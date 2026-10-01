ઇથોપિયામાં બંધક બનેલા 3 ગુજરાતીઓ ખંડણી આપ્યા વિના કેવી રીતે મુક્ત થયા? મહેસાણા પોલીસે આ રીતે કરી મદદ, જાણો Inside Story
ડોલર કમાવવાની ઘેલછામાં ઘણા યુવાનો એજન્ટોની વાતોમાં આવીને પોતાના જીવ જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે. આવી જ એક ચોંકાવનારી ઘટના મહેસાણા અને ગાંધીનગરના પરિવારો સાથે બની.
Published : October 1, 2026 at 11:04 AM IST
મહેસાણાઃ ઉત્તર ગુજરાતમાં વિદેશ જવાનો ક્રેઝ દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યો છે. ડોલર કમાવવાની ઘેલછામાં અનેક યુવાનો એજન્ટોની લોભામણી વાતોમાં આવીને પોતાના જીવ જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે. આવી જ એક ચોંકાવનારી ઘટના મહેસાણા અને ગાંધીનગરના ત્રણ પરિવારો સાથે બની હતી. અમેરિકા જવાનું સપનું લઈને નીકળેલા કૌટુંબિક ત્રણ ભાઈ-બહેનો આફ્રિકાના ઇથોપિયામાં એજન્ટોની જાળમાં ફસાઈ ગયા હતા અને તેમનું અપહરણ કરી લેવામાં આવ્યું હતું. જોકે, મહેસાણા પોલીસ અને ભારત સરકારના વિદેશ મંત્રાલયની સમયસૂચકતા અને સઘન પ્રયત્નોને કારણે આ ત્રણેય યુવાનો કોઈ પણ જાતની ખંડણી ચૂકવ્યા વિના હેમખેમ મુક્ત થયા છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મહેસાણા તાલુકાના વડસ્મા ગામનો ઋત્વિક જનસારી, ગોઝારિયાની મમતા ચાવડા અને ગાંધીનગરની મયુરી સોલંકી પોતાના પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવવાના હેતુથી અમેરિકા જવા નીકળ્યા હતા. ગત 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ ત્રણેય જણા જયપુરથી અબુધાબી થઈને આફ્રિકાના ઇથોપિયા પહોંચ્યા હતા. તેમની યોજના ત્યાંથી ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા કે કેનેડામાં પ્રવેશ કરવાની હતી. પરંતુ, કમનસીબે તેઓ વિદેશી સ્થાનિક એજન્ટોની મોટી જાળમાં ફસાઈ ગયા હતા.
1 કરોડની ખંડણીની માગ કરી
ઇથોપિયા પહોંચ્યા બાદ આ યુવાનોનો તેમના પરિવાર સાથે સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. ત્યારબાદ 'ખાન' નામના એક અજાણ્યા શખ્સે પરિવારજનોને ફોન કરીને આઘાતજનક સમાચાર આપ્યા હતા. તેણે જણાવ્યું હતું કે આ ત્રણેય યુવાનો કેનેડા નહીં પરંતુ ઇથોપિયામાં તેમની કેદમાં છે. તેમને જીવતા છોડાવવા માટે ૧ કરોડ રૂપિયાની માતબર રકમ ખંડણી સ્વરૂપે આપવી પડશે. આ સાંભળીને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. આટલી મોટી રકમ ચૂકવવા માટે તેઓ સંપૂર્ણપણે અસમર્થ હતા. પોતાના સંતાનો વિદેશમાં બંધક બન્યા હોવાની જાણ થતાં માતા-પિતાની હાલત કફોડી બની ગઈ હતી. રડતા રડતા તેમણે સરકાર અને પોલીસ પાસે મદદની ગુહાર લગાવી હતી અને આ અંગે લાંઘણજ પોલીસ મથકે જાણવાજોગ અરજી આપી હતી.
પોલીસની કુનેહ કાબિલેદાદ રહી
આ ઘટનાની ગંભીરતા પારખીને મહેસાણા જિલ્લા પોલીસ વડા (એસપી) હિમાંશુ સોલંકી અને ડીવાયએસપીના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ તાત્કાલિક ધોરણે એક્શન પ્લાન ઘડી કાઢવામાં આવ્યો હતો. લાંઘણજ પી.આઈ. એ.એમ. ગેહલોત અને એલસીબી પી.આઈ. એ.એમ. કામળીયાએ વિદેશ મંત્રાલયના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે તાબડતોબ સંકલન સાધ્યું હતું. આ સમગ્ર ઓપરેશનમાં પોલીસની કુનેહ કાબિલેદાદ રહી હતી. જ્યારે અપહરણકારો પૈસા માટે પરિવારજનોને ફોન કરતા હતા, ત્યારે પોલીસે પરિવારના સભ્યોને હાજર રાખીને ખંડણીખોરો સાથે સીધી વાતચીત કરી હતી. પોલીસે કાયદાકીય ભાષામાં સકંજો કસીને અને પરિવારની અત્યંત નબળી આર્થિક સ્થિતિનો ચિતાર આપીને અપહરણકારો પર મનોવૈજ્ઞાનિક દબાણ ઊભું કર્યું હતું. પોલીસ અને વિદેશ મંત્રાલયના સંયુક્ત અને સતત દબાણના પરિણામે અપહરણકારો આખરે ઝૂકી ગયા હતા. એક પણ રૂપિયાની ખંડણી લીધા વિના તેમણે બુધવારે રાત્રે ત્રણેય યુવાનોને મુક્ત કરી દીધા હતા. અપહરણકારોની ચુંગલમાંથી છૂટ્યા બાદ આ ત્રણેય જણા બુધવારે રાત્રે ઇથોપિયાથી ફ્લાઇટમાં બેઠા હતા અને ગુરુવારે વહેલી સવારે આશરે ૩ વાગ્યાની આસપાસ મુંબઈ એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે આવી પહોંચ્યા હતા. પોતાના વ્હાલસોયા હેમખેમ પરત ફર્યા હોવાના સમાચાર મળતા જ પરિવારોમાં ખુશીની લહેર દોડી ગઈ હતી અને તેઓ પોતાના સંતાનોને લેવા માટે વડસ્માથી મુંબઈ જવા રવાના થયા હતા.
એજન્ટો સામે પોલીસની લાલ આંખ
બીજી તરફ, આ કબૂતરબાજી અને અપહરણના ષડયંત્રમાં સંડોવાયેલા એજન્ટો સામે પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. લાંઘણજ પી.આઈ. એ.એમ. ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં સંડોવાયેલા સ્થાનિક એજન્ટની સઘન પૂછપરછ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, વડોદરાના જે એજન્ટ મારફતે આ સમગ્ર ડીલ થઈ હતી, તેની પણ ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. નકલી સપના બતાવીને લોકોના જીવ જોખમમાં મુકનાર એજન્ટો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ ઘટના અન્ય લોકો માટે એક લાલબત્તી સમાન છે કે, ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશ જવાનો શોર્ટકટ ક્યારેક જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
મહેસાણા એસપી તેમજ ડીવાયએસપીએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં ETV BHARATને જણાવ્યું હતું કે આ ત્રણે યુવક યુવતીને ત્યાંથી મુક્ત કરી દેવાયા છે અને વહેલી સવારે 3:00 વાગે મુંબઈ પહોંચી ગયા છે. ત્યાંથી બાય રોડ મહેસાણા આવવા રવાના થઈ ગયા છે. પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદ મળતાની સાથે જ વિદેશ મંત્રાલય સાથે ઓનલાઇન સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર વિગતો મોકલવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આ ત્રણેનો છુટકારો થયો છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
ઉત્તર ગુજરાતમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા જવાના મોહની વધુ એક ઘટના સામે આવી હતી. મહેસાણાના ગોઝારીયા અને વડસ્મા ગામના તેમજ ગાંધીનગરની યુવતી સહિત ત્રણ યુવક-યુવતીઓનું એજન્ટ મારફતે અમેરિકા મોકલવાની લાલચ આપી અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. અપહરણકારો દ્વારા પરિવારજનો પાસે 1 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગવામાં આવતા પરિવારોમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો. સમગ્ર મામલે ભોગ બનનાર યુવતીના પિતાએ લાંઘણજ પોલીસ મથકે જાણવાજોગ અરજી દાખલ કરી હતી.
પેસેન્જર દીઠ 75 લાખમાં નક્કી થયો હતો સોદો!
મળતી માહિતી અનુસાર, ગોઝારીયાના તલપદ વિસ્તારમાં રહેતા અને ફૂટવેરની દુકાન ચલાવતા કિરીટ દશરથભાઈ ચૌહાણની દીકરી મમતા (ઉંમર વર્ષ 30)ના લગ્ન ત્રણ વર્ષ અગાઉ ચાંદખેડા ખાતે થયા હતા. લગ્નના છ મહિના બાદ તેનો પતિ સ્ટુડન્ટ વિઝા પર અમેરિકા ગયો હતો અને ત્યારબાદ મમતાના વિઝા માટે છ વખત અરજી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ દર વખતે વિઝા રિજેક્ટ થયા હતા. આથી કિરીટભાઈએ સગા-સંબંધીઓ મારફતે ડાંગરવા ગામના અલ્પેશ પંચાલ નામના એજન્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.
અલ્પેશ પંચાલે વડોદરાના ભાર્ગવ પટેલ નામના મુખ્ય એજન્ટ સાથે વાતચીત કરાવી એક વ્યક્તિના ₹75 લાખના ખર્ચે ગેરકાયદે અમેરિકા પહોંચાડવાની ખાતરી આપી હતી. કિરીટભાઈએ પોતાની દીકરી મમતા ઉપરાંત તેમના સાળાના દીકરા રૂત્વીક શૈલેષભાઈ જનસારી (ઉંમર વર્ષ 23, રહે. વડસ્મા, મહેસાણા) અને સાળીની દીકરી મયુરી સંજયકુમાર સોલંકી (ઉંમર વર્ષ 27, રહે. ગાંધીનગર) એમ ત્રણેયના પાસપોર્ટ આપી અમેરિકા મોકલવાનું નક્કી કર્યું હતું.
છેલ્લો ફોન આવ્યો, બાદમાં સંપર્ક તૂટ્યો
એજન્ટોના આયોજન મુજબ ગત 20 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ મમતા, રૂત્વીક અને મયુરી અમેરિકા જવા માટે ઘરેથી નીકળ્યા હતા અને ત્યારબાદ 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ મમતાએ પોતાના પિતા કિરીટભાઈને ફોન કરીને પોતે કેનેડા સહી સલામત ઉતરી ગયા હોવાની જાણ કરી હતી. જોકે, તે દિવસ પછીથી ત્રણેય યુવક-યુવતીઓના મોબાઈલ ફોન સતત બંધ આવવા લાગ્યા હતા અને પરિવાર સાથેનો સંપર્ક તદ્દન કપાઈ ગયો હતો.
અપહરણકારોએ ફોન કરી 1 કરોડની ખંડણી માંગી
સંપર્ક વિહોણા બનેલા આ ત્રણેય યુવાનો અંગે પરિવારે તપાસ હાથ ધરતાં માલૂમ પડ્યું હતું કે, કોઈ અજાણી ગેંગ કે અપહરણકારોએ તેમનું અપહરણ કરી લીધું છે. પરિવારે એજન્ટોને લાખો રૂપિયા ચૂકવી દીધા હોવા છતાં, હવે વિદેશમાંથી અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા ફોન કરીને ત્રણેયને મુક્ત કરવાના બદલામાં એક કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગવામાં આવી રહી હતી. પરિવાર પાસે આટલી મોટી રકમ ન હોવાથી અને સંતાનો જીવના જોખમમાં મુકાયા હોવાથી પરિજનો ભારે આઘાતમાં સરી પડ્યા હતા.
પરિવારજનોએ સરકાર પાસે આક્રંદ સાથે કરી હતી અપીલ
આ ઘટનાને પગલે ગોઝારીયા અને વડસ્મા ખાતે પરિવારોમાં રોકકળ મચી ગઈ હતી. ભોગ બનનાર યુવાનોના માતા-પિતા અને દાદાએ ચોધાર આંસુએ રડતાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર સમક્ષ આજીજી કરી હતી કે, ગમે તે રીતે તેમના વ્હાલસોયા સંતાનોને હેમખેમ ભારત પરત લાવવામાં આવે. આ સાથે જ નિર્દોષ પરિવારોને મોતના મુખમાં ધકેલનારા એજન્ટો સામે પણ કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી છે.
લાંઘણજ પોલીસે તપાસ તેજ કરી
આ ચકચારી મામલે લાંઘણજ પોલીસ મથકે કિરીટભાઈ ચૌહાણની વિગતવાર જાહેરાત હકીકતના આધારે ગુમ જાણવાજોગ નોંધ (નં. 65/26) દાખલ કરવામાં આવી છે. લાંઘણજ પોલીસ તેમજ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા એજન્ટ અલ્પેશ પંચાલ અને વડોદરાના ભાર્ગવ પટેલની ભૂમિકા, આર્થિક વ્યવહારો તેમજ ત્રણેય યુવાનોના છેલ્લા લોકેશન અંગે ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
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