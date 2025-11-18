સુરતમાં 3 વિસ્તારોમાં આગના બનાવ, રામપુરામાં ગેસ લીકેજ બાદ ફ્રીજનું કૉમ્પ્રેસર ધડાકાભેર ફાટ્યું!
સુરત શહેરમાં આગ લાગવાના ત્રણ અલગ-અલગ બનાવો નોંધાયા હતા, જેમાં રામપુરા વિસ્તારમાં બનેલી ઘટના સૌથી ભયાનક હતી. સદનસીબે, ત્રણેય ઘટનાઓમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી.
Published : November 18, 2025 at 1:47 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 3:00 PM IST
સુરત: સુરત શહેરમાં આગ લાગવાના ત્રણ અલગ-અલગ બનાવો સામે આવ્યા છે. સુરતમાં આગનો પહેલો અને સૌથી ગંભીર બનાવ રામપુરા મેઇન રોડ પર પાટીદાર ભવન પાસે આવ્યો હતો. અહીં એક બિલ્ડિંગના ચોથા માળે સંજય ધનજય કડુ (29) તેમના પિતા ધનજય (61) અને કાકા સંતોષ (45) સાથે ભાડે રહે છે અને જ્વેલરી પોલિશિંગનું કામ કરે છે.
ગેસ લીકેજ થતાં ભીષણ આગ લાગી
સોમવારે બપોરે તેઓ રૂમમાં રસોઈ બનાવી રહ્યા હતા ત્યારે ગેસ લીકેજ થતાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. પરિવારજનો તરત બહાર દોડી ગયા હતા, પરંતુ આગે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આગ ફેલાતા નજીકમાં મૂકેલું ફ્રીજનું કૉમ્પ્રેસર જારદાર ધડાકા સાથે બ્લાસ્ટ થયું હતું. આ ધડાકાને કારણે બિલ્ડિંગના લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી અને રૂમનો સામાન વેરવિખેર થઈ ગયો હતો.
ઘરવખરી બળીને ખાખ
કોલ મળતાની સાથે જ ત્રણ ફાયર સ્ટેશનની છ ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. જ્વેલરી પોલિશિંગના કામને કારણે ત્યાં બેથી વધુ ગેસ સિલિન્ડર હતા. ફાયર વિભાગે ઝડપી કામગીરી કરીને આગને સિલિન્ડર સુધી પહોંચતા અટકાવી અને એક મોટી દુર્ઘટના ટાળી હતી. એક કલાકની જહેમત બાદ આગ પર સંપૂર્ણ કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો હતો. આગ અને કોમ્પ્રેસર બ્લાસ્ટને કારણે ફ્રીજ, ગાદલા, કપડાં, કરિયાણું, ઘરવખરી અને વાયરિંગ સહિતનો સામાન બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો.
અડાજણ અને અલથાણમાં પણ આગ
આ સિવાય અન્ય બે બનાવો પણ નોંધાયા હતા:
એસએમસી આવાસના ચોથા માળે રહેતા હરીશભાઈ મોરેના ઘરમાં સવારે પરિવાર બહાર હતો ત્યારે મંદિરમાં દીવાને કારણે આગ ફાટી નીકળી હતી. ફાયર ટીમે પહોંચીને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો, પરંતુ કપડાં, વાયરિંગ અને ગેસની લાઇનને નુકસાન થયું હતું.
અલથાણ (શ્રીનાથજી સોસાયટી)
અહીં એક મકાનના પાર્કિંગમાં સવારે પાણીની મોટરમાં શોર્ટ સર્કિટ થતાં આગ ભડકી ઉઠી હતી. આ આગ દોઢથી બે કલાકમાં બુઝાવવામાં આવી હતી, પરંતુ પાણીની મોટર, ઇલેક્ટ્રિક પેનલ, વાયરિંગ અને પાર્ક કરેલી ફોર વ્હીલ કારના ભાગોને નુકસાન થયું હતું. ફાયર વિભાગની સમયસરની કામગીરીના કારણે ત્રણેય ઘટનાઓમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને ઈજા કે જાનહાનિ થઈ નહોતી.