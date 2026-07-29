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ગુજરાતના જંગલોમાં વાઘની એન્ટ્રી: છોટા ઉદેપુર-દાહોદના જંગલમાં 17 મહિનાથી વાઘની હાજરી; વન વિભાગે કરી પૃષ્ટિ

છેલ્લા અંદાજે 17 મહિનાથી નર વાઘ દાહોદથી છોટાઉદેપુર સુધીના આશરે 120 કિલોમીટર વિસ્તારના જંગલોમાં અવરજવર કરી રહ્યો હોવાનું વન વિભાગના મોનીટરિંગમાં સામે આવ્યું છે.

ગુજરાતના જંગલોમાં વાઘની એન્ટ્રી
ગુજરાતના જંગલોમાં વાઘની એન્ટ્રી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 9:37 AM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાત માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. છોટા ઉદેપુર અને દાહોદ જિલ્લાના સરહદી જંગલ વિસ્તારોમાં વાઘની હાજરી હોવાની સત્તાવાર પૃષ્ટિ વન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. છોટા ઉદેપુર-દાહોદના જંગલમાં 17 મહિનાથી વાઘની હાજરી જોવા મળી છે. વન વિભાગ વાઘની દરેક હિલચાલ પર નજર રાખી રહ્યું છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ગુજરાતમાં દાયકાઓ પહેલા વાઘ લુપ્ત થઇ ગયા હતા પરંતુ હવે વાઘના આગમનથી વન્યજીવ પ્રેમીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

છોટા ઉદેપુર-દાહોદના જંગલ વિસ્તારમાં વાઘની હાજરી

છોટાઉદેપુર અને દાહોદ જિલ્લાના સરહદી જંગલ વિસ્તારમાં વાઘની હાજરીની પુષ્ટિ છોટાઉદેપુર વન વિભાગે કરી છે. છેલ્લા અંદાજે 17 મહિનાથી નર વાઘ દાહોદથી છોટાઉદેપુર સુધીના આશરે 120 કિલોમીટર વિસ્તારના જંગલોમાં અવરજવર કરી રહ્યો હોવાનું વન વિભાગના મોનીટરિંગમાં સામે આવ્યું છે.

છોટા ઉદેપુર-દાહોદના જંગલમાં 17 મહિનાથી વાઘની હાજરી (ETV Bharat Gujarat)

વન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ ઝોઝ, રતનમહાલ, કેવડી, કુંડલ સહિતના જંગલ વિસ્તારોમાં વાઘની હિલચાલ નોંધાતા સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. અગાઉ 22 એપ્રિલ, 2025ના રોજ રતનમહાલ અભયારણ્ય વિસ્તારમાં વાઘ જોવા મળ્યો હતો, ત્યારબાદ પણ તેના પગલાં અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે તેની હાજરીની પુષ્ટિ થઈ રહી છે.

હાલ ચોમાસાની ઋતુ હોવાથી ગીચ જંગલ વિસ્તારમાં સતત પેટ્રોલિંગ અને મોનીટરિંગ કરવું પડકારજનક બન્યું છે. તેમ છતાં વન વિભાગ દ્વારા કેમેરા ટ્રેપિંગ, પગલાંની તપાસ અને અન્ય તકનીકી માધ્યમોથી વાઘની હિલચાલ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

વન વિભાગની જંગલ વિસ્તારના ગામોને ચેતવણી

વન વિભાગે સરહદી ગામોના લોકોને જંગલ વિસ્તારમાં બિનજરૂરી અવરજવર ટાળવા, ની તેમજ કેવડી વિસ્તાર માં વાહનો ની સ્પીડ ઘટાડવા જેવી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ અંગે છોટાઉદેપુર વન વિભાગના ACF ફતસિંહ મીનાએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લાં ઘણા સમયથી દાહોદના રતનમહાલના જંગલ તરફથી છોટાઉદેપુર જિલ્લાના જંગલોમાં વાઘની મૂવમેન્ટ જાણવા મળી છે. ટ્રેપ કેમેરા અને પગલાંના નિશાનથી વાઘની મૂવમેન્ટ પર સતત નગર વન વિભાગ રાખી રહ્યું છે. હાલ ઝોઝથી કેવડીથી દેવગઢ બારીયા તરફના માર્ગ પર અવર જવર કરતાં વાહનોની ગતિ પણ ધીમી ગતિએ ચલાવવા માટેની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. 17 મહિનાથી વાઘની મૂવમેન્ટથી જંગલમાં પાણીની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે અને ભવિષ્ય માં પણ વાઘ માટેની સુવિધાઓ વધારવામાં આવશે.

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