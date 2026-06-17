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ભગત પાસે વિધિ કરાવવા આવેલા ત્રણ શખ્સ અને મહિલા પિસ્તોલ સાથે ઝડપાયા, LCBની તપાસમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા

પોલીસે નાસિકના વિવેક ઉગલે, તેની માનીતી બહેન ત્રિશા પાંચાલ તેમજ મિત્રો આશિષ ઉર્ફે આશુ યાદવ અને રોહિત ઉર્ફે દાદુ સિવદેની આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ધરપકડ કરી

ભગત પાસે વિધિ કરાવવા આવેલા ત્રણ શખ્સ અને મહિલા પિસ્તોલ સાથે ઝડપાયા, LCBની તપાસમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા
ભગત પાસે વિધિ કરાવવા આવેલા ત્રણ શખ્સ અને મહિલા પિસ્તોલ સાથે ઝડપાયા, LCBની તપાસમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 3:04 PM IST

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નવસારી: નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકાના બારતાડ નજીકથી નવસારી એલસીબી પોલીસે એક મહિલા સહિત ચાર શખ્સોને પિસ્તોલ, મેગેઝિન અને કારતૂસ સાથે ઝડપી પાડતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પોલીસ તપાસ દરમિયાન અનેક શંકાસ્પદ વિગતો સામે આવતા હવે મામલો વધુ ગંભીર બન્યો છે.

પોલીસે નાસિકના વિવેક ઉગલે, તેની માનીતી બહેન ત્રિશા પાંચાલ તેમજ મિત્રો આશિષ ઉર્ફે આશુ યાદવ અને રોહિત ઉર્ફે દાદુ સિવદેની આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ધરપકડ કરી છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપીઓએ જણાવ્યું હતું કે ત્રિશા અને વિવેક ધંધામાં બરકત ન હોવાથી વાંસદાના એક ભગત પાસે વિધિ કરાવવા આવ્યા હતા. ભગત દ્વારા રાત્રિના સમયે વિધિ કરવામાં આવતી હોવાથી સ્વ બચાવ માટે પિસ્તોલ અને કારતૂસ સાથે રાખ્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

જોકે, પોલીસને આરોપીઓની વાત પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ નથી. તપાસ દરમિયાન તેમની પાસેથી 16 મોબાઈલ ફોન અને 25 સિમકાર્ડ મળી આવ્યા છે, જેને લઈને અનેક સવાલો ઉભા થયા છે. ઉપરાંત આરોપીઓ એક મહિનામાં રાજસ્થાન સહિત અનેક રાજ્યોમાં સતત મુસાફરી કરતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.

વાંસદા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જયદીપસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ પાસેથી એક પિસ્તોલ, એક મેગેઝિન અને એક જીવંત કારતૂસ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આરોપીઓએ કુલ પાંચ કારતૂસ હોવાની કબૂલાત કરી છે, જેમાંથી ચાર કારતૂસ પ્રેક્ટિસ માટે ફાયર કર્યા હોવાનું જણાવ્યું છે. આ દાવાની પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

પોલીસે હથિયાર પૂરું પાડનાર ન્યૂ દિલ્હીના વિકાસ શર્માને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે. સાથે જ ખોટી નંબર પ્લેટ લગાવી ફરવા પાછળનું કારણ, અગાઉની મુલાકાતો અને કોઈ ગુનાહિત કૃત્ય સાથે સંડોવણી છે કે નહીં તે તમામ દિશામાં સઘન તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

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