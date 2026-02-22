ETV Bharat / state

ટિકટોક સ્ટાર કીર્તિ પટેલની રાજસ્થાનથી ગુજરાત પોલીસે કરી ધરપકડ, 7 દિવસમાં નોંધાઈ છે 3 ફરિયાદ

મહાશિવરાત્રીના દિવસે કીર્તિ પટેલે મૃગિકુંડમાં સ્નાન કર્યા બાદ સમગ્ર મામલો વિવાદિત બન્યો હતો.

કીર્તિ પટેલની ધરપકડ
કીર્તિ પટેલની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 22, 2026 at 9:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: વિવાદિત મહિલા કીર્તિ પટેલની જુનાગઢ પોલીસે રાજસ્થાનના ઉદયપુરથી અટકાયત કરી છે. મહાશિવરાત્રીના દિવસે કીર્તિ પટેલે મૃગિકુંડમાં સ્નાન કર્યા બાદ સમગ્ર મામલો વિવાદિત બન્યો હતો. શિવરાત્રીના દિવસે પોલીસ અધિકારીઓ સાથે અણછાજતું વર્તન અને ફરજમાં રુકાવટની ફરિયાદ દાખલ થયા બાદ, ભાલકાના મહામંડલેશ્વર બજરંગદાસ બાપુએ કીર્તિ પટેલ સહિત કેટલાક વ્યક્તિઓ સામે મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવાને લઈને પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી. ત્યારબાદ જેતપુર ખાતે યુવાને કીર્તિ પટેલ અને તેમની ટોળકીના કેટલાક સભ્યોએ વિડીયો ડીલીટ કરવા અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપીને સમાધાન માટે 20 લાખ રૂપિયાની ખંડણી માગ્યાની પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી. જે બાદ આજે જુનાગઢ પોલીસે કીર્તિ પટેલ સામે કાર્યવાહી કરી છે.

કીર્તિ પટેલની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

રાજસ્થાનના ઉદયપુરથી અટકાયત
ફરિયાદ દાખલ થતાં જ કીર્તિ પટેલને પકડવા માટે જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા વિવિધ ટીમો બનાવીને તેની ભાળ મેળવવાની શોધ શરૂ કરી હતી. આ દરમિયાન પોલીસને મળેલી બાતમીને આધારે આરોપી કીર્તિ પટેલ રાજસ્થાનના ઉદયપુર નજીક હોવાની વિગતો પ્રાપ્ત થતા જુનાગઢ પોલીસે તેની ઉદયપુર ખાતેથી અટકાયત કરીને આજે મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ પાંચ દિવસના રિમાન્ડ માટે રજૂ કરી હતી. આ દરમિયાન પોલીસ પકડમાં રહેલી કીર્તિ પટેલ આટલા સમય દરમિયાન કયા ગઈ હતી? કોને મળી હતી? સમગ્ર ઘટનામાં હજુ કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સામેલ છે કે કેમ તે દિશામાં પણ જૂનાગઢ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

કીર્તિ પટેલની ધરપકડ
કીર્તિ પટેલની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

જેતપુરમાં દાખલ થયેલી ફરિયાદમાં અન્ય ચાર આરોપી હજુ પોલીસ પકડની બહાર છે. તેને પકડવા માટે પણ પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. વધુમાં 20 લાખની જે ખંડણી કીર્તિ પટેલ અને તેની ટોળકી દ્વારા માગવામાં આવી હતી તે રકમ પૈકી કોઈ રૂપિયા બલિયાવડના યુવાને કીર્તિ પટેલ કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિને આપ્યા છે કે કેમ તે દિશામાં પણ જુનાગઢ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. સમગ્ર મામલામાં હજુ પણ કેટલાક ખુલાસા થાય તેવી પણ પૂરી શક્યતા છે. પોલીસે કીર્તિ પટેલના પાંચ દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. આ દરમિયાન ઘટનાનું રીકન્સ્ટ્રક્શન અને ઘટના સાથે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ જોડાયેલી છે કે કેમ તે દિશામાં પણ જુનાગઢ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. તાપીમાં લાખોના ખર્ચે બનેલી ટાંકીઓ 3 વર્ષથી સૂકી, ઉનાળામાં ગામલોકો પાણી માટે ભટકવા મજબૂર
  2. ઝેર ઝેરને કાપે! ગુજરાતમાં સર્પદંશથી થતા મૃત્યુ ઘટાડવા સાપના ઝેરમાંથી એન્ટિવેનમ બનશે

TAGGED:

KIRTI PATEL
JUNAGADH POLICE
KIRTI PATEL IN JUNAGADH
કીર્તિ પટેલની ધરપકડ
KIRTI PATEL ARREST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.