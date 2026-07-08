જુનાગઢમાં રાજસ્થાનના ત્રણ બુટલેગરો ઝડપાયા, 1396 દારૂની બોટલ સાથે કાર જપ્ત
પકડાયેલા આરોપીઓ પાસેથી કુલ 8,63,161 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
Published : July 8, 2026 at 9:03 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલી પૂર્વ બાતમીના આધારે રાજસ્થાનના બુટલેગરો દ્વારા જુનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણ તાલુકામાં પ્રાંતીય દારૂની હેરાફેરી કરવાની વિગતો મળી હતી. આ બાતમીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે ભેસાણના ધારી ગુંદાળી વિસ્તારમાં તપાસ કરતા રાજસ્થાનના ત્રણ બુટલેગરોને 1396 દારૂની બોટલો સાથે એક કાર સહિત પકડી પાડ્યા છે.
પકડાયેલા આરોપીઓ પાસેથી કુલ 8,63,161 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. દારૂની હેરાફેરીમાં સંડોવાયેલો રાજસ્થાનનો એક અન્ય બુટલેગર ફરાર છે, જેને પકડવા માટે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
પકડાયેલા આરોપીઓની વિગતો:
- અનિલ કાલુરામ બિશ્નોઈ (ગામ: કુરાડોકી ઢાળી માળકી, તા. ધોરીમાણા, જિ. બાડમેર, રાજસ્થાન)
- ભુપેન્દ્ર બિશ્નોઈ (ગામ: સોનડી, તા. સેડવા, જિ. બાડમેર, રાજસ્થાન)
- દિનેશ બિશ્નોઈ (ગામ: સરવાળા, તા. સાંચોર, જિ. જાલોર, રાજસ્થાન)
આરોપીઓ રાજસ્થાન પાસીંગની સ્વિફ્ટ કાર (RJ-04-CR-4006)માં દારૂ લઈને આવ્યા હતા. કારની અંદર અને ડિકીમાં પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓમાં દારૂની બોટલો સંતાડીને સ્થાનિક બુટલેગરોને આપવાની તૈયારીમાં હતા.
પોલીસે આરોપીઓ સામે ભેસાણ પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી અટકાયતી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પી.આઈ. કે.એમ. પટેલ અને તેમની ટીમ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે. આરોપીઓએ ગુજરાતના કયા સ્થાનિક બુટલેગરને દારૂ સપ્લાય કરવાનો હતો અને આ દારૂ કોણે મંગાવ્યો હતો તેની તપાસ ચાલી રહી છે.
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