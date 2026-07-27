સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા 48 કલાકમાં ત્રણ ડૂબકીની દુર્ઘટનાઓ: ઓલપાડ અને માંડવીમાં ત્રણ જીવનો કરુણ અંત
તંત્રની બેદરકારી અને વરસાદી પાણીના પ્રવાહને કારણે પરિવારોએ આ દુ:ખદ અકસ્માતોમાં પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છે.
Published : July 27, 2026 at 8:48 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા 48 કલાક દરમિયાન પાણીમાં ડૂબી જવાની ત્રણ અલગ-अલગ દુર્ઘટનાઓ સામે આવી છે. આ ઘટનાઓમાં ત્રણ વ્યક્તિઓના મોત નીપજતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લહેર ફેલાઈ છે. તંત્રની બેદરકારી અને વરસાદી પાણીના પ્રવાહને કારણે પરિવારોએ આ દુ:ખદ અકસ્માતોમાં પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છે.
1. ઓલપાડના કણાદ ગામે ગટરના ખાડામાં ડૂબી જવાથી 6 વર્ષના બાળકનું મોત
પ્રથમ ઘટના ઓલપાડ તાલુકાના કણાદ ગામે બની હતી. અહીં ગટર લાઇનના કામ માટે ખુલ્લો ખાડો ખોદવામાં આવ્યો હતો. આ ખાડામાં ભરાયેલા પાણીમાં રમતી વખતે છ વર્ષનો નિર્દોષ બાળક અચાનક પડી ગયો હતો. પાણીમાં ડૂબી જવાથી બાળકનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. આ ઘટનાએ સ્થાનિક ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જન્માવ્યો છે અને તંત્રની બેદરકારી સામે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
2. ઓલપાડની સેના ખાડીમાં વીજ વિભાગના સિનિયર ક્લાર્ક તણાયા
બીજી દુર્ઘટના ઓલપાડની સેના ખાડી વિસ્તારમાં બની હતી. વીજ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા સિનિયર ક્લાર્ક પોતાની સાયકલ સાથે ખાડી ક્રોસ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે પાણીના તીવ્ર પ્રવાહમાં તેઓ સંતુલન ગુમાવી બેઠા અને તણાઈને ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા. ઘટનાની જાણ થતાં વાવ એસડીઆરએફની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. લાંબી શોધખોળ બાદ તેમનો મૃતદેહ બહાર કાઢી પરિવારને સુપરત કરવામાં આવ્યો હતો.
3. માંડવીના કોલખડી ગામે ખાડીમાં માછલી પકડવા ગયેલા યુવકનું મોત
ત્રીજી ઘટના માંડવી તાલુકાના કોલખડી ગામ પાસે બની હતી. દેવગઢ ગામના રહેવાસી મુકેશ ગોવાજી ચૌધરી માછલી પકડવા માટે ખાડીમાં ઊતર્યા હતા. માછલી પકડતી વખતે તેઓ અચાનક ઊંડા પાણીમાં ફસાઈ ગયા અને ડૂબી ગયા. માંડવી ફાયર બ્રિગેડની ટીમે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચીને ભારે મહેનત બાદ મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો.
આ ત્રણેય દુર્ઘટનાઓમાં સ્થાનિક પોલીસ મથકો દ્વારા અકસ્માત મૃત્યુના કેસ નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
એસડીઆરએફ ટીમ-11ના પીએસઆઈ કે. જે. વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, "સેના ખાડીમાં એક આધેડ તણાયા હોવાની જાણ થતાં જ અમારી ટીમ તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચી હતી. ભારે મહેનત બાદ મૃતદેહ બાવળ સાથે ફસાયેલી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો."