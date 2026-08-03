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આસામના ત્રણ યુવાનો સાયકલ પર સંપૂર્ણ ભારત યાત્રા પર આસામમાં જંગલના નિકંદનને લઈને વ્યક્ત કરી ચિંતા

પ્રકૃતિના જતન અને પર્યાવરણની જાળવણીના હેતુ સાથે આસામના 3 યુવાનો સાયકલને ભારત ભ્રમણ પર નિકળ્યા છે, જે અંતર્ગત તેઓ જુનાગઢ આવી પહોંચ્યા હતાં.

સાયકલ પર ભારતભ્રમણ પર નીકળ્યા 3 યુવકો
સાયકલ પર ભારતભ્રમણ પર નીકળ્યા 3 યુવકો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 12:45 PM IST

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જુનાગઢ: આસામની પહાડીઓ પરથી ત્રણ મિત્રો દિગંતો તાતી મોહીન પહાડિયા અને મહાદેવ બ્રહ્મા સાઇકલ પર સંપૂર્ણ ભારત યાત્રા પર નીકળ્યા છે. 12 જ્યોતિર્લિંગ અને ચારધામની સાઇકલ પર યાત્રા ભારતને જોવા જાણવા અને ખાસ કરીને પ્રકૃતિના ભોગે થઈ રહેલા વિકાસ અને તેની વિપરીત અસરો પ્રત્યેક લોકો સુધી પહોંચે અને વૃક્ષોના સતત થઈ રહેલા કાપવાના ઘટનાક્રમને બ્રેક લાગે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે ચારધામ યાત્રા પર આ ત્રણેય મિત્રો નીકળ્યા છે.

પાંચ મહિનાના ખૂબ જ મુશ્કેલ ભર્યા સફર બાદ તેમની યાત્રા જુનાગઢ આવી પહોંચી હતી. આસામમાં સતત વૃક્ષો કાપવાને કારણે પાછલા કેટલાક વર્ષોથી ચોમાસા દરમિયાન અતિ ભારે પૂરની સ્થિતિ પણ જોવા મળે છે, જેનાથી પણ આ ત્રણેય મિત્રો ખૂબ જ ચિંતિત છે.

સાયકલ પર ભારતભ્રમણ પર નીકળેલા 3 યુવકો જુનાગઢ પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આજથી ચાર મહિના પૂર્વે આસામના પહાડોથી સંપૂર્ણ ભારત યાત્રા શરૂ થઈ છે, જેમાં પાંચ મહિના દરમિયાન અનેક પ્રકારના ખાટા મીઠા સંસ્મરણો આ ત્રણેય મિત્રોને થયા છે. જેમાં કેટલીક જગ્યા પર રહેવા જમવાની અને રોકાવાની અનેક મુશ્કેલીઓ પડી, આવી સ્થિતિમાં જાહેર માર્ગ પર આવેલા મંદિરો પેટ્રોલ પંપ અને ક્યારેક તો રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ પર રાત વિતાવવા સુધીની ખૂબ જ મુશ્કેલ સફર પૂર્ણ કરીને આ ત્રણેય મિત્રો જુનાગઢ પહોંચ્યા છે. જેમાં તેઓએ પાછલા 15 દિવસથી ગુજરાતની મહેમાનગતિ અને ખાસ કરીને દરેક જગ્યા પર તેમને મળતો મીઠો આવકાર તેમના હૃદયને સ્પર્શી ગયો, જો કોઈ સ્થિતિમાં ભોજન ન મળે તો તેવા સમયે ડુંગળી બટાકા ચોખા મગ અને મસૂરની દાળ મેગી અને ખીચડી જેવા ખોરાક આ ત્રણેય મિત્રો સાથે બનાવીને પોતાની સફરને આગળ વધારી રહ્યા હતા.

સાયકલ પર આસામથી શરૂ કરી ભારતભ્રમણની યાત્રા
સાયકલ પર આસામથી શરૂ કરી ભારતભ્રમણની યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

સંપૂર્ણ ભારત યાત્રા પર નીકળેલા આસામના આ ત્રણેય યુવાનો સોનમ વાંગચૂગથી પણ ખૂબ પ્રભાવિત છે. દિલ્હીમાં થયેલા આંદોલનને તેમને યોગ્ય ગણાવ્યું હતું અને સોનમ વાંગચૂંગનો ખૂબ જ આભાર વ્યક્ત કર્યો. આંદોલનકારીઓ ભારતના શિક્ષણમાં પાયાથી પરિવર્તન થાય તે માટેનુ આંદોલન કર્યું હતું, જેને તેઓ સમર્થન પણ કરી રહ્યા છે. જુનાગઢ પહોંચેલા આ ત્રણેય મિત્રો મોહીન દિગંતો અને મહાદેવે સ્નાતકનું શિક્ષણ પૂરું કરીને અનુ સ્નાતકનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. જેથી શિક્ષણમાં પરિવર્તનની કેટલી જરૂર છે, તેનો તેઓ સ્વયંમ અનુભવ કરી રહ્યા છે.

આસામથી યાત્રા શરૂ કર્યાને પાંચ મહિના બાદ જુનાગઢ પહોંચ્યા
આસામથી યાત્રા શરૂ કર્યાને પાંચ મહિના બાદ જુનાગઢ પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

સંપૂર્ણ ભારત યાત્રા એકાદ વર્ષમાં પૂર્ણ થશે. સાયકલ પર થનારી આ યાત્રામાં સાયકલમાં આવતી કેટલીક મુશ્કેલીઓ પણ તેઓ રિપેર થાય તે માટે કેટલાક સાધનો સાથે લઈને યાત્રા કરી રહ્યા છે, પરંતુ કેટલીક સ્થિતિમાં જો કારીગર પાસે જવું પડે તો આવી સ્થિતિમાં સાયકલને દોરીને પણ કારીગર સુધી પહોંચાડવામાં ખૂબ મુશ્કેલી પડે છે, છતાં પણ પાંચ મહિનાથી ત્રણેય યુવાનો સંપૂર્ણ ભારત યાત્રા સાયકલ પર આગળ ધપાવી રહ્યા છે.

પ્રકૃતિના જતન અને પર્યાવરણની જાળવણીના હેતુ સાથે નીકળ્યા ભારતની યાત્રા પર
પ્રકૃતિના જતન અને પર્યાવરણની જાળવણીના હેતુ સાથે નીકળ્યા ભારતની યાત્રા પર (Etv Bharat Gujarat)

ગુજરાતની મહેમાનગતિ અને આવકાર આ ત્રણેય યુવાન મિત્રોને ખૂબ જ પ્રભાવિત કરી ગઈ, છેલ્લા 15 દિવસથી તેઓ ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈને જુનાગઢ પહોંચ્યા હતા. જૂનાગઢ માં તેમને રહેવા અને જમવાની વિનામૂલ્યે સુવિધા ભવનાથમાં મળી, જેને લઇને પણ ત્રણેય યુવાનોએ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો. આ યુવાનો પાછલા ઘણા વર્ષોથી આ જ પ્રકારે પ્રકૃતિનો પ્રચાર પ્રસાર થાય અને પ્રકૃતિનું સંરક્ષણ થવું જોઈએ આવા વિચારો સાથે ધર્મ અને કેટલીક પ્રાકૃતિક યાત્રા પણ કરી ચૂક્યા છે. યાત્રા દરમિયાન દરેક રાજ્યોમાંથી યુવાનોને કંઈક નવું શીખવાનું પણ મળ્યું છે. જેને કારણે આ ભારત કેટલું મહાન છે તેને જાણવાનો પણ આ યાત્રામાં લાહ્વો મળ્યો છે.

જુનાગઢના ભવનાથમાં આતિથ્ય સત્કાર પર વ્યક્ત કરી ખુશી
જુનાગઢના ભવનાથમાં આતિથ્ય સત્કાર પર વ્યક્ત કરી ખુશી (Etv Bharat Gujarat)

પર્યાવરણને બચાવવું આજના સમયની એકમાત્ર જરૂરિયાત છે, સતત પર્યાવરણને થઈ રહેલા નુકસાનને કારણે કુદરતી આફતો ખૂબ આવી રહી છે. આ વર્ષે જ ચોમાસા દરમિયાન અસમ માં ખૂબ ભયાનક અને વિકટ પુરની સ્થિતિ છે. આવા સમયે તમામ દેશવાસીઓ આસામના લોકોની મદદે આવે તેવી વિનંતી પણ સાયકલ યાત્રામાં નીકળેલા આસામના ત્રણેય મિત્રોએ કરી છે. આસામમાં કેટલાક સમયથી પ્રકૃતિને ખૂબ મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. હજારો વર્ષ જૂના જંગલો કાપીને ત્યાં સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના જંગલો બનાવવાની પરીયોજના ચાલી રહી છે, જેને આ ત્રણેય યુવાનો અયોગ્ય માને છે. જંગલો ઓછા થવાથી કુદરતી આફતોમાં વધારો થાય છે, અને સાથે સાથે આસામમાં જંગલી પ્રાણીઓ જંગલ ઓછા થવાથી લોકોને દર વર્ષે નુકસાન કરી રહ્યા છે. જેને કારણે પણ લોકો અને આસામ વાસીઓ પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરે અને પ્રકૃતિના ભોગે થઈ રહેલા આ વિકાસને રોકવામાં આગળ આવે તેવી વિનંતી પણ કરી છે.

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