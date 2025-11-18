ETV Bharat / state

સુરતમાં 3 વિસ્તારોમાં આગના બનાવ, રામપુરામાં ગેસ લીકેજ બાદ ફ્રીજનું કૉમ્પ્રેસર ધડાકાભેર ફાટ્યું!

સુરત શહેરમાં આગ લાગવાના ત્રણ અલગ-અલગ બનાવો નોંધાયા હતા, જેમાં રામપુરા વિસ્તારમાં બનેલી ઘટના સૌથી ભયાનક હતી. સદનસીબે, ત્રણેય ઘટનાઓમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી.

સુરતમાં 3 અલગ-અલગ આગની ઘટના
સુરતમાં 3 અલગ-અલગ આગની ઘટના (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 1:47 PM IST

|

Updated : November 18, 2025 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત શહેરમાં આગ લાગવાના ત્રણ અલગ-અલગ બનાવો સામે આવ્યા છે. સુરતમાં આગનો પહેલો અને સૌથી ગંભીર બનાવ રામપુરા મેઇન રોડ પર પાટીદાર ભવન પાસે આવ્યો હતો. અહીં એક બિલ્ડિંગના ચોથા માળે સંજય ધનજય કડુ (29) તેમના પિતા ધનજય (61) અને કાકા સંતોષ (45) સાથે ભાડે રહે છે અને જ્વેલરી પોલિશિંગનું કામ કરે છે.

ગેસ લીકેજ થતાં ભીષણ આગ લાગી

સોમવારે બપોરે તેઓ રૂમમાં રસોઈ બનાવી રહ્યા હતા ત્યારે ગેસ લીકેજ થતાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. પરિવારજનો તરત બહાર દોડી ગયા હતા, પરંતુ આગે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આગ ફેલાતા નજીકમાં મૂકેલું ફ્રીજનું કૉમ્પ્રેસર જારદાર ધડાકા સાથે બ્લાસ્ટ થયું હતું. આ ધડાકાને કારણે બિલ્ડિંગના લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી અને રૂમનો સામાન વેરવિખેર થઈ ગયો હતો.

સુરતમાં 3 વિસ્તારોમાં આગના બનાવ (Etv Bharat Gujarat)

ઘરવખરી બળીને ખાખ

કોલ મળતાની સાથે જ ત્રણ ફાયર સ્ટેશનની છ ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. જ્વેલરી પોલિશિંગના કામને કારણે ત્યાં બેથી વધુ ગેસ સિલિન્ડર હતા. ફાયર વિભાગે ઝડપી કામગીરી કરીને આગને સિલિન્ડર સુધી પહોંચતા અટકાવી અને એક મોટી દુર્ઘટના ટાળી હતી. એક કલાકની જહેમત બાદ આગ પર સંપૂર્ણ કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો હતો. આગ અને કોમ્પ્રેસર બ્લાસ્ટને કારણે ફ્રીજ, ગાદલા, કપડાં, કરિયાણું, ઘરવખરી અને વાયરિંગ સહિતનો સામાન બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો.

અડાજણ અને અલથાણમાં પણ આગ

આ સિવાય અન્ય બે બનાવો પણ નોંધાયા હતા:

એસએમસી આવાસના ચોથા માળે રહેતા હરીશભાઈ મોરેના ઘરમાં સવારે પરિવાર બહાર હતો ત્યારે મંદિરમાં દીવાને કારણે આગ ફાટી નીકળી હતી. ફાયર ટીમે પહોંચીને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો, પરંતુ કપડાં, વાયરિંગ અને ગેસની લાઇનને નુકસાન થયું હતું.

અલથાણ (શ્રીનાથજી સોસાયટી)

અહીં એક મકાનના પાર્કિંગમાં સવારે પાણીની મોટરમાં શોર્ટ સર્કિટ થતાં આગ ભડકી ઉઠી હતી. આ આગ દોઢથી બે કલાકમાં બુઝાવવામાં આવી હતી, પરંતુ પાણીની મોટર, ઇલેક્ટ્રિક પેનલ, વાયરિંગ અને પાર્ક કરેલી ફોર વ્હીલ કારના ભાગોને નુકસાન થયું હતું. ફાયર વિભાગની સમયસરની કામગીરીના કારણે ત્રણેય ઘટનાઓમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને ઈજા કે જાનહાનિ થઈ નહોતી.

  1. મોડાસામાં ચાલુ એમ્બ્યુલન્સમાં લાગી આગ, નવજાત શિશુ સહિત ચાર લોકોના કરૂણ મોત
  2. ભરૂચ: સાયખા GIDCમાં આવેલી ફાર્મા કંપનીમાં પ્રચંડ ધડાકો, બે કામદારોના મૃતદેહ મળ્યા, બે ગૂમ
Last Updated : November 18, 2025 at 3:00 PM IST

TAGGED:

FIRE INCIDENT IN SURAT
SURAT NEWS
SURAT FIRE INCIDENT
FIRE BREAKOUT IN SURAT
FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.