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સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા તાલુકાના એછવાડા ગામે રીક્ષા અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત

અકસ્માતમાં ટ્રક ચાલકની બેદરકારીને કારણે રિક્ષા સાથે ધડાકાભેર ટ્રક અથડાઈ હતી અને આ અકસ્માત સર્જાયો હતો.

સુરેન્દ્રનગરમાં અકસ્માત
સુરેન્દ્રનગરમાં અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 10:32 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અકસ્માતોની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા તાલુકાના એછવાડા ગામે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. બસ સ્ટેન્ડ નજીક રીક્ષા અને ટ્રક વચ્ચે ગમકવાર અકસ્માતમાં ઘટના સ્થળે જ ત્રણ લોકોના મોત નીપજવા પામ્યા છે. જેને લઈને શોક વ્યાપી જવા પામ્યો છે. મૃતકો પાટણ જિલ્લાના શંખેશ્વર તાલુકાના ટુવડ ગામના ત્રણ વ્યક્તિઓ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. આ અંગે દસાડા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી જઈ અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

અકસ્માતમાં ટ્રક ચાલકની બેદરકારીને કારણે રિક્ષા સાથે ધડાકાભેર ટ્રક અથડાઈ હતી અને આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. ગંભીર અકસ્માતને લઈને ઇજાગ્રસ્તોને પ્રથમ દસાડા અને બાદમાં વિરમગામની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ રસ્તામાં ત્રણ લોકોના મોત નીપજ્યા હતા. મૃતદેહોને પણ પીએમ માટે વિરમગામ સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને દસાડા પોલીસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી જઈ અને મૃતકની ઓળખ કરવામાં આવી હતી.

સુરેન્દ્રનગરમાં અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

જેમાં કિરણભાઈ વાઢેર, બળદેવભાઈ ઠાકોર અને ભરતભાઈ સિંધવનું મોત થયું છે. આ અંગે પરિવારજનોને પણ જાણ કરવામાં આવી છે. ત્યારે પરિવારજનો ઉપર પણ આભ ફાટી પડવા પામ્યું છે. વ્યવહારિક કામ અર્થે રિક્ષામાં પાટણથી સુરેન્દ્રનગર આવ્યા હતા તે દરમિયાન અકસ્માત થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. હાલના તબક્કામાં પોલીસે પણ ટ્રક ચાલક સામે ગુનો દાખલ કરી અને આ અંગે હાલમાં વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

તમામ પાટણના પોલીસને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે-નિકુંજ પટેલ, DySP
આ સંદર્ભે ડીવાયએસપી નિકુંજ પટેલે જણાવ્યું કે, મૃતક તમામ પાટણના છે. ત્યારે વિરમગામ સરકારી હોસ્પિટલમાં દસાડા પોલીસની ટીમ દોડી ગઈ હતી અને ટ્રક ચાલક સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે ટ્રક ચાલકની બેદરકારીથી ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. આ અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને ચાલકના વિરોધમાં પગલાં પણ ભરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે હાલના તબક્કામાં મૃતકની પીએમ કરાવી અને મૃતદેહ સોંપી અને આગળની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.

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TAGGED:

સુરેન્દ્રનગર અકસ્માત
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