અરવલ્લીના ભિલોડામાં સામ સામે બે બાઈક અથડાતા એક બાળકી સહિત 3નાં મોત, ત્રણ ઘાયલ
ભિલોડાના ધોલવાણી નજીક સીલાસણ રોડ પર બે બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો.
Published : October 17, 2026 at 11:11 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકામાં ધોલવાણી નજીક સીલાસણ રોડ પર બે બાઇક વચ્ચે ગંભીર માર્ગ અકસ્માત સર્જાતાં એક બાળકી સહિત ત્રણ લોકોનાં મોત નિપજ્યાં છે. આ અકસ્માતમાં અન્ય ત્રણ લોકોને ઈજાઓ પહોંચતાં તેઓને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ભિલોડાના ધોલવાણી નજીક સીલાસણ રોડ પર બે બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે તેમાં એક બાળકી સહિત ત્રણ લોકોનાં કરુણ મોત થયાં હતાં. જ્યારે અન્ય ત્રણ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. અકસ્માતની ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.
અકસ્મતમાં ઘાયલ થયેલા લોકોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ગંભીર ઈજાઓ પામેલા લોકોને વધુ સારવાર માટે હિંમતનગર રીફર કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં એક બાળકી સહિત ત્રણ લોકોનાં મોતથી પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે. અકસ્માત કેવી રીતે સર્જાયો અને મૃતકો તથા ઘાયલોની ઓળખ સહિતની વધુ વિગતો તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થશે.
આ અંગે ભિલોડા કોટેજ હોસ્પિટલના ડૉ. જીનલ ડામોર (MBBS)એ ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ઘાયલોને હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન એકનું મોત થયું હતુ.જ્યારે ઘટના સ્થળે બેનાં મોત થયા હતા. આમ અકસ્માત બાળકી સહીત કુલ ત્રણનાં મોત થયાં હતાં.ગંભીર રીતે ઘાયલ લોકોને વધુ સારવાર માટે હિંમતનગર રિફર કરવામાં આવ્યા છે.
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