જામનગરના મહેમાન બન્યા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દીકરી અને જમાઈ: ‘વનતારા’ની મુલાકાત બાદ ચુસ્ત સુરક્ષા વચ્ચે એરપોર્ટથી રવાના
ટિફની ટ્રમ્પ અને તેમના પતિ જામનગરમાં વનતારાની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા
Published : June 2, 2026 at 7:20 PM IST
જામનગર: ગુજરાતનું છોટા કાશી ગણાતું જામનગર શહેર ફરી એકવાર વૈશ્વિક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દીકરી ટિફની ટ્રમ્પ અને તેમના જમાઈ માઇકલ બોલોસ જામનગરના મહેમાન બન્યા હતા. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના વિશ્વવિખ્યાત એનિમલ રેસ્ક્યુ અને રિહેબિલિટેશન સેન્ટર 'વનતારા' (Vantara) ની મુલાકાત લીધા બાદ, તેઓ આજે જામનગર એરપોર્ટથી પોતાના વતન જવા રવાના થયા હતા.
‘વનતારા’ની મુલાકાત અને ભવ્ય આતિથ્ય
મળતી માહિતી મુજબ, ટિફની ટ્રમ્પ અને માઇકલ બોલોસ રિલાયન્સ ગ્રુપના વનતારા પ્રોજેક્ટથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા હતા. અહીં વન્યજીવોની સંભાળ, અત્યાધુનિક હોસ્પિટલ અને કુદરતી વાતાવરણ જોઈને તેઓ મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા. જામનગરમાં રોકાણ દરમિયાન અંબાણી પરિવાર દ્વારા તેમનું ભવ્ય અને પરંપરાગત રીતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે એરપોર્ટ પહોંચ્યા
વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપ્રમુખના પરિવારનો મામલો હોવાથી જામનગર વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડ પર હતું.
કરોડોની સુરક્ષા: ટિફની અને માઇકલના રૂટ પર લોખંડી પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.
કાફલો: વનતારાથી નીકળીને તેમનો કાફલો જ્યારે જામનગર એરપોર્ટ તરફ આગળ વધ્યો, ત્યારે રસ્તાઓ પર સુરક્ષાના કડક પગલાં લેવાયા હતા.
એરપોર્ટ પર તૈનાતી: એરપોર્ટ પરિસરમાં ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ ચુસ્ત બંદોબસ્ત તૈનાત કરાયો હતો, જેથી કોઈ પણ પ્રકારની સુરક્ષા ખામી ન સર્જાય.
જામનગર પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વીઆઈપી મૂવમેન્ટને પગલે એરપોર્ટ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં કમાન્ડો અને સ્પેશિયલ ફોર્સ પણ તૈનાત રાખવામાં આવી હતી.
જામનગર વૈશ્વિક ફલક પર
રિલાયન્સના વનતારા પ્રોજેક્ટ અને અંબાણી પરિવારના પ્રી-વેડિંગ પ્રસંગો બાદથી જામનગરમાં વૈશ્વિક સ્તરના બિઝનેસમેન, સેલિબ્રિટીઝ અને રાજકીય નેતાઓનો પ્રવાહ સતત વધી રહ્યો છે. ટ્રમ્પ પરિવારના સભ્યોની આ મુલાકાતે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે જામનગર હવે માત્ર ગુજરાતનું જ નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે આકર્ષણનું મોટું કેન્દ્ર બની ચૂક્યું છે. ટિફની અને માઇકલ બોલોસ એરપોર્ટ પર પહોંચીને તમામ સુરક્ષા પ્રોટોકોલ સાથે ફ્લાઇટ પકડી રવાના થયા હતા.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ટિફની અને તેમના પતિ માઈકલ હાલ ભારત પ્રવાસે છે અને હાલ ભારત ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. આ પહેલા તેઓ તાજમહેલ ઉપરાંત રાજસ્થાન વિવિધ પર્યટક સ્થળોએ પણ ગયા હતા.
