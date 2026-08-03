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બનાસકાંઠામાં ચાંદીપુરા વાયરસના ત્રણ કેસ નોંધાયા: બે બાળકોના મોત, આરોગ્ય વિભાગે સર્વેલન્સ અને છંટકાવ શરૂ કર્યો

જિલ્લાના કાંકરેજ અને અમીરગઢ તાલુકામાં ચાંદીપુરા વાયરસના ત્રણ કેસ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જેમાં બે બાળકોના મોત થયા છે.

બનાસ જનરલ હોસ્પિટલ, પાલનપુર
બનાસ જનરલ હોસ્પિટલ, પાલનપુર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 7:51 PM IST

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બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસે દસ્તક આપ્યું છે. જિલ્લાના કાંકરેજ અને અમીરગઢ તાલુકામાં ચાંદીપુરા વાયરસના ત્રણ કેસ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જેમાં બે બાળકોના મોત થયા છે, જ્યારે એક બાળક હાલ સ્વસ્થ છે. આરોગ્ય વિભાગે જિલ્લામાં ચાંદીપુરા અટકાવવા માટે સઘન પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. જે તાલુકામાં કેસ નોંધાયા છે, ત્યાં આરોગ્ય વિભાગની વિવિધ ટીમો દ્વારા ઘરેઘરે સર્વેલન્સ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

અમીરગઢના કાનપુરા અને કાંકરેજ તાલુકાના ચાંગા ગામે બે બાળકોમાં ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણો જણાયા હતા. તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન બંનેનું મોત થયું છે. કાંકરેજ તાલુકાના વડા ગામના એક બાળકને લક્ષણો જણાતાં હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. સારવાર બાદ તે તંદુરસ્ત થતાં તેને ડિસ્ચાર્જ કરાયો છે.

બનાસકાંઠામાં ચાંદીપુરા વાયરસના ત્રણ કેસ નોંધાયા: બે બાળકોના મોત, આરોગ્ય વિભાગે સર્વેલન્સ અને છંટકાવ શરૂ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

કેસો નોંધાયા બાદ આરોગ્ય વિભાગે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. જૂના અને કાચા ઘરોની દીવાલોની તિરાડોમાં તેમજ સેન્ડફ્લાય માખી હોવાની શક્યતા ધરાવતી જગ્યાઓનો સર્વે કરીને ડસ્ટિંગ અને સ્પ્રેઇંગની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે, જેથી માખીઓનો વધુ ફેલાવો અટકાવી વાયરસને અંકુશમાં લઈ શકાય. અમીરગઢ તાલુકામાં 47 જેટલી ટીમોની મદદથી સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં દવાનો છંટકાવ કરીને લોકોને લક્ષણો અંગે જાણકારી આપી વાયરસની ગંભીરતા વિશે જાગૃતિ ફેલાવવામાં આવી રહી છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. બ્રિજેશ વ્યાસે જણાવ્યું કે, જિલ્લામાં અત્યાર સુધી ત્રણ કેસ નોંધાયા છે, જેમાં બે બાળકોના કમનસીબે મોત થયા છે, જ્યારે એક બાળક સમયસર સારવાર લેતાં હાલ સ્વસ્થ છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને સર્વેલન્સ અને દવાનો છંટકાવ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે. કોઈપણ બાળકને તાવ અથવા ચાંદીપુરા જેવા લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવા જણાવ્યું છે.

TAGGED:

THREE CASES OF CHANDIPURA VIRUS
TWO CHILDREN DIED
BANASKANTHA
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