ખેડાના ઠાસરામાં દીપડાએ હુમલો કરતા ત્રણ વ્યક્તિ ઈજાગ્રસ્ત, ગ્રામજનોમાં દહેશતનો માહોલ

ગામમાં વાત ફેલાતા દીપડો જોવા ગ્રામજનોનું મોટું ટોળું એકત્ર થયુ હતું, જેને લઈ ખીજાયેલા દીપડાએ સ્વબચાવમાં લોકો પર ઓચિંતો હુમલો કરી દીધો હતો.
Published : December 2, 2025 at 7:35 PM IST
ખેડા: ખેડા જીલ્લાના ઠાસરા તાલુકાના ઉધમતપુરામાં દીપડાએ ગ્રામજનો પર હુમલો કરતા વિસ્તારમાં દહેશત ફેલાવા પામી છે. નર્મદા કેનાલ પાસે આવેલા ખેતરમાં અચાનક દીપડો દેખાતા ગામમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો.
ગામમાં વાત ફેલાતા દીપડો જોવા ગ્રામજનોનું મોટું ટોળું એકત્ર થયુ હતું, જેને લઈ ખીજાયેલા દીપડાએ સ્વબચાવમાં લોકો પર ઓચિંતો હુમલો કરી દીધો હતો. આ હુમલામાં ત્રણ વ્યક્તિઓને ઈજાઓ પહોંચી હતી. દીપડાને પાંજરે પુરવા વન વિભાગ દ્વારા પાંજરા ગોઠવી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. વન વિભાગ દ્વારા સ્થાનિકોને સાવચેતી રાખવા તેમજ દીપડો દેખાય તો જાણ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ત્રણ વ્યક્તિને ઈજાઓ પહોંચી:
ઠાસરા તાલુકાના ઉધમતપુરામાં બપોરના સમયે નર્મદા કેનાલ પર આવેલા એક ખેતરમાં દીપડો જોવા મળ્યો હતો. અચાનક દીપડો દેખાતા સ્થળ પર લોકોનું મોટું ટોળું દીપડો જોવા ભેગુ થયું હતું. દરમિયાન સ્વબચાવમાં આક્રમક બની દીપડાએ લોકો પર હુમલો કરી દીધો હતો, જેમાં ત્રણ વ્યક્તિઓને ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા. જાણ કરવામાં આવતા વન વિભાગની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.
ગ્રામજનોમાં દહેશત ફેલાઈ
દીપડો દેખાતા ઉધમાતપુરા ગામ સહિતના આસપાસના ગામોના લોકોમાં ભારે દહેશત ફેલાવા પામી છે. લોકોમાં ભયની લાગણી જોવા મળી રહી છે. વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને વહેલી તકે પાંજરે પુરવામાં આવે તેમ લોકો જણાવી રહ્યા છે.
પાંજરા મુકવા સહિતની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે: આરએફઓ
આ બાબતે અરએફઓ વિજય પટેલે જણાવ્યું હતું કે, જલાનગર ઉધમતપુરા વિસ્તારમાં ખેતરમાં દીપડો જોવા મળ્યો હતો. લોકો પર હુમલો કરતા ચારેક વ્યક્તિને ઈજાઓ પહોંચી છે. અગાઉ ક્યારેય આ વિસ્તારમાં દીપડો જોવા મળ્યો હોય તેવા બનાવ બન્યા નથી. અમારી વન વિભાગની ટીમ તેમજ એનજીઓની ટીમ દ્વારા પહોંચી પાંજરા મુકવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ રહી છે. દીપડો નદી વિસ્તારમાંથી આવી ગયો હોય તેમ જણાઈ રહ્યું છે.
દીપડાએ ખીજાઈને સ્વબચાવ માટે હુમલો કર્યો: ગ્રામજન
ગ્રામજન બાબુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમને સમાચાર મળ્યા કે દોઢથી બે ના સમયમાં દીપડો આવ્યો છે એટલે ગ્રામજનો બધા જોવા આવ્યા. લગભગ 1 હજાર લોકોનું ટોળું હતું જેના કારણે દીપડો ખીજાયો. જે બાદ એણે સ્વબચાવ માટે હુમલો કર્યો ત્રણ-ચાર માણસ પર. ઘાયલ થયેલા લોકોને સારવાર હેઠળ સરકારી દવાખાનામાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
વન વિભાગની સ્થાનિકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ
નાયબ વન સંરક્ષક અભિષેક સામરીયાએ સ્થાનિકોને ગીચ વિસ્તારમાં જવાનું ટાળવું સાથે જ બાળકોની એકલા ન મુકવા અપીલ કરી છે. ઘરની આજુબાજુ સાફ-સફાઈ રાખવાની, ઘર પાસે બાંધેલા ઢોર પાસે સૂવું નહિ, તેવી જાણકારી આપી છે. આ વિસ્તારની નજીકના વિસ્તારમાં હાલ ઢોર ચરાવવા જવું નહીં, તેવું કહેવાની સાથે સાથે તેમણે જણાવ્યું છે કે, વન વિભાગ આ દીપડાને પકડવા સક્રિય છે. તેમણે સ્થાનિકોને આ અંગે ખાસ અપીલ કરી છે કે જો દીપડો તેમના વિસ્તારમાં દેખાય તો તાત્કાલિક વન વિભાગના ઠાસરા તાલુકાના RFO વિજય પટેલને 9327108876 આ નંબર ઉપર જાણ કરે.
