોરે 03:20 વાગ્યે ચલાલાથી ઉપડીને સાંજે 06:45 વાગ્યે જુનાગઢ પહોંચશે.
- ટ્રેન નં. 52950 દેલવાડા - વેરાવળ: સવારે 07:50 વાગ્યે દેલવાડાથી ઉપડીને સવારે 11:10 વાગ્યે વેરાવળ પહોંચશે.
ભાવનગર રેલવે મંડળના જનરલ મેનેજર અતુલકુમાર ત્રિપાઠીના આદેશ અનુસાર આ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. ભાવનગર રેલવે મંડળના મેનેજર દિનેશ વર્માએ જણાવ્યું કે, નવા સમયપત્રક મુજબ પ્રવાસીઓએ મુસાફરીનું આયોજન કરવું જોઈએ. બદલાયેલા સમયપત્રકની માહિતી તમામ સ્ટેશનો પર પ્રવાસીઓ માટે પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે.
