‘શૈતાન ગેંગ’ના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત ત્રણ શખ્સો મુંબઈથી ઝડપાયા, 40 જેટલી ધાડ-ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો
૨૬ જૂને રાત્રે ૬ આંગડિયા પેઢીઓ સહિત ૭ દુકાનોના તાળા તોડી ચોરી કરનાર ‘શૈતાન ગેંગ’ના મુખ્ય સાગરિત સહિત ત્રણ આરોપીઓને મુંબઈથી ઝડપી લીધા છે.
Published : July 3, 2026 at 12:07 PM IST
બનાસકાંઠા: મુંબઈ, રાજસ્થાન અને ગુજરાત સહિતના વિવિધ રાજ્યોમાં ૪૦ જેટલી ધાડ-ચોરીના ગુનાઓ આચરનાર ‘શૈતાન ગેંગ’ના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત ત્રણ શખ્સોને બનાસકાંઠા એલસીબીએ ઝડપી લીધા છે.
બનાસકાંઠા એલસીબીએ પાલનપુરના ગુરુનાનક ચોકમાં ૨૬ જૂને રાત્રે ૬ આંગડિયા પેઢીઓ સહિત ૭ દુકાનોના તાળા તોડી ચોરી કરનાર ‘શૈતાન ગેંગ’ના મુખ્ય સાગરિત સહિત ત્રણ આરોપીઓને મુંબઈથી ઝડપી લીધા છે. આ શાતિર ચોરો અલગ-अલગ રાજ્યોમાં ધાડ અને ચોરીના ગુનાઓને અંજામ આપતા હતા.
ઘટનાની વિગતો:
૨૬ જૂનની રાત્રે પાલનપુર શહેરના ગુરુનાનક ચોક નજીક આવેલી પી. શૈલેષ એન્ટરપ્રાઇઝ, અંબાલાલ હરગોવનદાસ, માઘવલાલ મગનલાલ સહિતની ૬ આંગડિયા પેઢીઓ અને આઈડી કાર્ડ મેકરની એક દુકાન સહિત કુલ ૭ દુકાનોના તાળા તોડી આરોપીઓએ રૂપિયા ૩.૯૫ લાખની ચોરી કરી હતી. આ બાબતે પાલનપુર શહેર પૂર્વ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી.
પોલીસે અલગ-અલગ ટીમોનું ગઠન કરીને તપાસ હાથ ધરી હતી. CCTV કેમેરા, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી આગળ વધતી તપાસમાં આ ગુનો રાજસ્થાનના સાંચોર વિસ્તારની ‘શૈતાન ગેંગ’ દ્વારા અંજામ આપવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું. ચોરી કરીને આરોપીઓ મુંબઈ તરફ ભાગી ગયા હોવાની માહિતી મળતા પોલીસ ટીમે મુંબઈના કમાટીબાગ વિસ્તારમાંથી ત્રણેયને ઝડપી લીધા.
ઝડપાયેલા આરોપીઓ:
- શૈતાનસિંહ રાજપૂત (રહે. પાલડી, તા. સાંચોર, જિ. રાજસ્થાન)
- દીલીપગીરી ગૌસ્વામી (રહે. કૈલાશનગર, સાંચોર, જિ. રાજસ્થાન)
- ભરતકુમાર રાજપુરોહિત (રહે. ખીરૂડી, તા. ચીતલવાણા, જિ. રાજસ્થાન)
ગુનાહિત ઇતિહાસ:
શૈતાન ગેંગના આ ત્રણેય આરોપીઓએ મુંબઈ, રાજસ્થાન અને ગુજરાત સહિતના રાજ્યોમાં આશરે ૪૦ જેટલી ધાડ-ચોરીના ગુનાઓ કર્યા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. જેમાં:
- શૈતાનસિંહ રાજપૂત સામે ૨૫ જેટલા ગુના
- દીલીપગીરી ગૌસ્વામી સામે ૨૧ જેટલા ગુના
- ભરતકુમાર રાજપુરોહિત સામે ૧૦ જેટલા ગુના નોંધાયેલા છે.
મુદ્દામાલ જપ્તી:
બનાસકાંઠા એલસીબીની ટીમે આરોપીઓ પાસેથી રૂપિયા ૧.૧૦ લાખ રોકડ, ગુનામાં વપરાયેલ મોટરસાઇકલ, કટર, ડિસમિસ સહિત કુલ ૨.૩૨ લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
ડીવાયએસપી ડૉ. જીગ્નેશ ગામીતે જણાવ્યું કે, ‘શૈતાન ગેંગ’ અલગ-अલગ રાજ્યોમાં ચોરી અને ધાડના ગુનાઓ કરતી હતી. CCTV ફૂટેજ, હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી ત્રણેયને મુંબઈથી ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.
ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી:
આ આરોપીઓ વતનમાં સામાન્ય રીતે રહેતા નથી. દિવસે રેકી કરીને રાત્રે ટુ-વ્હીલર વડે આવી આંગડિયા પેઢીઓ, સોના-ચાંદીની દુકાનો અને ઓફિસોને ટાર્ગેટ કરતા. લોખંડ કાપવાના કટર અને ડિસમિસનો ઉપયોગ કરીને તાળા તોડતા. ગુનો કર્યા બાદ તેઓ ૫૦૦થી ૬૦૦ કિલોમીટર દૂર અન્ય રાજ્યમાં જતા રહેતા, જેથી પકડાવાની શક્યતા ઘટી જાય.
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