સુરત: કાપોદ્રામાં ફૂટપાથ પર માતાના ખોળામાંથી 3 વર્ષની બાળકીનું કર્યુ અપહરણ
પોલીસની 20થી વધુ જવાનોની ટીમો વડોદરા, દાહોદ અને મધ્યપ્રદેશ બોર્ડરના સ્ટેશનો પર તહેનાત, અપહરણ પૂર્વનિયોજિત હોવાની આશંકા.
Published : April 22, 2026 at 2:58 PM IST
સુરત: કાપોદ્રા વિસ્તારમાં રાત્રે એક હૃદયદ્રાવક અને ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. નાના વરાછા બ્રિજ નીચે ફૂટપાથ પર પોતાની માતા સાથે ભરઊંઘમાં સૂતેલી માત્ર ત્રણ વર્ષની બાળકીનું એક અજાણ્યા શખ્સે અપહરણ કરી લીધું હતું અને તે ફરાર થઈ ગયો હતો. આ ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં અપહરણકાર ટ્રેન મારફતે મધ્યપ્રદેશ તરફ ભાગ્યો હોવાના પુરાવા મળતાં સુરત પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો ઇન્દોર રૂટ તરફ રવાના કરવામાં આવી છે.
દેવભૂમિ દ્વારકાના મીઠાપુર તાલુકાની 30 વર્ષીય યુવતી પોતાના પતિ સાથે અણબનાવ થતાં બે દિવસ પહેલાં જ તેની ત્રણ વર્ષની દીકરીને લઈ સુરત આવી હતી. અહીં તે નાના વરાછા બ્રિજ નીચે શૌચાલય પાસેના ફૂટપાથ પર રહેતી હતી. 20 એપ્રિલના રોજ કડિયાકામની મજૂરી કરીને થાકેલી માતા રાત્રે 8 વાગ્યે બાળકી સાથે સૂઈ ગઈ હતી. રાત્રે 1 વાગ્યાના અરસામાં જ્યારે તેની ઊંઘ ઉડી ત્યારે પડખામાં સૂતેલી વહાલસોયી દીકરી ગાયબ જણાતાં તેના હોશ ઉડી ગયા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં જ કાપોદ્રા પોલીસ મથકના પીઆઈ એમ.આર. સોલંકી સહિતનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરતાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી. ફૂટેજ મુજબ રાત્રે 9:30 કલાકે એક 30 વર્ષીય અજાણ્યા શખ્સે ફૂટપાથ પરથી બાળકીને ઉપાડી લીધી હતી અને રિક્ષામાં બેસી સુરત રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો. ત્યારબાદ રાત્રે 10:10 કલાકે આરોપી સ્ટેશન પરથી ઉપડેલી દૌન્ડ-ઇન્દોર એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં ચડી ગયો હતો, જે દૃશ્ય સીસીટીવીમાં સ્પષ્ટપણે કેદ થયું છે.
પોલીસના મતે આ અપહરણ પૂર્વનિયોજિત હોઈ શકે છે. જે રીતે આરોપીએ બાળકીને ઉપાડીને ગણતરીની મિનિટોમાં ટ્રેન પકડી, તે જોતાં તે અગાઉથી બાળકી અને તેની માતા પર નજર રાખતો હોય તેમ જણાય છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ આ શખ્સ અગાઉ ક્યારેય આ વિસ્તારમાં જોવા મળ્યો નહોતો.
બાળકીને વહેલી તકે છોડાવવા માટે સુરત પોલીસે 20થી વધુ જવાનોની અલગ-અલગ ટીમો બનાવી છે. વડોદરા, દાહોદ અને મધ્યપ્રદેશ બોર્ડરના રેલવે સ્ટેશનો તેમજ RPF (રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ)ને એલર્ટ કરી દેવામાં આવી છે.
ત્રણ દીકરીઓની માતા એવી પીડિત મહિલા હાલમાં હેબતાઈ ગઈ છે અને પોલીસ પાસે પોતાની માસૂમ દીકરીને સુરક્ષિત પરત લાવવા કાકલૂદી કરી રહી છે.
