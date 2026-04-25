સુરત મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પૂર્વે 'આપ'માં ટિકિટ કૌભાંડનો વિસ્ફોટ: 18 લાખની સોદાબાજીનો વીડિયો વાયરલ
Published : April 25, 2026 at 5:19 PM IST
સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે રાજકારણમાં મોટો ભૂકંપ આવ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના વોર્ડ નં. 1-2 ના પ્રભારી ઓમપ્રકાશ સામે ટિકિટના બદલામાં લાખો રૂપિયાની સોદાબાજી કરવાનો ગંભીર આક્ષેપ થયો છે. આ મામલે સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાતા રાજકીય ગરમાવો તેજ બન્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
AAP ના પૂર્વ પ્રમુખ મહેન્દ્ર નાવડીયાના પિતરાઈ ભાઈ નવનીત નાવડીયાએ પોતાની પત્ની લિપ્સાબેન માટે ટિકિટ માંગી હતી. ફરિયાદીનો આક્ષેપ છે કે, આરોપી ઓમપ્રકાશે મેન્ડેટ અપાવવાના બહાને રૂ. 18 લાખની માંગણી કરી હતી. ઓમપ્રકાશે એવી લાલચ આપી હતી કે, "આ વખતે વોર્ડ જીતી જવાય તેમ છે અને કોર્પોરેટર બન્યા બાદ 6 મહિનામાં આ રકમ કમાઈ લેશો."
રૂ. 8 લાખમાં સોદો નક્કી થયો, ટુકડે-ટુકડે નાણાં વસૂલાયા
લાંબી રકઝક બાદ અંતે ટિકિટનો સોદો 8 લાખ રૂપિયામાં નક્કી થયો હતો. ફરિયાદ મુજબ 25 માર્ચ, 2026 કિરણચોક પાસે રૂ. 2.50 લાખ રોકડા ચૂકવવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ બીજા હપ્તા પેટે ATM અને અન્ય રીતે રૂ. 50 હજાર ચૂકવાયા. કુલ 3 લાખ લીધા બાદ પણ આરોપીઓ વધુ 2 લાખ માટે વોટ્સએપ કોલ દ્વારા માનસિક ટોર્ચર કરતા હોવાનો આક્ષેપ છે.
"ફરિયાદી નવનીતે ઇલેક્શન લડવા મેન્ડેટ માંગતા ઓમપ્રકાશે કહ્યું હતું કે પાર્ટીને ફંડ આપવું પડે તો જ મેન્ડેટ મળે. આ બાબતે પોલીસ તપાસ ચાલુ છે." - વિપુલ પટેલ, એસીપી, સુરત
નાણાં લીધા હોવા છતાં પત્નીને ઉમેદવાર ન બનાવતા નવનીત નાવડીયાએ સોદાબાજીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો હતો. આ વીડિયો સામે આવતા જ 'આપ'ની છબી ખરડાઈ છે અને અન્ય રાજકીય પક્ષોને ચૂંટણી ટાણે મોટું હથિયાર મળી ગયું છે. હાલ પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
