અમદાવાદથી બોગસ પાસપોર્ટના આધારે પરિવારને ભાગવું હતું યુરોપ, અફઘાન પરિવારના 3 સભ્યોને 3-3 વર્ષની કેદ
બોગસ ઇઝરાયેલી પાસપોર્ટ અને બનાવટી વિઝાના આધારે વિદેશ ભાગવાનો પ્રયાસ કરનાર અફઘાનિસ્તાનના એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોને અમદાવાદની કોર્ટે ત્રણ-ત્રણ વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે.
Published : August 16, 2026 at 1:39 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી બોગસ ઇઝરાયેલી પાસપોર્ટ અને બનાવટી વિઝાના આધારે વિદેશ ભાગવાનો પ્રયાસ કરનાર અફઘાનિસ્તાનના એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોને અમદાવાદની કોર્ટ દ્વારા ત્રણ-ત્રણ વર્ષની કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. 10 વર્ષ જૂના આ ચકચારી કેસમાં એડિશનલ ચીફ મેટ્રોપોલીટન મેજિસ્ટ્રેટ એન.એન. રાવલે આરોપી ઝબીઉલ્લા અજીજઉલ્લા યાદગાર, હમિદઉલ્લા અજીજઉલ્લા યાદગાર અને મીના ઝબીઉલ્લા યાદગારને દોષિત ઠેરવી સજા સંભળાવી છે.
ભારતના વેલિડ વિઝા સાથે દિલ્હી આવ્યો હતો પરિવાર
કોર્ટ સમક્ષ સાબિત થયેલા કેસ મુજબ ત્રણેય આરોપીઓ અફઘાનિસ્તાનથી પોતાના અસલ પાસપોર્ટ પર ભારતના વેલિડ વિઝા સાથે દિલ્હી આવ્યા હતા. ત્યારબાદ વિદેશ જવા માટે તેમણે બનાવટી ઇઝરાયેલી પાસપોર્ટ, ખોટી ઓળખ, બનાવટી ભારતીય વિઝા અને મુંબઈ ઇમિગ્રેશનના બોગસ સ્ટેમ્પનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ સમગ્ર કાવતરું વિદેશ પહોંચવાના હેતુથી આયોજિત રીતે રચવામાં આવ્યું હોવાનું કોર્ટ સમક્ષ પુરાવાથી સાબિત થયું હતું. કેસ મુજબ આરોપીઓ અફઘાનિસ્તાનમાં ચાલી રહેલી ઉગ્રવાદી પ્રવૃત્તિઓથી બચવા અને રોજગારી મેળવવાના હેતુથી ગેરકાયદેસર રીતે યુરોપ જવા માંગતા હતા. આ માટે તેમણે તેમના કાકા રહેમાન મારફતે કાબુલના 'હાજી' નામના એજન્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.
દોહા એરપોર્ટ પર ફૂટ્યો ભાંડો
આરોપ મુજબ એજન્ટે ત્રણેય પાસેથી વ્યક્તિદીઠ 20 હજાર ડોલર લેખે કુલ 60 હજાર ડોલર લીધા હતા. ત્યારબાદ ત્રણેય આરોપીઓ પોતાના અસલ અફઘાન પાસપોર્ટ પર દિલ્હી આવ્યા હતા. દિલ્હીમાં એજન્ટ મારફતે ઇઝરાયેલના બોગસ પાસપોર્ટ, બનાવટી વિઝા અને ઇમિગ્રેશનના બનાવટી સ્ટેમ્પ તૈયાર કરાવવામાં આવ્યા હતા. આ દસ્તાવેજોના આધારે ત્રણેયે ખોટી ઓળખ ધારણ કરી વિદેશ જવાની તૈયારી કરી હતી. 10 સપ્ટેમ્બર 2015ના રોજ ત્રણેય આરોપીઓ ઇઝરાયેલી નાગરિકોના ખોટા નામ ધારણ કરીને અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા. અહીંથી તેઓ કતાર એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ નંબર QR-535માં સવાર થઈ દોહા પહોંચ્યા હતા. જોકે, દોહા એરપોર્ટ પર ઇમિગ્રેશન અધિકારીઓને તેમના દસ્તાવેજો અંગે શંકા જતા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
પાસપોર્ટ અને વિઝા બોગસ હોવાનું ખુલ્યું
તપાસ દરમિયાન પાસપોર્ટ અને વિઝા બોગસ હોવાનું સામે આવતા ત્રણેયને 12 સપ્ટેમ્બર 2015ના રોજ કતાર એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ QR-534 મારફતે અમદાવાદ પરત ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અમદાવાદ એરપોર્ટના ઇનચાર્જ ઇમિગ્રેશન ઓફિસર આર.પી. યાદવે સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન દિલ્હી, મુંબઈ તેમજ ઇઝરાયેલ એમ્બેસી સાથે ઇ-મેઇલ મારફતે દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. તપાસ બાદ મહત્વના દસ્તાવેજી પુરાવા એકત્રિત કરીને આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન સરકાર તરફથી સરકારી વકીલ કલ્પેશ પી. પાઠકે કુલ 9 સાક્ષીઓની તપાસ કરાવી હતી અને 50 જેટલા દસ્તાવેજી પુરાવા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા. સરકારી પક્ષે લેખિત દલીલો તેમજ સુપ્રીમ કોર્ટના સંબંધિત ચુકાદાઓનો પણ આધાર લીધો હતો.
અસલ અફઘાન પાસપોર્ટ હોવા છતાં ઈઝરાયેલનો બનાવટી પાસપોર્ટ બનાવ્યો
સરકારી વકીલ કલ્પેશ પાઠકે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર કેસમાં આરોપીઓ સામેના આક્ષેપો મૌખિક અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓથી નિઃશંકપણે સાબિત થાય છે. આરોપીઓ પાસે પોતાના અસલ અફઘાન પાસપોર્ટ હોવા છતાં બોગસ ઇઝરાયેલી પાસપોર્ટ, ખોટી ઓળખ અને બનાવટી વિઝા તથા ઇમિગ્રેશન સ્ટેમ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે આવા બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશ જવાના કિસ્સાઓમાં કાયદાનો ભય રહે અને સમાજમાં દાખલો બેસે તે માટે કડક સજા જરૂરી છે.
એક જ પરિવારના 3 સભ્યોને 3-3 વર્ષની કેદની સજા
સરકારી વકીલની દલીલો, સાક્ષીઓની જુબાની અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓને ધ્યાને લઈ અમદાવાદની કોર્ટે ત્રણેય આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતા અને દરેકને ત્રણ-ત્રણ વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે. આ રીતે લગભગ એક દાયકા જૂના બોગસ પાસપોર્ટ અને વિઝા કૌભાંડના કેસનો કોર્ટમાં અંત આવ્યો છે.