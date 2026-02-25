ETV Bharat / state

સુરતમાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પરિવારનો સામુહિક આપઘાત, એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોએ જીવન ટુંકાવ્યું

શેર બજારનું કામ કરતા બાલમુકુંદ ખેતાને વ્યાજખોરોના ત્રાસથી આખા પરિવાર સાથે સામુહિત આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો

સુરતમાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પરિવારનો સામુહિક આપઘાત
સુરતમાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પરિવારનો સામુહિક આપઘાત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 25, 2026 at 12:58 PM IST

સુરત: સુરતના પોશ ગણાતા વેસુ વિસ્તારમાં આવેલા 'હેપ્પી એલિગન્સ' બિલ્ડિંગમાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પરિવારે આપઘાત કર્યો છે. શેર બજારનું કામ કરતા બાલમુકુંદ ખેતાને વ્યાજખોરોના ત્રાસથી આખા પરિવાર સાથે સામુહિત આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટનામાં એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોનું મોત થયું છે.

વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પરિવારનો સામુહિક આપઘાત

સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં 'હેપ્પી એલિગન્સ'માં રહેતા મૂળ બિહારના વતની અને છેલ્લા બે વર્ષથી ઘરે બેસી શેરબજારનું કામ કરતા બાલમુકુંદ ખેતાને વ્યાજખોરોના માનસિક અને આર્થિક ત્રાસથી કંટાળી પરિવાર સાથે સામુહિક આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટનાાં બાલમુકુંદનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું જ્યારે તેમના પત્ની પ્રિયંકા બેન અને મોટી પુત્રી ભવ્યાનું સારવાર દરમિયાન નિધન થયું છે. જોકે, સદનસીબે નાની દીકરીને બચાવી લેવામાં આવી છે.

સુરતમાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પરિવારનો સામુહિક આપઘાત (ETV Bharat Gujarat)

બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસને તપાસ દરમિયાન એક સુસાઇડ નોટ પણ મળી હતી જેમાં એક શખ્સ દ્વારા આપવામાં આવતા સતત માનસિક ત્રાસનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ શખ્સે મૃતકનું ક્રેડિટ કાર્ડ અને ગાડી પણ પડાવી લીધી હતી. આટલું જ નહીં, ક્રેડિટ કાર્ડથી બિનજરૂરી શોપિંગ કરીને આર્થિક રીતે પાયમાલ કરી નાખ્યો હતો. સતત મળતી ધમકીઓ અને માનસિક ટોર્ચરને કારણે પરિવારે ખેતરમાં નાખવાની દવા પીવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

મૃતકના મિત્રએ સંજય અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, ગઇકાલે સાંજે 4:11 વાગ્યે મૃતકની દીકરીનો ફોન આવ્યો કે 'પપ્પા જમીન પર પડેલા છે, જલ્દી આવો.' જ્યારે તેઓ પહોંચ્યા ત્યારે આખુ ઘર વેરવિખેર હતું. તાત્કાલિક તમામને નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા પરંતુ કમનસીબે પરિવારના ત્રણ સભ્યોને બચાવી શકાયા નથી.

વેસુ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ જે.સી. જાધવે જણાવ્યું હતું કે, સુસાઇડ નોટ અને પરિવારજનોના નિવેદનના આધારે આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. વ્યાજખોરી અને આર્થિક ત્રાસના આ મામલે પોલીસ અત્યારે ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે અને આરોપીને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

