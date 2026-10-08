ચલાલા નજીક સિંહ છોડતી વેળાએ વનકર્મી પર હુમલો, ત્રણ આરોપીની ધરપકડ
ઝર ગામના રહેવાસી અસીમ ઉર્ફે સાબ લલીયા, તૌસીફ લલીયા તેમજ વડોદરાના વેપારી સૌરભ ત્રિવેદી સહિત ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી
Published : October 8, 2026 at 5:29 PM IST
ચલાલા: અમરેલી જિલ્લાના ચલાલા નજીક વનવિભાગ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરાયેલા સિંહોને સલામત સ્થળે છોડવાની કામગીરી દરમિયાન સિંહદર્શન કરવા મુદ્દે વિવાદ સર્જાયો હતો. સિંહદર્શનની માંગણી કરી રહેલા ત્રણ શખ્સોએ વનવિભાગના ફોરેસ્ટર સાથે બોલાચાલી કરી કાયદેસરની ફરજમાં રુકાવટ ઉભી કરી હોવાની ફરિયાદ સામે આવી છે. સમગ્ર મામલે ચલાલા પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, વનવિભાગની ટીમ દ્વારા સિંહોને રેવન્યુ વિસ્તારમાં છોડવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી. આ દરમિયાન ફોર્ચ્યુનર કારમાં આવેલા ત્રણ ઈસમોએ વનવિભાગના ફોરેસ્ટર શિવરાજ ધાધલ સમક્ષ સિંહદર્શન કરવાની માંગણી કરી હતી. જોકે, સિંહોને સુરક્ષિત રીતે છોડવાની કામગીરી ચાલી રહી હોવાથી ફોરેસ્ટરે તેમને સિંહદર્શન કરવાની મંજૂરી આપી ન હતી.
સિંહદર્શન કરવાની ના પાડતા મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો. આરોપીઓએ ફોરેસ્ટર સાથે ગાળાગાળી કરી હોવાનો તેમજ તેમના પર હુમલો કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપ્યાનો આક્ષેપ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર ઘટનામાં વનવિભાગના કર્મચારીની કાયદેસરની ફરજમાં રુકાવટ કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપને પગલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ અમરેલીના ASP જયવીર ગઢવીએ આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે અલગ અલગ પોલીસ ટીમો બનાવી હતી. પોલીસ ટીમોએ તપાસ હાથ ધરી ચલાલા પોલીસ મથક વિસ્તારમાંથી ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.
પોલીસે ઝર ગામના રહેવાસી અસીમ ઉર્ફે સાબ લલીયા, તૌસીફ લલીયા તેમજ વડોદરાના વેપારી સૌરભ ત્રિવેદી સહિત ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓ સિંહદર્શન માટે જે ફોર્ચ્યુનર કારમાં આવ્યા હતા તે કાર પણ પોલીસે કબજે લીધી છે.
વનવિભાગના કર્મચારીની ફરજમાં રુકાવટ, ગાળાગાળી, હુમલો અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી સહિતના આક્ષેપો અંગે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી આગળ ધપાવી છે. આરોપીઓની ધરપકડ બાદ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
સિંહોના રેસ્ક્યુ અને રિલીઝ દરમિયાન વનવિભાગની કામગીરીમાં કોઈપણ પ્રકારની દખલગીરી ન થાય અને વનકર્મીઓની સુરક્ષા જળવાઈ રહે તે દિશામાં પોલીસની કાર્યવાહી મહત્વપૂર્ણ બની રહી છે. ઘટનામાં ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ અને ફોર્ચ્યુનર કાર કબજે કરવામાં આવતા સિંહપ્રેમીઓ દ્વારા ચલાલા પોલીસની કામગીરીની પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે.