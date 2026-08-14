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જૂનાગઢના ઉદ્યોગપતિ સાથે તોડ કરવા આવેલા ત્રણ બોગસ પત્રકાર ઝડપાયા, એક ઈસમ GPCBનો નકલી અધિકારી બન્યો હતો

તાલુકા પોલીસ મથક અને એ ડિવિઝનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદને આધારે જુનાગઢ પોલીસે જેતપુરના ત્રણ ઇસમોને પકડી પાડ્યા છે, જ્યારે 2 પોલીસ પકડથી દૂર છે.

ત્રણ બોગસ પત્રકાર અને અધિકારી ઝડપાયા
ત્રણ બોગસ પત્રકાર અને અધિકારી ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 7:04 AM IST

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જુનાગઢ: ચારે તરફ બોગસનો રાફડો ફાટી નીકળ્યો છે, આવો જ એક કિસ્સો જુનાગઢ શહેર જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં સામે આવ્યા છે. કેટલાક ઈસમો કાર લઈને જીપીસીબીના અધિકારી અને પત્રકાર તરીકે પોતાની ઓળખ આપીને જીઆઇડીસીમાં પ્લાસ્ટિકનું કારખાનું ચલાવી રહેલા ઉદ્યોગકાર પાસેથી બળજબરીપૂર્વક અને ધાક ધમકી આપીને 21,000 પડાવી લીધા બાદ આ જ ઈસમોએ જીઆઇડીસીમાં અન્ય એક ઉદ્યોગકારને પણ ફસાવ્યા હોવાની પોલીસ ફરિયાદ તાલુકા પોલીસ મથક અને એ ડિવિઝનમાં નોંધાઈ હતી. સમગ્ર મામલામાં ગુરૂવારે પોલીસે જેતપુરના ત્રણ ઇસમોને પકડી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

બોગસ અધિકારી અને પત્રકાર પકડાયા

ગુરૂવારે જુનાગઢ જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં આવેલા પ્લાસ્ટિકના કારખાનેદારને કેટલાક ઈસમો તેમના કારખાનામાંથી પ્રદૂષણ યુક્ત પાણી બહાર નીકળે છે, અને આ પાણીથી એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે, અને કેટલાક લોકો ખૂબ ગંભીર રીતે બીમાર થયા છે, તેના બદલામાં તમારી કંપનીને સીલ કરવી અને અન્ય કાર્યવાહી થઈ શકે છે. પોતાને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના અધિકારી અને કેટલાક ઈસમોએ પોતે પત્રકાર હોવાની ઓળખ આપીને કારખાનેદારને ધાક ધમકી આપી અને તેમની પાસેથી 21,000 રૂપિયા પડાવી લીધા બાદ કારમાં આવેલા પાંચે ઈસમો જીઆઇડીસીમાં અન્ય એક કારખાનેદારને પણ આ જ રીતે ફસાવીને તેની પાસેથી પણ તોડ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તાલુકા પોલીસ મથક અને એ ડિવિઝનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદને આધારે જુનાગઢ પોલીસે આજે જેતપુરના ત્રણ ઇસમોને પકડી પાડ્યા છે.

ત્રણ ઈસમો પકડાયા, બે ફરાર

પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાએ આપેલી વિગતો અનુસાર તાલુકા પોલીસ મથક અને એ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ થતા, પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ જેતપુરના અજય જાદવ, હેમંત શેખવા અને વિજય બહાદુર વર્મા નામના ઈસમોને પકડી પાડ્યા હતાં, સમગ્ર મામલામાં વિવેક મહેતા જુનાગઢ અને રાકેશ પીઠડીયા જેતપુરના બે ઈસમો હજુ પણ પોલીસ પકડથી બહાર હોય તેને પકડી પાડવા માટે પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

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