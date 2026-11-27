બનાસકાંઠાઃ પાલનપુરના ભાગળમાં બબાલ બાદ પોલીસની કિલ્લેબંધી; 20 લોકોની અટકાયત
ભાગળ ગામે જૂની અદાવતને લઈને બે જૂથ વચ્ચે થયેલી મારામારી મામલે પાલનપુર તાલુકા પોલીસ મથકે 20 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
Published : November 27, 2026 at 6:42 PM IST
બનાસકાંઠાઃ પાલનપુર તાલુકાના ભાગળ ગામે અદાવત રાખી બે જૂથ વચ્ચે થયેલી મારામારી મામલે પાલનપુર તાલુકા પોલીસ મથકે 20 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પોલીસે હુમલામાં સામેલ લોકોની અટકાયત બાદ આગળની તપાસ આરંભી છે. બીજી બાજુ ગામમાં કોઈ અણબનાવ ન બને તે માટે પોલીસ કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો છે.
પાલનપુર તાલુકાના ભાગળ ગામે જૂની અદાવતમાં મારામારી થઈ હોવાની ઘટના સામે આવી હતી. બે જૂથના લોકો સામસામે આવી જતા જૂથ અથડામણ થઈ હતી. આ જૂથ અથડામણમાં 4 જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, જેમને સારવાર માટે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, જૂથ અથડામણની ઘટના બાદ પાલનપુર તાલુકા પોલીસે તેમજ ડીવાયએસપી સહિતનો કાફલો ગામમાં ખડકાયો હતો અને ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો.
20 લોકો સામે નોંધાઈ પોલીસ ફરિયાદ
ભાગળમાં મારામારીની ઘટના બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી ગઈ હતી. બે જૂથ વચ્ચે થયેલી અથડામણની આ ઘટનામાં પોલીસે ગંભીરતા દાખવી તાત્કાલિક એક્શન લીધું હતું અને 20 લોકો સામે તાલુકા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધી છે અને તમામ લોકોની અટકાયત કરી પોલીસે સમગ્ર મામલે કાયદાકીય પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જૂની અદાવતને લઈને મારામારી થઈ હોવાનું ખૂલ્યું છે.
જૂથ અથડામણનો વીડિયો થયો હતો વાયરલ
ગુરુવારે બંને જૂથ વચ્ચે થયેલી મારામારીના વીડિયો પણ હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હતા. વાયરલ વીડિયોમાં મહિલાઓ પણ છુટા હાથથી મારામારી કરતી હોવાના અને ઈંટો પથ્થરોથી હુમલો કરાયો હોવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. પોલીસે બે જૂથ વચ્ચેની બબાલના વાયરલ વીડિયોના આધારે પણ તપાસ તેજ કરી છે.
DySP ડો. જીગ્નેશ ગામીતના જણાવ્યા મુજબ, ફરિયાદીના ઘરે એક સંપ થઈને લોકોએ ઘર સુધી ઘૂસી મારામારી કરી હતી. તેમજ ફરિયાદીના દીકરાને પણ મારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. હાલમાં 10 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
જોકે ગુરુવારે જૂથ અથડામણની ઘટના બાદ તાલુકા પોલીસ સહિતનો કાફલો ભાગળ ગામમાં ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. ગામમાં પોલીસે કોમ્બિંગ કર્યું છે. હાલમાં ગામમાં સંપૂર્ણ શાંતિપૂર્ણ માહોલ છે. બીજીતરફ સમગ્ર મામલે કાયદાકીય પ્રક્રિયા હાલ પોલીસે શરૂ કરી છે.
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