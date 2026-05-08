વેલિંગડન ડેમમાં ન્હાવા પડેલા ઉત્તર પ્રદેશના ત્રણ યુવાનોના ડૂબી જવાથી મોત, રીલ બનાવવાના ચક્કરમાં સર્જાયો અકસ્માત
શહેરની એક દુકાનમાં કામ કરતા યુવાનો રજા હોઈ મજા માણવા ડેમ ગયા હતા જ્યાં આ કરુણાંતિકા સર્જાઈ
Published : May 8, 2026 at 9:06 PM IST
જુનાગઢ: શુક્રવારે સાંજે પાંચ વાગ્યાના અરસામાં જુનાગઢ શહેરમાં આવેલા વેલિંગડન ડેમમાં ડૂબી જવાથી ઉત્તર પ્રદેશના ત્રણ યુવાનોના મોત થતા સમગ્ર જૂનાગઢ શહેરમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે. નરસિંહ મહેતાના ચોરા સામે આવેલ આર એન બિરયાનીમાં ઉત્તર પ્રદેશના ત્રણેય યુવાનો કામ કરતા હતા. શુક્રવારની રજા હોવાથી સાત યુવાનો ન્હાવા માટે વેલિંગડન ડેમ પહોંચ્યા હતા જ્યાં ન્હાતી વખતે રીલ બનાવવાના ચક્કરમાં ત્રણ યુવાનોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે.
મળતી માહિતી અનુસાર આ યુવાનો કામ પર રજા હોવાને લીધે ડેમ પર ન્હાવા માટે ગયા હતા. ડેમ જ્યાં ઓવરફલો થાય છે તે મોટા હોજમાં પાંચ વાગ્યાના સમયે ન્હાવા પડતા ત્રણ યુવાનો ડૂબ્યા હતા અને તેમના મોત થયા છે. સમગ્ર મામલા માં જૂનાગઢ પોલીસ અને કોર્પોરેશનના ફાયર વિભાગ દ્વારા ત્રણેય મૃતદેહોને બહાર કાઢીને સિવિલ હોસ્પિટલને મોકલી આપ્યા છે. પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.
રીલ બનાવવાના ચક્કરમાં યુવાનોએ ગુમાવ્યો જીવ
મૃતકો મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના નિવાસ છે અને તેમની ઓળખ શિવમ ભારતી શાહુ, હુસૈન જીલાની શેખ અને કલામ અલીમુદ્દીન શેખ નામે થઈ છે. આ ત્રણેય યુવાનો ઉત્તર પ્રદેશના નંદબારા ગામના બહેરાઈચ જિલ્લાના હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સાત યુવાનો સાથે આવેલા અન્ય એક યુવાને સમગ્ર ઘટનાની વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, પાંચ વાગ્યાના અરસામાં તેઓ સાથે મિત્રો વેલેન્ટાઈન ડેમ પહોંચ્યા હતા જ્યાં મૃતક ત્રણેય યુવાનો નાહવા માટે ઊંડા હોજમાં પડ્યા હતા જ્યાં તેમનું ડૂબી જવાથી મોત થયું છે. ન્હાતી વખતે વિડીયો બનાવવાના ચક્કરમાં આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફાયરમેન ગુલમહંમદ શેખે પણ જણાવ્યું હતું કે, ઇમરજન્સી કોલ મળતા જ ફાયરના જવાનો વેલિંગડન ડેમ પહોંચ્યા હતા. 15 થી 20 મિનિટની શોધખોળ બાદ તેમને ડૂબેલા યુવાનોમાંથી એક પણને જીવિત બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી ન હતી અને અંતે ત્રણેય મૃતદેહ બહાર કાઢીને તેને સિવિલ હોસ્પિટલે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.
