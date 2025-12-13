ETV Bharat / state

"છોટાઉદેપુર જંગલ વિસ્તારમાં વાઘ આવ્યો, પગના નિશાન જોવા મળ્યા" વન વિભાગે પુષ્ટિ કરી

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના જંગલમાં વાઘ આવ્યો બાબતે છોટાઉદેપુના નાયબ વન સંરક્ષક રૂપક સોલંકી નિવેદન આપ્યું છે.

છોટાઉદેપુર જંગલ વિસ્તારમાં વાઘ આવ્યો
છોટાઉદેપુર જંગલ વિસ્તારમાં વાઘ આવ્યો (Forest Department)
Published : December 13, 2025 at 11:09 AM IST

Updated : December 13, 2025 at 11:21 AM IST

છોટાઉદેપુર : મધ્ય પ્રદેશના જંગલ તરફથી દાહોદ જિલ્લામાં વાઘ આવ્યો હતો. એ બાદ ગુજરાતના છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વાઘ આવ્યો હોવાની વન વિભાગે પુષ્ટિ કરી છે. વન વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું કે, છોટાઉદેપુરના જંગલ વિસ્તારમાં વાઘના પગના નિશાન મળી આવ્યા, જેને લઈ છોટાઉદેપુરમાં વાઘ આવ્યો હોવાનું અનુમાન છે.

છોટાઉદેપુર જંગલ વિસ્તારમાં વાઘ આવ્યો : છોટાઉદેપુર જિલ્લાનો રેન્જ વિસ્તાર દાહોદ જિલ્લાના રતનમહાલ ગામને અડીને આવેલ છે. તે ઉપરાંત મધ્યપ્રદેશનો રેન્જ વિસ્તાર પણ છોટાઉદેપુરનો જંગલ વિસ્તાર પણ આવેલો છે. રતનમહાલ પાસે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના જંગલ વિસ્તારમાં વાના પગના નિશાન મળી આવ્યા હોવાની પુષ્ટિ વન વિભાગના નાયબ વન સંરક્ષક રૂપક સોલંકી કરી છે.

છોટાઉદેપુર જંગલ વિસ્તારમાં વાઘ આવ્યો, વન વિભાગે પુષ્ટિ કરી (Forest Department)

જંગલ વિસ્તારમાં વાઘના પગના નિશાન : છોટા ઉદેપુરના જંગલમાં વાઘ આવ્યો હોવા અંગે માહિતી આપતા નાયબ વન સંરક્ષક રૂપક સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, છોટાઉદેપુરના રતનમહાલના જંગલમાં વાઘની હાજરી હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે. રતનમહાલનો જંગલ વિસ્તાર દાહોદ રેન્જની નજીકનો અને છોટાઉદેપુરના કેવડી રેન્જનો પાછળનો વિસ્તાર છે, એમાં વાઘની અવરજવર રહેતી જ હોય છે. અમારા વન વિભાગના બધા જ સ્ટાફને અને અમારી પેટ્રોલિંગ કરતી ટીમને જંગલમાં ફરતા કરી દીધા છે, અને વાઘ આવ્યો ની ચકાસણી પણ કરી રહ્યા છે,

"છોટાઉદેપુરના જંગલ વિસ્તારમાં વાઘના પગના નિશાન મળી આવ્યા, જેને લઈ છોટાઉદેપુરમાં વાઘ આવ્યો હોવાનું અનુમાન લગાવી વન વિભાગની અલગ અલગ ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે." -- રૂપક સોલંકી (DCF, છોટાઉદેપુર)

કયા વિસ્તારમાં વાઘના આંટાફેરા?

છોટાઉદેપુર નાયબ વન સંરક્ષક રૂપક સોલંકી જણાવ્યું હતું કે,"વાઘ આવ્યા અંગેની જાણકારી મળતાં મીડિયાને જાણ પણ કરવામાં આવશે. વાઘ આવ્યા હોવાની જાણ થઈ ત્યારથી જ અમારી ટીમ જંગલ વિસ્તારમાં ફરી જ રહી છે. વાઘના પગના નિશાન છોટાઉદેપુરના કેવડી રેન્જના જંગલમાં જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે છોટાઉદેપુરના જંગલ વિસ્તારમાં આવ્યો હશે એવું કહી શકાય, પરંતુ વાઘ ઘણા સમયથી રતનમહાલથી છોટાઉદેપુરના જંગલમાં ફરતો જ હશે તેમ લાગે છે."

