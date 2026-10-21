સુરત: કુડસદમાં બ્રિજ પરથી બાઇક 50 ફૂટ નીચે પટકાતા ત્રણ યુવકોનાં મોત, એક ગંભીર
ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે બાઇક પર સવાર ચારેય યુવકો 50 ફૂટથી વધુ ઊંચાઇએ આવેલા બ્રિજ પરથી નીચે ખેતરમાં અને સર્વિસ રોડ પર પટકાયા હતા.
Published : October 21, 2026 at 12:28 PM IST
સુરત: સુરતના ઓલપાડ તાલુકાના કુડસદ ગામમાં અકસ્માતની ઘટનામાં ત્રણ યુવકોના મોત થયા છે. કુડસદ નજીક રેલવે ઓવરબ્રિજ પરથી એક બાઇક પર સવાર થઇને ચાર યુવકો પસાર થતા હતા. આ દરમિયાન બાઇક ચાલકે સ્ટેયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા બાઇક બ્રિજની સેફ્ટી વોલ (ડિવાઇડર) સાથે ધડાકાભેર અથડાઇ હતી.
બાઇક 50 ફૂટ નીચે પટકાતા ત્રણ યુવકોના મોત
ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે બાઇક પર સવાર ચારેય યુવકો 50 ફૂટથી વધુ ઊંચાઇએ આવેલા બ્રિજ પરથી નીચે ખેતરમાં અને સર્વિસ રોડ પર પટકાયા હતા. આ ગંભીર અકસ્માતમાં ત્રણ યુવકોનાં ઘટનાસ્થળે કરૂણ મોત નીપજ્યા હતા જ્યારે ચોથા યુવકની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે. બનાવની જાણ થતા જ આસપાસના લોકો અને 108 ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. એક જ અકસ્માતમાં ત્રણ યુવકોનાં મોતથી કુડસદ સહિત સમગ્ર પંથકમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
આ ઘટના અંગે કુડસદ ગામના સરપંચ યોગેશ લીંબાચિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ઓવરબ્રિજ પરથી પસાર થતી બાઇક પર ચાર યુવકો સવાર હતા. અંધારના સમયે અચાનક કાબૂ ગુમાવવાથી બાઇક ડિવાઇડર સાથે અથડાઇને નીચે પટકાઇ હતી. આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં ત્રણ યુવકોનાં ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા છે જ્યારે એક યુવક સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. ગ્રામજનોની મુખ્ય માંગ છે કે આ ઓવરબ્રિજ પર તાત્કાલિક સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ, સ્પીડ બ્રેકર અને મજબૂત રેલિંગ લગાવવામાં આવે જેથી ભવિષ્યમાં જીવલેણ અકસ્માતો અટકી શકે. અગાઉ પણ અહીં અકસ્માતો અને રાહદારીઓના ફોન ચોરી થવાની ઘટનાઓ બની ચૂકી છે ત્યારે તંત્ર વહેલી તકે યોગ્ય પગલાં ભરે તેવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે."
ઘટનાના પ્રત્યક્ષદર્શી આલોક રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, "અમે સાયણથી ઘરે જઈ રહ્યા હતા, તે દરમિયાન બ્રિજ પર અમે અકસ્માતગ્રસ્ત બાઇક જોઈ હતી. ગામના લોકોને જાણ કરી ભેગા થઈને નીચે જઈને જોયું તો ચાર યુવકો ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં પડ્યા હતા. તેમાંથી એક યુવક ખેતરમાં અને બે બહાર પડ્યા હતા, જ્યારે એક જણને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. અમે તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને બોલાવીને તેમને હોસ્પિટલ મોકલાવ્યા હતા."
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને કીમ પોલીસે આગળની કાયદેસરની તજવીજ હાથ ધરી છે. હાલ સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા ઇજાગ્રસ્ત યુવકનું પોલીસ દ્વારા વિગતવાર નિવેદન નોંધવામાં આવ્યા બાદ અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ થશે.
આ પણ વાંચો: