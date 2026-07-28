અમદાવાદ: દરિયાપુરમાં ત્રણ માળનું મકાન ધરાશાયી, વૃદ્ધાનું મોત; એક યુવક ઇજાગ્રસ્ત
અમદાવાદના દરિયાપુર વિસ્તારમાં ત્રણ માળનું મકાન ધરાશાયી થતા એક વૃદ્ધાનું મોત થયું છે જ્યારે અન્ય એક યુવક ઘાયલ થયો છે.
Published : July 28, 2026 at 10:57 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના દરિયાપુર વિસ્તારમાં ત્રણ માળનું મકાન ધરાશાયી થતા એક વૃદ્ધાનું મોત થયું છે જ્યારે અન્ય એક યુવક ઘાયલ થયો છે. ભારે વરસાદને પગલે મકાન ધરાશાયી થતા જર્જરિત મકાનોની જાળવણી સામે સવાલ ઉભા થયા છે.
દરિયાપુરમાં ત્રણ માળનું મકાન ધરાશાયી
મળતી માહિતી અનુસાર, શહેરના દરિયાપુરના વ્યસ્ત વિસ્તાર ડબગરવાડમાં મનસૂરી મહોલ્લામાં આ ઘટના બની હતી. મંગળવારે મધરાતે આશરે 12:30 વાગ્યાના સુમારે અચાનક જ એક ત્રણ માળનું મકાન તૂટી પડ્યું હતું. મકાન ધરાશાયી થવાની આ અચાનક બનેલી ઘટનાથી આસપાસના વિસ્તારમાં મોટો અવાજ થયો હતો અને ભારે નાસભાગ મચી હતી. મકાન ધરાશાયી થતા તેમાં રહેતા બે લોકો કાટમાળ નીચે દટાઇ ગયા હતા.
બનાવની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડ, સ્થાનિક પોલીસ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. કાટમાળ ખસેડીને અંદર દટાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. બચાવ કામગીરી દરમિયાન કાટમાળમાંથી એક વૃદ્ધ મહિલાને બહાર કાઢવામાં આવી હતી પરંતુ ગંભીર ઇજાઓ અને શ્વાસ રૂંધાવાને કારણે હોસ્પિટલ સારવાર માટે પહોંચે તે પહેલા જ તેમનું નિધન થયું હતું. આ ઘટનામાં એક યુવકને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે, જ્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે.
ફાયર ઓફિસર જગદીશ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, રાત્રે લગભગ 2 વાગ્યે અમને ઘટનાનો કોલ મળ્યો હતો અને ત્યારબાદ અમારી ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ત્યાં ત્રણ માળનું મકાન ધરાશાયી થયેલું જોવા મળ્યું હતું. આ દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે, જ્યારે એક વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત છે. હાલ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે રાહત અને બચાવની કામગીરી કરી રહી છે.
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