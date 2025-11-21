ગુજરાત ATSએ પકડેલા 3 આતંકવાદીઓ રચી રહ્યા હતા મોટું ષડ્યંત્ર, CCTV સહિતના ડિજિટલ પુરાવા આવ્યા સામે
ગુજરાત એટીએસની તપાસમાં પકડાયેલા ત્રણ આતંકીઓ પૈકી એક ડૉ. અહેમદ મોહિઉદ્દીન સૈયદનો વિડીયો ફૂટેજ સામે આવ્યો છે.
Published : November 21, 2025 at 4:31 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 4:52 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ATSએ થોડા દિવસ પહેલા 3 શંકાસ્પદ આતંકીઓ અહેમદ મોહીઉદ્દીન સૈયદ, આઝાદ સુલેમાન શેખ અને મોહમ્મદ સુહેલ સલીમ ખાનની અમદાવાદમાંથી ધરપકડ કરી હતી. સમગ્ર મામલે જાણવા મળ્યું છે કે, આંતકીઓ દેશના અનેક સ્થળો પર હુમલા કરવાની ફિરાકમાં હતા. ATSએ ISISના ત્રણ સાગરીતોની રાઈસિન નામના ઝેર બનાવવા બદલ અને ભારતમાં શસ્ત્રોની દાણચોરી કરવાનું કાવતરું ઘડવાના આરોપમાં ત્રણ ISIS સમર્થકોની ધરપકડ કરી. આ મામલે વધુ તપાસ કરતા ગુજરાત ATSને મોટા પુરાવા હાથ લાગ્યા છે.
ગુજરાત એન્ટી-ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) એક ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે કે પકડાયેલા 3 ISISના સાગરીતોમાંથી એક સ્થાનિક ડૉક્ટરે કથિત રીતે પોતાના ઘરને જ રાઈસિન ઝેર બનાવવા માટે પ્રયોગશાળામાં ફેરવી નાખ્યું. રાઈસિન એક અત્યંત ઝેરી રસાયણ છે જે સાયનાઇડ કરતાં પણ વધુ ઘાતક હોવાનું કહેવાય છે.
ડૉ. અહેમદ મોહિઉદ્દીન સૈયદનો CCTV વિડીયો આવ્યો સામે:
ગુજરાત એટીએસની તપાસમાં પકડાયેલા ત્રણ આતંકીઓ પૈકી એક ડૉ. અહેમદ મોહિઉદ્દીન સૈયદનો વિડીયો ફૂટેજ સામે આવ્યો છે જેમાં તે 7/11/2025 ના રોજ સાંજે હોટેલ ગ્રાન્ડ એમ્બિયન્સ છોડતો જોવા મળ્યો છે.
આતંકી સુહેલના ઘરે થઈ ISISનો ઝંડો અને ડિઝીટલ પુરાવાઓ મળી આવ્યા:
ગુજરાત એટીએસ દ્વારા પકડેલા આતંકીનો મામલો ATSની તપાસ અને પૂછપરછમાં અનેક ખુલાસાઓ થયા છે. પ્રાથમિક માહિતીને આધારે જાણવા મળ્યું છે કે, આતંકી મોહમ્મદ સુહેલ સલીમ ખાનના ઘરે થઈ ISISનો ઝંડો અને ડિઝીટલ પુરાવાઓ મળી આવ્યા છે. આતંકની ડો.આઝાદની તપાસમાં ચોકાવનારી હકીકતો સામે આવી છે. આતંકી મોહમ્મદ સુહેલ સલીમ ખાન એક પાર્સલ આઝાદને મોકલાવ્યું હતું. પાર્સલને લઈને એટીએસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. આતંકી આઝાદે હરિદ્વારમાં મંદિરોમાં રેકી કરી હોવાનો પણ ખુલાસો થયો છે. આતંકી આઝાદ ઘણા સમયથી કોઈ મોટી ઘટનાને અંજામ આપવા માંગતો હતો. આઝાદ કટ્ટરવાદી હોવાની જાણ થતા તેની પત્નીએ તેનો સાથ છોડ્યો હતો.
હૈદરાબાદમાંથી ડૉક્ટરની ધરપકડ:
ATSએ ત્રણ ISIS શખ્સોની રાઈસિન બનાવવા અને ભારતમાં શસ્ત્રોની દાણચોરી કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી હતી. ધરપકડ કરાયેલા શખ્સોમાં હૈદરાબાદના ડૉ. અહેમદ મોહીઉદ્દીન સૈયદ, ઉત્તર પ્રદેશના આઝાદ સુલેમાન શેખ અને મોહમ્મદ સુહેલ સલીમ ખાનનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓએ તેમની પાસેથી બંદૂકો અને રાસાયણિક પદાર્થો પણ જપ્ત કર્યા છે.
આ ત્રણ શંકાસ્પદો છેલ્લા એક વર્ષથી હતા ATSની રડારમાં:
એક નિવેદનમાં, ગુજરાત ATS એ જણાવ્યું હતું કે, "ત્રણેય શંકાસ્પદોની ગુજરાત ATS દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેઓ છેલ્લા એક વર્ષથી રડાર હેઠળ હતા. હથિયારોની હેરાફેરી કરતી વખતે આ ત્રણેય શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતાં. તેઓ દેશના વિવિધ ભાગોમાં આતંકવાદી હુમલાઓ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા હતા."
એ.ટી.એસ. ગુજરાતના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એસ.એલ. ચૌધરીને ગુપ્ત રાહે બાતમી મળી હતી કે, ‘હૈદરાબાદનો અહેમદ મોહિયુદિન સૈયદ નામનો માણસ ભારતમાં આતંકવાદી હુમલાને અંજામ આપવાના કાવતરામાં સંડોવાયેલો છે અને હાલ તે આતંકવાદી હુમલાના કાવતરાને પાર પાડવાના ભાગરૂપે ગુજરાતના અમદાવાદ ખાતે આવેલો છે.’ જે અંગે એ.ટી.એસ. ગુજરાતના ઉચ્ચ અધિકારીઓને જાણ કરતા તેઓએ આ બાબતે તપાસ કરી ગુનાહીત જણાઇ આવેથી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા હુકમ કર્યો હતો.
ટેકનિકલ એનાલિસીસના આધારે અમદાવાદ-મહેસાણા રોડ ઉપર આવેલા અડાલજ ટોલ પ્લાઝા આગળ એક સિલ્વર કલરની ફોર્ડ ફિગો કાર રોકતા તેમાં ઉપરોક્ત ઈસમ અહેમદ મોહિયુદિન સૈયદ તથા તેના કબજામાંથી બે ગ્લોક પિસ્ટલ અને એક બેરેટા પિસ્ટલ તથા જીવતા કારતુસો નંગ-30 અને પ્લાસ્ટીકની 10 લીટરની બોટલમાં આશરે 4 લીટર જેટલુ કેસ્ટર ઓઇલ મળી આવેલું હતું.
આરોપી ISKP સાથે સંકળાયેલો હતો
જે બાદ તેને એ.ટી.એસ કચેરીએ લાવીને પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરતા જાણવા મળેલું કે અહેમદ મોહિયુદિન સૈયદ એક આતંકી કાર્યવાહીને અંજામ આપવા માટે ઘણો સક્રિય હતો. આ ઈસમને આ હથિયારોનો જથ્થો કલોલ પાસે આવેલા એક સુમસાન જ્ગ્યાથી મળી આવેલો હતો. અહેમદ મોહિયુદિન સૈયદનો આમિર એક ‘અબુ ખદીજા’ નામનો માણસ હતો. અહેમદ મોહિયુદિન સૈયદ મુજબ અબુ ખદીજા અફઘાનિસ્તાનનો રહેવાસી છે અને આઈ.એસ.કે.પી. સાથે સંકળાયેલ છે.
રાઈઝિન ઝેર બનાવી આતંકી ઘટનાને અંજામ આપવાનો હતો
આ સિવાય પણ અહેમદ મોહિયુદિન સૈયદ ઘણા પાકિસ્તાનીઓના સંપર્કમાં રહેલો છે. અહેમદ મોહિયુદિન સૈયદ એક મોટી આતંકી ઘટનાને અંજામ આપવા માટે રાઈઝિન નામનું અતિશક્તિશાળી ઝેર બનાવતો હતો. જેના માટે આ માણસ દ્વારા જરૂરી રિસર્ચ, સાધન- સામગ્રી, રો-મટીરિયલની ખરીદી તથા પ્રારંભિક કેમિકલ પ્રક્રિયા શરુ કરવામાં આવેલી હતી. આ ઈસમ દ્વારા ચાઈનાથી એમ.બી.બી.એસ.ની ડિગ્રી મેળવેલી છે. જે બાદ ઈસમ અહેમદ મોહિયુદિન સૈયદના મોબાઈલમાંથી મળી આવેલ વિગતો, મોબાઈલ ફોન નંબર અને લોકેશનના આધારે તેને પિસ્ટલ અને કારતુસો ભરેલ બેગ આપનાર ઈસમોને પકડવા પોલીસે તપાસ આદરી હતી.
આરોપીને મદદ કરનારા 2 શખ્સોની અટકાયત
ઉપરોક્ત ઈસમને હથિયારો ભરેલી બેગ આપી દેશ વિરોધિ પ્રવૃતિમાં મદદ કરનાર ઉત્તરપ્રદેશના અન્ય 2 ઈસમો આઝાદ સુલેમાન શેખ અને મોહમદ સુહેલ મોહમદ સલીમની પણ બનાસકાંઠાથી અટકાયત કરેલી છે. આ ઈસમોએ પણ આતંકી માનસિક્તા ધરાવનારા છે. આ ઈસમોએ આ હથિયારોનો જથ્થો હનુમાનગઢ, રાજસ્થાનથી લીધેલ હતો. આ ઈસમોની પ્રારંભિક પુછપરછમાં જાણવા મળેલ છે કે આ લોકો દ્વારા લખનૌ, દિલ્હી અને અમદાવાદની ઘણી સંવેદનસીલ જગ્યાઓની રેકી કરી છે. હથિયારો બાબતે પુછતા આ લોકો જણાવે છે કે આ લોકોનો આમિર ડ્રોન મારફતે પાકિસ્તાન બોર્ડરથી હથિયારોનો જથ્થો મોકલાવતા હોય છે.
ખાસ છે કે, આ વર્ષની શરૂઆતમાં, ગુજરાત એન્ટી-ટેરરિઝમ સ્ક્વોડ (ATS) એ અલ-કાયદા ઇન ધ ઇન્ડિયન સબકોન્ટિનેન્ટ (AQIS) સાથે જોડાયેલા પાંચ આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી હતી, જેમાં બેંગલુરુની એક મહિલાનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે કથિત રીતે ઓનલાઈન ટેરર મોડ્યુલ ચલાવતી હતી અને પાકિસ્તાની સંપર્કો સાથે તેના સંબંધો હતા.
ATS એ બેંગલુરુની 30 વર્ષીય મહિલા સમા પરવીનની આતંકવાદી સંગઠન અલ-કાયદા સાથે કથિત સંબંધોના આરોપમાં ધરપકડ કરી હતી. ગુજરાત ATS ના ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (DIG) સુનિલ જોશીના જણાવ્યા અનુસાર, મહિલાની અલ-કાયદા સાથે કથિત સંબંધોના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસ સાથે જોડાયેલા અન્ય ત્રણ વ્યક્તિઓની અગાઉ અટકાયત બાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
23 જુલાઈના રોજ, ATS એ અલ-કાયદા ઇન ઇન્ડિયન સબકોન્ટિનેન્ટ (AQIS) સાથે કથિત સંબંધો ધરાવતા ચાર આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી હતી. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ દિલ્હીના મોહમ્મદ ફૈક, અમદાવાદના મોહમ્મદ ફરદીન, ઉત્તર પ્રદેશના નોઈડાના અરવલ્લીના સૈફુલ્લાહ કુરેશી અને નોઈડાના ઝીશાન અલી તરીકે થઈ છે.
ધરપકડની પુષ્ટિ કરતા, ગુજરાત એટીએસના ડીઆઈજી સુનિલ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે ચાર શંકાસ્પદોની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે કારણ કે તેઓ અલ-કાયદા સાથે સંકળાયેલા પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન AQIS સાથે જોડાયેલા હોવાની શંકા છે. તેમણે કહ્યું કે આ કાર્યવાહી ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી અને સંકલિત દેખરેખના આધારે હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ATSની કડક કાર્યવાહી
ATS DIG સુનિલ જોશીના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓ લખનૌ, દિલ્હી અને અમદાવાદના સંવેદનશીલ વિસ્તારોને નિશાન બનાવીને જાસૂસી કરી રહ્યા હતા. ATS એ જણાવ્યું હતું કે સુલેમાન અને સલીમ ખાન પાકિસ્તાન સરહદ પારથી ડ્રોન દ્વારા શસ્ત્રો સપ્લાય કરવામાં સામેલ હતા, જ્યારે ત્રણેય રિસિનનો ઉપયોગ કરીને મોટા પાયે વિનાશ કરવાનું કાવતરું ઘડતા હતા. ત્રણેયની અમદાવાદ નજીક અડાલજ ટોલ પ્લાઝા પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને પૂછપરછ દરમિયાન તેમના આતંકવાદી સંબંધો ખુલ્યા હતા.
આ ષડયંત્રના કેન્દ્રમાં હૈદરાબાદનો એક ડૉક્ટરનો પણ સમાવેશ થાય છે. તપાસકર્તાઓએ ખુલાસો કર્યો કે રાજેન્દ્રનગરના ફોર્ટવ્યુ કોલોનીમાં આવેલા અસદ મંઝિલના રહેવાસી ડૉ. અહેમદ મોહિઉદ્દીન સૈયદ મુખ્ય આરોપી હતા. તબીબી વ્યાવસાયિક હોવા છતાં, મોહિઉદ્દીન એકલા રહેતા હતા અને કથિત રીતે અસામાન્ય વર્તન કરતા હતા.
ડૉક્ટરે ઓનલાઈન રસાયણોનો ઓર્ડર આપ્યો હતો
તે વારંવાર ઓનલાઈન રસાયણોનો ઓર્ડર આપતો હતો અને તેના રૂમમાં ગુપ્ત પ્રયોગો કરતો હતો. પરિવારના સભ્યોને તેની પ્રવૃત્તિઓ પર શંકા હોવાથી, તેણે ઘણી વખત તેની પૂછપરછ કરી હતી, પરંતુ તેણે અહેવાલ મુજબ દાવો કર્યો હતો કે તે વ્યાપારી ઉપયોગ માટે મૂલ્યવાન રસાયણ પર કામ કરી રહ્યો હતો. સમય જતાં, તે ઓનલાઈન ઉગ્રવાદી જૂથો દ્વારા કટ્ટરપંથી બન્યો અને એન્ક્રિપ્ટેડ એપ્સ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા ISIS સમર્થકો સાથે સંપર્કો વિકસાવ્યા. તે વારંવાર કોલકાતા, અમદાવાદ અને મુંબઈ સહિતના મુખ્ય શહેરોમાં પ્રવાસ કરતો હતો, અને તાજેતરમાં અમદાવાદ પહોંચતા પહેલા હૈદરાબાદથી કોલકાતા ગયો હતો, જ્યાં તેને આખરે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
સ્થાનિક પોલીસ ચેતવણી
તેની ધરપકડ બાદ, ગુજરાત પોલીસે સંકલન માટે તેમના હૈદરાબાદ સ્થિત સમકક્ષોનો સંપર્ક કર્યો. શહેરમાં કોઈપણ આતંકવાદી લિંક્સ ઓળખવા માટે સ્થાનિક પોલીસ હવે તેની પ્રવૃત્તિઓ, સામાજિક જોડાણો અને ડિજિટલ સંચાર ઇતિહાસની તપાસ કરી રહી છે. ચાલુ તપાસના ભાગ રૂપે ગુજરાત ATS અધિકારીઓ સોમવારે તેના નિવાસસ્થાનની તપાસ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
હૈદરાબાદમાં સુરક્ષા કડક
આ ઘટનાએ સમગ્ર રાજધાનીમાં ભયનો માહોલ ફેલાવ્યો છે. આ ઘટનાક્રમ વિજયનગરમમાં તાજેતરમાં જ બહાર આવેલા આતંકવાદી કાવતરાને પગલે બન્યો છે, જેને બાદમાં રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA)ને સોંપવામાં આવ્યો હતો. આતંકવાદી કાર્યકરો સાથે કથિત સંબંધો બદલ લલ્લાગુડાના સમીરની તે કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ગુપ્તચર એજન્સી હાઇ એલર્ટ પર
ડૉ. મોહિઉદ્દીનની ધરપકડ સાથે પોલીસ ફરી એકવાર હાઇ એલર્ટ પર છે, કારણ કે ગુપ્તચર એજન્સીઓ હૈદરાબાદ અનેક રાજ્યોમાં આતંકવાદી કાવતરામાં સામેલ કટ્ટરપંથી સમર્થકોનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે કે કેમ તેની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.
ગુજરાત ATS દ્વારા તાજેતરમાં પકડાયેલા ત્રણ આતંકીઓની પૂછપરછમાં મોટા ખુલાસાઓ સામે આવ્યા છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ત્રણેય આતંકી બીજી વખત અમદાવાદ આવ્યા હતા અને તેઓ સતત પાકિસ્તાની હેન્ડલરોના સંપર્કમાં હતા.
હાલમાં ATS તપાસ કરી રહી છે કે, હૈદરાબાદના આતંકી અહેમદ સૈયદને સ્થાનિક સપોર્ટ મળ્યો હતો કે નહીં. તેના સીડીઆર (Call Detail Records) અને અન્ય લોકલ કોન્ટેક્ટ્સની પણ તપાસ ચાલી રહી છે. અમદાવાદની હોટેલ ગ્રાઉન્ડ એમ્બિયન્સમાં રોકાયો હતા, જયારે અન્ય 2 આતંકીઓએ અમદાવાદમાં રોકાણ કર્યું ન હતું.
ત્રણેય આતંકીઓ એટીએસ દ્વારા આકરી પૂછપરછ કરાઈ રહી છે, ત્રણેય આતંકીઓના મોબાઈલ ડેટાના રિકવરની રાહ જોવાય રહી છે, મોબાઈલ ડેટા રિકવર થયા બાદ અન્ય રહસ્યો બહાર આવી શકે છે.
FSLની મદદથી તપાસ
ગુજરાત ATSએ ચાર અલગ-અલગ ટીમ બનાવી આતંકીઓના ઘરે અને અન્ય સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. આતંકીઓના મોબાઇલમાં રહેલા રેલીના ફોટા અને વિડિયોઝની તપાસ માટે FSL (Forensic Science Laboratory)ની મદદ લેવામાં આવી રહી છે.
