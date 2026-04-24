સુરત શહેરમાં માનવતા શરમાઈ: 3 વર્ષની માસુમ બાળકી પર પાડોશી નરાધમનું દુષ્કર્મ
બાળકી બાથરૂમ ગઈ ત્યારે પાડોશમાં રહેતા નરાધમે તેની પાછળ જઈ પશુતા દાખવી હતી
Published : April 24, 2026 at 7:39 PM IST
સુરત: શહેરના એક વિસ્તારમાં પરપ્રાંતીય શ્રમિક દ્વારા પાડોશમાં રહેતી 3 વર્ષની માસુમ બાળકી પર દુષ્કર્મ આચરવાની શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. બાળકી બાથરૂમ ગઈ હતી ત્યારે પાડોશમાં રહેતા નરાધમે તેની પાછળ જઈ પશુતા દાખવી હતી. જોકે, સમયસર બાળકીની માતા ત્યાં પહોંચી જતાં નરાધમ રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયો હતો. રોષે ભરાયેલા લોકોએ આરોપીને બરાબરનો મેથીપાક ચખાડી પોલીસને હવાલે કર્યો હતો.
સુરત શહેરના એક વિસ્તારમાં શ્રમિક પરિવાર રહે છે. બપોરના સમયે આ પરિવાર નીચે ખાતામાં કામ કરી રહ્યો હતો, જ્યારે તેમની 3 વર્ષની બાળકી ઉપરના રૂમમાં એકલી હતી. બાળકીની માતા તેના પતિને બોલાવવા માટે નીચે ગઈ હતી. આ ગણતરીની મિનિટોમાં જ પાડોશમાં રહેતા અને મૂળ બિહારના વતની મોજબ્બીર મોહમ્મદ હસામુદીને તકનો લાભ લીધો હતો. તે અગાસી પરથી ચઢીને બાળકીના રૂમ પાસે પહોંચ્યો હતો.
બાળકી જ્યારે બાથરૂમ કરવા ગઈ ત્યારે મોજબ્બીર તેની પાછળ બાથરૂમમાં ઘૂસી ગયો હતો. નરાધમે બાળકીના કપડાં કાઢી તેના ગુપ્ત ભાગો સાથે અડપલાં કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. માસુમ બાળકી કંઈ સમજે તે પહેલાં જ તેણે દુષ્કર્મ આચરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન બાળકીની માતા અચાનક ઉપર આવી પહોંચી હતી. બાથરૂમનો નજારો જોઈ માતાના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. માતાએ બૂમાબૂમ કરતા આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને નરાધમ મોજબ્બીરને ભાગવાની તક મળે તે પહેલા જ રંગેહાથ ઝડપી લીધો હતો. માસુમ બાળકી સાથેની આ હેવાનિયત જોઈ લોકોનો પિત્તો ગયો હતો અને લોકોએ આરોપીને મેથીપાક ચખાડી સારોલી પોલીસને જાણ કરી હતી.
સારોલી પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી આરોપી મોજબ્બીર હસામુદીનની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ બળાત્કાર (Rape),પોક્સો એક્ટ (POCSO Act) હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ હવે આ મામલે કડક પૂછપરછ કરી રહી છે જેથી આરોપીને કડક સજા અપાવી શકાય.
