મેડ સંધુ મર્ડર કેસમાં વોન્ટેડ 3 ઇસમ ઝડપાયા, ગુજરાત ATS અને વલસાડ SOGની સંયુક્ત કાર્યવાહી
પંજાબમાં સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર મેડ સંધુની હત્યાના કેસમાં મુખ્ય શૂટરની ધરપકડ બાદ વધુ ત્રણ આરોપીઓ ઝડપાયા છે.
Published : October 11, 2026 at 2:38 PM IST
અમદાવાદ: પંજાબમાં સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર મેડ સંધુની હત્યાના કેસમાં મુખ્ય શૂટરની ધરપકડ બાદ વધુ ત્રણ આરોપીઓ ઝડપાયા છે. ગુજરાત ATS અને વલસાડ SOGની ટીમે ઇનપુટના આધારે વાપીથી ત્રણ આરોપીને ઝડપી પાડ્યા હતા અને આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ગુજરાત ATS દ્વારા કેન્દ્રિય તથા વિવિધ રાજ્યોની એજન્સીઓ સાથે મળી આંતરિક સુરક્ષા સંદર્ભે ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ વિરૂદ્ધ સતત સંકલન કરવામાં આવે છે. આ સંદર્ભે પંજાબ રાજ્યના અમૃતસરમાં લોરાહકા રોડ પર આવેલા કાર વોશિંગ સેન્ટર નજીક 3-10-2026ના રોજ મધુ સુદાન સિંહ ઉર્ફે મેડ સંધુની બે અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા ફાયરિંગ કરી હત્યા કરવામાં આવી હતી. જે અંગે અમૃતસર શહેરના કેન્ટોનમેન્ટ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ કેસને લગતી બાતમી CIA પંજાબના સીનિયર અધિકારીઓ દ્વારા ગુજરાત ATSના સીનિયર અધિકારીઓ સાથે શેર કરવામાં આવી હતી.
આરોપીઓ વાપી ખાતે હોવાના ઇનપુટ મળ્યા હતા
જે બાદ સીનિયર અધિકારીઓની સુચના મુજબ પોલીસ અધીક્ષક કે.સિદ્ધાર્થના માર્ગદર્શન હેઠળ નાયબ પોલીસ અધીક્ષક હર્ષ ઉપાધ્યાય તથા પો.વા.ઇન્સ.કૃપેશ પટેલ દ્વારા આ બાતમીને ડેવલપ કરતા ઉપરોક્ત ગુનાના 3 આરોપીઓ (1) હરસિમરનજિત સિંહ @ સિમુ સિંગ્ગા પુત્ર સરબજિત સિંહ, મુળ રહે. ગામ સંગે થાના સદર જિલ્લા તરંતારન (2), ફતેહસિંહ પુત્ર દિલબાગ સિંહ, મુળ રહે ગામ સંગે થાના સદર જિલ્લા તરંતારન, તથા (3) અરમાન સિંહ પુત્ર સતનામ સિંહ, મુળ રહે ગામ સંગે થાના સદર જિલ્લા તરંતારન પંજાબ, ગુજરાતના વલસાડ જીલ્લાના વાપી ખાતે હોવાનું ઉજાગર થયું હતું.
ગુજરાત ATSની ટીમે વલસાડ SOG સાથે મળીને કરી કાર્યવાહી
આ આરોપીઓ ભાગી જવાની ફિરાકમાં હોઇ સમયના અભાવે ઉપરોક્ત ઇસમોના પ્રોફાઇલ, લોકેશન તથા સંલગ્ન વિગતો વલસાડ SOG સાથે શેર કરવામાં આવી હતી. જે બાદ વલસાડ SOG પોલીસ ઇન્સેક્ટર ડી.ડી. પરમાર તથા તેઓની ટીમ દ્વારા ત્વરીત કાર્યવાહી કરતા વાપી ખાતેથી ઉપરોક્ત 3 ઇસમોને ડીટેન કરવામાં આવ્યા હતા. જે બાદ ATSના પોલીસ ઇન્સપેક્ટર જે.એન.ચાવડા, પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર એમ.એલ.સોલંકી, પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર કે.આર.પટેલ. પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર વી.બી.ખાંટ તથા ATSના સ્ટાફની ટીમ બનાવી ઉપરોક્ત 3 ઇસમોને ગુજરાત ATS ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા.
ઉપરોક્ત ઇસમોની વિગતવાર પૂછપરછ કરતા ત્રણેય આરોપીઓના ઉપરોક્ત ગુનામાં તેઓની ભૂમિકા તથા કરવામાં આવેલ રેકી અને ગુનાને સંલગ્ન અન્ય બાબતોનો ખુલાસો થયો હતો. જે બાદ આરોપીઓ 1( હરસિમરનજિત સિંહ (2) ફતેહસિંહ (3) અરમાન સિહં અંગે પંજાબ પોલીસને જાણ કરતા પંજાબ પોલીસની ટીમ દ્વારા 10 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ત્રણેય ઇસમોની ગુજરાત ATS ખાતે અટકાયત કરી આગળની કાર્યવાહી અર્થે પંજાબ લઇ જવામાં આવેલ છે.
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